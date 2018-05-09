中国，北京——今天，飞利浦（中国）投资有限公司与国家卫生计生委脑卒中防治工程委员会（以下简称“脑防委”）在“2018中国脑卒中大会暨第八届全国心脑血管病论坛”期间，正式签订了战略合作备忘录。脑防委副主任王陇德院士、飞利浦大中华区首席执行官何国伟先生、飞利浦大中华区整体解决方案中心总经理陈胜裕先生等出席了签约仪式。根据合作备忘录，双方的拟开展合作内容包括：支持脑防委开展全国各级卒中防治工作；共同促进脑卒中学术发展交流与合作； 开展脑卒中防治科研合作及教育培训等。

在中国，脑卒中是致死率和致残率最高的疾病。《中国脑卒中防治报告》（2017）数据显示，我国40岁以上人群现患和曾患脑卒中人数为1242万，且脑卒中患者年轻化趋势明显，给社会和家庭造成了严重的经济负担，是因病返贫最重要的影响因素。对于卒中患者，时间就是大脑，在发病4.5-6小时内实施静脉溶栓是脑卒中急性期救治的主要手段，因此，DNT(入院到溶栓时间)至关重要。

作为国家 “脑卒中筛查与防治示范基地”，长海医院是首批获得“脑防委”委认证的“高级卒中中心”，早在2013年就成立了跨学科的“脑血管病中心”。2017年，飞利浦与长海医院展开合作，共同开发急性卒中DTN时间智能分析系统和急性卒中专病数据库，并正在运用云平台技术，逐步将其发展成为单中心乃至多中心的“急性卒中专病数据”库。此外，双方还致力于将飞利浦在卒中领域的产品和解决方案等进一步植入长海医院“卒中中心”的建设需求，共创符合各级“卒中中心”需求的“全生命周期”解决方案。

飞利浦大中华区首席执行官何国伟先生表示：“飞利浦作为有社会责任感的企业，愿积极参与到中国脑卒中防治工作中。根据2018年飞利浦‘中国健康观’调查，无论是专业医护人员还是公众，皆非常认同并支持政府提供‘全生命周期’的健康医疗服务，重点关注健康管理和慢性疾病管理的方针政策。飞利浦致力于将数字化互联、人工智能等技术进一步置入中国实际临床需求，通过构建无缝互联的临床路径，支持脑防委在全国范围内开展卒中中心建设，为脑卒中防治工作提供卒中信息化支撑。”

脑防委副主任王陇德院士指出，为有效提高卒中防治水平，切实开展以病人为中心的多学科联系诊疗模式，脑防委持续在全国范围内开展卒中中心建设工作，计划在全国范围内逐步建成数十家“高级示范卒中中心”、百余家“高级卒中中心”、千余家“卒中防治中心”的三级卒中中心救治体系，旨在建立卒中早期筛查、院前急救、卒中绿色通道建设、院内多学科合作、卒中早期康复、卒中健康管理和构建专病数据库等全流程、全生命周期的卒中诊疗模式，全面提高我国卒中防治水平。

互联、数字化和人工智能技术在构建“整合”医疗系统方面对我国脑卒中防治工作具有重要的价值。双方未来的合作中，计划将数字化和人工智能技术运用到卒中防治工作中，为慢性病防控的政策制定和执行提供有益的参考。