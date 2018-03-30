创新万向绝尘技术革新，为硬质地板而生

由于中国家庭普遍采用硬质地板的装修设计，清扫习惯倾向于前后左右的灵活操作，为此，飞利浦全新S系列手持无绳吸尘器采用创新万向绝尘技术，突破性地实现了前后左右同时吸尘效果，彻底颠覆了传统吸尘方式；而首创环绕式吸嘴及专利Z型吸尘路径设计，则有效拓展了吸尘广度，即使是难以企及的边角地缝也能一吸而净；欧洲进口的PowerBlade数码马达配以PowerCyclone8第八代专利飓风离尘清扫系统，不仅带来了每分钟超过1000升的强劲风力驱动，同时也加速并确保高速气流持续顺畅的运转，确保高效完成全屋各项清扫任务。