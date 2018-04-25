聚焦数字化、人工智能技术驱动的一体化解决方案，并通过创新的商业模式，加速解决方案进入市场，为医院、患者和消费者提供“无缝关护”，从而优化医疗流程与效率，优化医患体验 中国，上海——今日全球健康科技领导者皇家飞利浦公司发布了多款融入人工智能技术的产品及解决方案，并首次提出以人工智能技术驱动医疗科技的应用，通过人工智能生态圈的构建，向医疗机构持续提供优质的医疗资源。这些产品及解决方案于4月11日至4月14日在2018春季国际医疗器械博览会(CMEF)上亮相。在飞利浦展台(1E05)，来访者可以体验飞利浦为提供高影像质量、提高工作流程效率、改善患者体验而推出的全新数字化影像系统、人工智能软件平台和专业服务。
聚焦数字化、人工智能技术驱动的一体化解决方案，并通过创新的商业模式，加速解决方案进入市场，为医院、患者和消费者提供“无缝关护”，从而优化医疗流程与效率，优化医患体验
中国，上海——今日全球健康科技领导者皇家飞利浦公司发布了多款融入人工智能技术的产品及解决方案，并首次提出以人工智能技术驱动医疗科技的应用，通过人工智能生态圈的构建，向医疗机构持续提供优质的医疗资源。这些产品及解决方案于4月11日至4月14日在2018春季国际医疗器械博览会(CMEF)上亮相。在飞利浦展台(1E05)，来访者可以体验飞利浦为提供高影像质量、提高工作流程效率、改善患者体验而推出的全新数字化影像系统、人工智能软件平台和专业服务。
伴随全球医疗机构不断向价值型服务型医疗机构转型，其对于智能医疗解决方案的需求与日俱增。同时，临床医生期望凭借智慧医疗解决方案应对来自各方面的挑战：不断改进诊疗效能、简化数据和信息采集流程、降低医疗成本以及提高患者、医护人员满意度。 飞利浦从医疗机构、医生和患者的角度出发，致力于将领先的创新技术和丰富的临床经验相结合，在从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。飞利浦人工智能解决方案，基于医学影像大数据，致力于构建自学习的智能影像设备、全方位的智能放射流程、以及一体化的智能诊断和治疗，全方位渗透临床医学的工作流程，改变医学服务的未来格局。 此外，飞利浦在医疗信息技术领域的专业优势亦覆盖人工智能领域，通过结合患者洞察和院内信息流的深刻理解，飞利浦人工智能解决方案将帮助医学诊疗释放协同智慧。 “发展人工智能已是中国的国家战略，无论从制度的制订还是从临床技术发展的角度，智慧医疗的定义和介入都对健康科技领域的产业发展起到了积极作用。飞利浦将集中自己的优质资源和经验，联合各方资源与优势，响应国家对于医疗保健和人工智能的发展需求。”飞利浦大中华区首席执行官何国伟先生表示。
伴随全球医疗机构不断向价值型服务型医疗机构转型，其对于智能医疗解决方案的需求与日俱增。同时，临床医生期望凭借智慧医疗解决方案应对来自各方面的挑战：不断改进诊疗效能、简化数据和信息采集流程、降低医疗成本以及提高患者、医护人员满意度。
飞利浦从医疗机构、医生和患者的角度出发，致力于将领先的创新技术和丰富的临床经验相结合，在从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。飞利浦人工智能解决方案，基于医学影像大数据，致力于构建自学习的智能影像设备、全方位的智能放射流程、以及一体化的智能诊断和治疗，全方位渗透临床医学的工作流程，改变医学服务的未来格局。
此外，飞利浦在医疗信息技术领域的专业优势亦覆盖人工智能领域，通过结合患者洞察和院内信息流的深刻理解，飞利浦人工智能解决方案将帮助医学诊疗释放协同智慧。
“发展人工智能已是中国的国家战略，无论从制度的制订还是从临床技术发展的角度，智慧医疗的定义和介入都对健康科技领域的产业发展起到了积极作用。飞利浦将集中自己的优质资源和经验，联合各方资源与优势，响应国家对于医疗保健和人工智能的发展需求。”飞利浦大中华区首席执行官何国伟先生表示。
