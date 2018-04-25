带有人工智能技术的创新产品融入四大疾病解决方案

在2018春季国际医疗器械博览会(CMEF)上，飞利浦展现了将人工智能技术应用于胸痛中心\脑卒中中心、肿瘤、呼吸睡眠、监护及母婴关爱四大专科疾病领域的一体化解决方案。同时，飞利浦还首次发布了一系列具备人工智能技术应用功能的产品及解决方案，包括MR Ingenia 3.0T CX智能磁共振、全数字磁共振Prodiva 1.5T、采用Blue微剂量技术的X线设备UNIQ 2.0、搭载高效智能“锐智平台”的全新Affiniti 30 高清通用超声诊断系统、全新一代高端动态平板胃肠透视系统CombiDiagnost R90、全新高端落地无线DR DuraDiagnost F30数字化X线摄影系统、全新智能ICU解决方案、以客户为中心的病房监护解决方案、针对睡眠呼吸暂停综合症患者(OSA）的Dream Family解决方案等。 当面对复杂临床病例和挑战时，这些创新产品及解决方案为临床医生从容应对这些挑战、打破医疗壁垒、实现无缝关护提供了必要的工具，也有助于临床医生简化诊断路径，提高诊断信心。在今年的春季国际医疗器械博览会(CMEF)上，飞利浦将重点展示的高端人工智能临床技术，包括： • MR Ingenia 3.0T CX & MR Prodiva 1.5T磁共振解决方案——业内独有的全身压缩感知脉冲序列和3D APT分子影像，让磁共振应用领域有了极大的拓展，可与ISD2.0人工智能平台无缝结合。ISD2.0人工智能平台采用开放的开发环境，支持CT, MRI, XA, OT等多模态影像，兼容Matlab、C++、Python等开发语言，对于大数据量、同类型数据支持自动化批量处理。该平台同时配备肿瘤、心脏、神经三大研究模块，提供了多种图像分割，钢性弹性及多模态配准，以及影像组学（Radiomics）、DTI、IVIM多种药代动力学等计算工具。该智能平台的应用，将进一步激发磁共振的临床应用潜力。 • IQon Spectral, CT iPatient AI 平台——全新飞利浦CT iPatient AI平台作为一款以患者为中心的智能扫描平台，在智能引擎、智能识别、知识演示三大领域实现突破。智能引擎（Intelligent Engine）无需设定扫描条件，只需设定图像要求，所有扫描条件智能引擎可以自动匹配；智能识别(Intelligence Recognition)自动解剖部位识别及定位，补充扫描后不同序列的自动匹配和链接，自动识别异常生理信号等功能；知识演绎（Knowledge Deduction）系统内自带扫描平台的多种学习模式，可对扫描过程进行知识演绎。 • UNIQ FD 2.0技术平台——为了发挥现有成像系统降低射线剂量的最大潜力，飞利浦于2017年推出最新的OncoBlue高级视觉技术。基本原理是以图像质量作为成像系统的参考点，在保持满意图像质量的前提下，成像系统自动、智能、最大化递归逼近降低剂量的极限。UNIQ FD 2.0 具备OncoBlue微剂量技术实现图像质量和成像射线剂量之间的优化且有机地调节，通过对于人的意识视觉的模拟，使用计算机的软硬件来模拟人类的视觉行为，而最终应用于剂量的控制。 • CombiDiagnost R90飞利浦全新一代高端动态平板胃肠透视系统——CombiDiagnost R90真正胃肠透视和DR二合一系统, 具有最佳动态成像清晰度和最佳剂量控制优化。整机原装进口，搭载栅控技术和动态多频分解技术，在低辐射剂量下呈现高清晰动态透视图像，大幅提高消化道造影等动态图像的诊断能力和辐射安全性。