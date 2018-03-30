【2018年3月5日，上海】元宵节后，迎来了一年之计最好的时节，但在经历了亲朋好友的拜访以及熊孩子的折腾，你的家是否已经杯盘狼藉？然而，面对单向吸尘耗时耗力、地缝角落清扫困扰、电池续航焦虑、配件收纳不便以及二次扬尘隐患等诸多问题，家务清扫令人望而却步，避之不及。深谙中国家庭在居家清扫中的所有症结和困扰，飞利浦将于今春3月带来全效解决方案——全新SpeedPro Max手持无绳吸尘器，凭借万向绝尘技术革新，彻底颠覆传统吸尘方式，高效完成全屋各项清扫任务，开启中国式家居清扫新主义。
由于中国家庭普遍采用硬质地板的装修设计，清扫习惯倾向于前后左右的灵活操作，为此，飞利浦全新S系列手持无绳吸尘器采用创新万向绝尘技术，突破性地实现了前后左右同时吸尘效果，彻底颠覆了传统吸尘方式；而首创环绕式吸嘴及专利Z型吸尘路径设计，则有效拓展了吸尘广度，即使是难以企及的边角地缝也能一吸而净；欧洲进口的PowerBlade数码马达配以PowerCyclone8第八代专利飓风离尘清扫系统，不仅带来了每分钟超过1000升的强劲风力驱动，同时也加速并确保高速气流持续顺畅的运转，确保高效完成全屋各项清扫任务。
响应现代都市人群简单生活、懒人生活的号召，飞利浦全新S系列手持无绳吸尘器以创新集成一体式工业设计，革命性地实现了四大居家清扫功能的自由切换，无需拆装或中断清扫，即可轻松洁净地板、缝隙、墙角、台阶、桌面及家内装潢织物等全屋各个角落，彻底解决配件拆装、频繁更换吸头、收纳整理等次生家务烦恼。特别值得一提的是，用于清洁沙发、床褥的电动涡轮软面吸头，可轻松吸附所有家内装潢织物表面上的尘屑脏污及毛发，还以更干净卫生的居住环境。
兼顾不同户型面积的家庭清扫需求，飞利浦S系列手持无绳吸尘器凭借强劲的锂电池续航力，可确保65分钟无间断全屋清扫，而液晶电量显示屏的设计则方便使用者更直观地了解电池电量情况，自由掌控清扫进度。除此之外，为满足不同家庭的不同清扫需求，飞利浦S系列手持无绳吸尘器设有三档不同清扫模式供选择：手持吸尘模式的续航时间长达75分钟，可从容清洁桌面或床褥；标准吸尘模式可确保65分钟的持续使用，让全屋清扫不中断；而强效吸尘模式则可提供至少21分钟的强劲吸力，轻松应对更多复杂的清扫挑战。
为带来更洁净、更健康的居家环境，飞利浦全新S系列手持无绳吸尘器不仅以创新万向绝尘科技有效吸除灰尘，还以第八代专利飓风离尘技术为加持，在除尘过程中将灰尘与空气进行分离，通过三重过滤系统净化，释放洁净空气的同时，将灰尘有效隔离并锁住，而可拆卸的集尘桶可方便消费者在清理尘垢和碎屑时控制力度与角度，有效规避因扬尘造成的二次污染。
除此之外，飞利浦全新S系列手持无绳吸尘器在充电存贮、防滑手柄、前置照明提示等细节设计优化上思深虑远，全面升级、刷新居家清扫体验。特别值得一提的是，鉴于中式家具不顶天不立地的设计理念，S系列的地板喷嘴高度不到6厘米，可从容进入床铺、沙发、衣柜等家具底部，横扫难以触及的低矮区域；在前置LED灯的照射下，匿藏在地板死角、缝隙中的细小灰尘都将无处遁形，统统被一网打净。
专注为中国消费者创造更健康、更品质的生活，飞利浦始终坚持以有意义的创新，带来更多健康生活的全效解决方案。作为飞利浦在居家清扫领域的精尖之作，全新S系列手持无绳吸尘器为树立全新中国式家居清扫观而来，以创新万向绝尘科技及突破性的工业设计彻底颠覆传统，势将立式吸尘器标准推向更高层次。3月12日，S系列手持无绳吸尘器全系列即将在京东全网首发，多款绚酷颜色可供选择，京东PLUS会员更可于3月5日提前享。赶快前往抢购，升级你的家居清洁新体验吧！
荷兰皇家飞利浦公司是一家领先的健康科技公司，致力于在从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。飞利浦将凭借先进技术、丰富的临床经验和深刻的消费者洞察，不断推出整合的创新解决方案。公司目前在诊断影像、图像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭护理领域处于领先地位。飞利浦公司总部位于荷兰，2017年健康科技业务的销售额达178亿欧元，在全球拥有大约74,000名员工，销售和服务遍布世界100多个国家。更多信息，可登录飞利浦全球网站：或飞利浦中国网站：www.philips.com.cn
荷兰皇家飞利浦公司是一家领先的健康科技公司，致力于在从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。飞利浦将凭借先进技术、丰富的临床经验和深刻的消费者洞察，不断推出整合的创新解决方案。公司目前在诊断影像、图像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭护理领域处于领先地位。飞利浦公司总部位于荷兰，2017年健康科技业务的销售额达178亿欧元，在全球拥有大约74,000名员工，销售和服务遍布世界100多个国家。更多信息，可登录飞利浦全球网站：或飞利浦中国网站：www.philips.com.cn
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