在2018春季国际医疗器械博览会(CMEF)上，飞利浦展现了将人工智能技术应用于胸痛中心\脑卒中中心、肿瘤、呼吸睡眠、监护及母婴关爱四大专科疾病领域的一体化解决方案。同时，飞利浦还首次发布了一系列具备人工智能技术应用功能的产品及解决方案，包括MR Ingenia 3.0T CX智能磁共振、全数字磁共振Prodiva 1.5T、采用Blue微剂量技术的X线设备UNIQ 2.0、搭载高效智能“锐智平台”的全新Affiniti 30 高清通用超声诊断系统、全新一代高端动态平板胃肠透视系统CombiDiagnost R90、全新高端落地无线DR DuraDiagnost F30数字化X线摄影系统、全新智能ICU解决方案、以客户为中心的病房监护解决方案、针对睡眠呼吸暂停综合症患者(OSA）的Dream Family解决方案等。 当面对复杂临床病例和挑战时，这些创新产品及解决方案为临床医生从容应对这些挑战、打破医疗壁垒、实现无缝关护提供了必要的工具，也有助于临床医生简化诊断路径，提高诊断信心。在今年的春季国际医疗器械博览会(CMEF)上，飞利浦将重点展示的高端人工智能临床技术，包括： • MR Ingenia 3.0T CX & MR Prodiva 1.5T磁共振解决方案——业内独有的全身压缩感知脉冲序列和3D APT分子影像，让磁共振应用领域有了极大的拓展，可与ISD2.0人工智能平台无缝结合。ISD2.0人工智能平台采用开放的开发环境，支持CT, MRI, XA, OT等多模态影像，兼容Matlab、C++、Python等开发语言，对于大数据量、同类型数据支持自动化批量处理。该平台同时配备肿瘤、心脏、神经三大研究模块，提供了多种图像分割，钢性弹性及多模态配准，以及影像组学（Radiomics）、DTI、IVIM多种药代动力学等计算工具。该智能平台的应用，将进一步激发磁共振的临床应用潜力。 • IQon Spectral, CT iPatient AI 平台——全新飞利浦CT iPatient AI平台作为一款以患者为中心的智能扫描平台，在智能引擎、智能识别、知识演示三大领域实现突破。智能引擎（Intelligent Engine）无需设定扫描条件，只需设定图像要求，所有扫描条件智能引擎可以自动匹配；智能识别(Intelligence Recognition)自动解剖部位识别及定位，补充扫描后不同序列的自动匹配和链接，自动识别异常生理信号等功能；知识演绎（Knowledge Deduction）系统内自带扫描平台的多种学习模式，可对扫描过程进行知识演绎。 • UNIQ FD 2.0技术平台——为了发挥现有成像系统降低射线剂量的最大潜力，飞利浦于2017年推出最新的OncoBlue高级视觉技术。基本原理是以图像质量作为成像系统的参考点，在保持满意图像质量的前提下，成像系统自动、智能、最大化递归逼近降低剂量的极限。UNIQ FD 2.0 具备OncoBlue微剂量技术实现图像质量和成像射线剂量之间的优化且有机地调节，通过对于人的意识视觉的模拟，使用计算机的软硬件来模拟人类的视觉行为，而最终应用于剂量的控制。 • CombiDiagnost R90飞利浦全新一代高端动态平板胃肠透视系统——CombiDiagnost R90真正胃肠透视和DR二合一系统, 具有最佳动态成像清晰度和最佳剂量控制优化。整机原装进口，搭载栅控技术和动态多频分解技术，在低辐射剂量下呈现高清晰动态透视图像，大幅提高消化道造影等动态图像的诊断能力和辐射安全性。
在2018春季国际医疗器械博览会(CMEF)上，飞利浦展现了将人工智能技术应用于胸痛中心\脑卒中中心、肿瘤、呼吸睡眠、监护及母婴关爱四大专科疾病领域的一体化解决方案。同时，飞利浦还首次发布了一系列具备人工智能技术应用功能的产品及解决方案，包括MR Ingenia 3.0T CX智能磁共振、全数字磁共振Prodiva 1.5T、采用Blue微剂量技术的X线设备UNIQ 2.0、搭载高效智能“锐智平台”的全新Affiniti 30 高清通用超声诊断系统、全新一代高端动态平板胃肠透视系统CombiDiagnost R90、全新高端落地无线DR DuraDiagnost F30数字化X线摄影系统、全新智能ICU解决方案、以客户为中心的病房监护解决方案、针对睡眠呼吸暂停综合症患者(OSA）的Dream Family解决方案等。
