创新真空技术 完美保留所有营养 携以创新真空技术，飞利浦真空破壁料理机可在真空环境下进行搅拌工作，以防止营养成分被氧化流失，延长果昔保鲜实现。经反复试验及测定，飞利浦总部实验结果表明：相比传统破壁料理机，飞利浦真空破壁料理机所榨制的果昔不仅起泡更少、分离更少，且保鲜时间更长，以放置8小时后的番茄果昔为例，飞利浦真空破壁料理机的维生素C含量是传统破壁料理机的三倍。