当面对复杂临床病例和挑战时，这些创新产品及解决方案为临床医生从容应对这些挑战、打破医疗壁垒、实现无缝关护提供了必要的工具，也有助于临床医生简化诊断路径，提高诊断信心。在今年的春季国际医疗器械博览会(CMEF)上，飞利浦将重点展示的高端人工智能临床技术，包括：
• MR Ingenia 3.0T CX & MR Prodiva 1.5T磁共振解决方案——业内独有的全身压缩感知脉冲序列和3D APT分子影像，让磁共振应用领域有了极大的拓展，可与ISD2.0人工智能平台无缝结合。ISD2.0人工智能平台采用开放的开发环境，支持CT, MRI, XA, OT等多模态影像，兼容Matlab、C++、Python等开发语言，对于大数据量、同类型数据支持自动化批量处理。该平台同时配备肿瘤、心脏、神经三大研究模块，提供了多种图像分割，钢性弹性及多模态配准，以及影像组学（Radiomics）、DTI、IVIM多种药代动力学等计算工具。该智能平台的应用，将进一步激发磁共振的临床应用潜力。
• IQon Spectral, CT iPatient AI 平台——全新飞利浦CT iPatient AI平台作为一款以患者为中心的智能扫描平台，在智能引擎、智能识别、知识演示三大领域实现突破。智能引擎（Intelligent Engine）无需设定扫描条件，只需设定图像要求，所有扫描条件智能引擎可以自动匹配；智能识别(Intelligence Recognition)自动解剖部位识别及定位，补充扫描后不同序列的自动匹配和链接，自动识别异常生理信号等功能；知识演绎（Knowledge Deduction）系统内自带扫描平台的多种学习模式，可对扫描过程进行知识演绎。
• UNIQ FD 2.0技术平台——为了发挥现有成像系统降低射线剂量的最大潜力，飞利浦于2017年推出最新的OncoBlue高级视觉技术。基本原理是以图像质量作为成像系统的参考点，在保持满意图像质量的前提下，成像系统自动、智能、最大化递归逼近降低剂量的极限。UNIQ FD 2.0 具备OncoBlue微剂量技术实现图像质量和成像射线剂量之间的优化且有机地调节，通过对于人的意识视觉的模拟，使用计算机的软硬件来模拟人类的视觉行为，而最终应用于剂量的控制。
• CombiDiagnost R90飞利浦全新一代高端动态平板胃肠透视系统——CombiDiagnost R90真正胃肠透视和DR二合一系统, 具有最佳动态成像清晰度和最佳剂量控制优化。整机原装进口，搭载栅控技术和动态多频分解技术，在低辐射剂量下呈现高清晰动态透视图像，大幅提高消化道造影等动态图像的诊断能力和辐射安全性。
旨在为医疗机构提供更加定制化、可延展的云解决方案；为医生提供更加智能化、高效精准的云工作流程；为患者提供全生命周期管理的云健康服务，从预防、诊断、治疗、随访的各个环节实现以人为本的患者关护。飞利浦在本次展会上宣布与中国知名医疗大数据提供方神州医疗共同合作，推出了中国健康服务云平台——“神飞云”。 “神飞云” 是结合飞利浦星云计算机辅助诊断软件系统(CAD)以及神州医疗先进的影像管理技术于一体的云端远程影像诊疗平台，能够为患者提供便捷和功能强大的影像后处理云服务，能够同时支持在远程诊断、远程会诊、医联体、区域医疗、云教学等多种场景应用。 “神飞云”将飞利浦强大的“星云平台”置于云端，可供医疗机构更为便捷、快速的使用。更为重要的是，“神飞云”将使“星云平台”从院内拓展至不同地区的不同医院之间，为分级诊疗和远程诊断提供有力的技术支持。 “星云平台”是一个整合的全方位临床影像诊断平台，涉及诸多临床领域和应用模块，可通过持续有效的自动引导，实现工作流程的可视化和远程诊断。“神飞云”拥有丰富的应用软件，倾力帮助医生从多角度为患者进行全面的诊断和监控。医生可以在“星云”工作站上使用统一的操作界面，轻松浏览来自不同品牌诊疗设备的CT、MR、US、PETCT、PET-MR、ECT图像，并通过应用软件对图像进行有针对性的融合和高级应用分析。 健康科技产业越来越强调一体化、便捷化，从而达到可及性及可负担性。在此指引下，医疗科技将前所未有地突破以往的疆界，吸引从业者共同打造从院内到家庭护理的全程关护流程。“在这一转变与发展中，人工智能将成为突破的关键。飞利浦将联合各方资源与优势，在新的战略背景下焕发出新的活力，更好地为客户、医生和患者服务。”飞利浦大中华区首席执行官何国伟先生说。
旨在为医疗机构提供更加定制化、可延展的云解决方案；为医生提供更加智能化、高效精准的云工作流程；为患者提供全生命周期管理的云健康服务，从预防、诊断、治疗、随访的各个环节实现以人为本的患者关护。飞利浦在本次展会上宣布与中国知名医疗大数据提供方神州医疗共同合作，推出了中国健康服务云平台——“神飞云”。 “神飞云” 是结合飞利浦星云计算机辅助诊断软件系统(CAD)以及神州医疗先进的影像管理技术于一体的云端远程影像诊疗平台，能够为患者提供便捷和功能强大的影像后处理云服务，能够同时支持在远程诊断、远程会诊、医联体、区域医疗、云教学等多种场景应用。
“神飞云”将飞利浦强大的“星云平台”置于云端，可供医疗机构更为便捷、快速的使用。更为重要的是，“神飞云”将使“星云平台”从院内拓展至不同地区的不同医院之间，为分级诊疗和远程诊断提供有力的技术支持。
“星云平台”是一个整合的全方位临床影像诊断平台，涉及诸多临床领域和应用模块，可通过持续有效的自动引导，实现工作流程的可视化和远程诊断。“神飞云”拥有丰富的应用软件，倾力帮助医生从多角度为患者进行全面的诊断和监控。医生可以在“星云”工作站上使用统一的操作界面，轻松浏览来自不同品牌诊疗设备的CT、MR、US、PETCT、PET-MR、ECT图像，并通过应用软件对图像进行有针对性的融合和高级应用分析。
健康科技产业越来越强调一体化、便捷化，从而达到可及性及可负担性。在此指引下，医疗科技将前所未有地突破以往的疆界，吸引从业者共同打造从院内到家庭护理的全程关护流程。“在这一转变与发展中，人工智能将成为突破的关键。飞利浦将联合各方资源与优势，在新的战略背景下焕发出新的活力，更好地为客户、医生和患者服务。”飞利浦大中华区首席执行官何国伟先生说。
荷兰皇家飞利浦公司是一家领先的健康科技公司，致力于在从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。飞利浦将凭借先进技术、丰富的临床经验和深刻的消费者洞察，不断推出整合的创新解决方案。公司目前在诊断影像、图像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭护理领域处于领先地位。飞利浦公司总部位于荷兰，2017年健康科技业务的销售额达178亿欧元，在全球拥有大约74,000名员工，销售和服务遍布世界100多个国家。更多信息，可登录飞利浦全球网站：或飞利浦中国网站：www.philips.com.cn
荷兰皇家飞利浦公司是一家领先的健康科技公司，致力于在从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。飞利浦将凭借先进技术、丰富的临床经验和深刻的消费者洞察，不断推出整合的创新解决方案。公司目前在诊断影像、图像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭护理领域处于领先地位。飞利浦公司总部位于荷兰，2017年健康科技业务的销售额达178亿欧元，在全球拥有大约74,000名员工，销售和服务遍布世界100多个国家。更多信息，可登录飞利浦全球网站：或飞利浦中国网站：www.philips.com.cn
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