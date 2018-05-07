抗氧化不仅可促进新陈代谢、预防衰老，同时还有助于预防动脉硬化、心血管病等疾病的发生，如何摄入更多抗养化的营养元素成为都市人原来越关注的问题。特别是在料理过程中，果蔬食材因空气氧化而导致营养元素被破坏流失，影响食物口感和口味，使得孩子们对水果蔬菜却之不恭，这让不少妈妈头疼不已。为解决都市家庭健康饮食烦扰，飞利浦真空破壁料理机于这个夏天全新登场，以创新真空科技保留更多食材营养，让看得见的新鲜智启健康生活。
创新真空技术 完美保留所有营养 携以创新真空技术，飞利浦真空破壁料理机可在真空环境下进行搅拌工作，以防止营养成分被氧化流失，延长果昔保鲜实现。经反复试验及测定，飞利浦总部实验结果表明：相比传统破壁料理机，飞利浦真空破壁料理机所榨制的果昔不仅起泡更少、分离更少，且保鲜时间更长，以放置8小时后的番茄果昔为例，飞利浦真空破壁料理机的维生素C含量是传统破壁料理机的三倍。
创新真空技术 完美保留所有营养
携以创新真空技术，飞利浦真空破壁料理机可在真空环境下进行搅拌工作，以防止营养成分被氧化流失，延长果昔保鲜实现。经反复试验及测定，飞利浦总部实验结果表明：相比传统破壁料理机，飞利浦真空破壁料理机所榨制的果昔不仅起泡更少、分离更少，且保鲜时间更长，以放置8小时后的番茄果昔为例，飞利浦真空破壁料理机的维生素C含量是传统破壁料理机的三倍。
强劲动力马达 驱动释放更多营养 凭借专利Problend 6 3D搅拌技术以及1400瓦强劲动力马达的加持，飞利浦真空破壁料理机以每分钟3500转的高速搅拌带来更均匀、更细腻的搅拌效果，从而使水果、蔬菜或坚果中的营养成分从细胞结构中得以更多解锁和释放。
强劲动力马达 驱动释放更多营养
凭借专利Problend 6 3D搅拌技术以及1400瓦强劲动力马达的加持，飞利浦真空破壁料理机以每分钟3500转的高速搅拌带来更均匀、更细腻的搅拌效果，从而使水果、蔬菜或坚果中的营养成分从细胞结构中得以更多解锁和释放。
一键预设程序 多档模式满足不同需求 为满足不同家庭的不同口味需求，飞利浦真空破壁料理机设有真空奶昔、暂动、碎冰三种智能搅拌模式选择，且专注冰沙搅拌制作提供一键预设程序，方便在炎炎夏日轻松享用清爽可口又健康营养的果蔬冰昔。而多档手动调速模式，则可低速搅拌软质水果或高速强力粉碎硬质蔬果，轻松调节不同食材所需的不同搅拌转速。
一键预设程序 多档模式满足不同需求
为满足不同家庭的不同口味需求，飞利浦真空破壁料理机设有真空奶昔、暂动、碎冰三种智能搅拌模式选择，且专注冰沙搅拌制作提供一键预设程序，方便在炎炎夏日轻松享用清爽可口又健康营养的果蔬冰昔。而多档手动调速模式，则可低速搅拌软质水果或高速强力粉碎硬质蔬果，轻松调节不同食材所需的不同搅拌转速。
深刻洞察都市家庭对健康饮食的关注和追求，飞利浦始终致力以最佳解决方案带来更健康生活。先抗“氧”再保“养”，此番全新推出的飞利浦真空破壁料理机HR3752以健康科技保留、释放更多营养，让看的见的新鲜从此触手可及。更多产品详情，敬请点击飞利浦京东官方旗舰店：
深刻洞察都市家庭对健康饮食的关注和追求，飞利浦始终致力以最佳解决方案带来更健康生活。先抗“氧”再保“养”，此番全新推出的飞利浦真空破壁料理机HR3752以健康科技保留、释放更多营养，让看的见的新鲜从此触手可及。更多产品详情，敬请点击飞利浦京东官方旗舰店：
荷兰皇家飞利浦公司是一家领先的健康科技公司，致力于在从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。飞利浦将凭借先进技术、丰富的临床经验和深刻的消费者洞察，不断推出整合的创新解决方案。公司目前在诊断影像、图像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭护理领域处于领先地位。飞利浦公司总部位于荷兰，2017年健康科技业务的销售额达178亿欧元，在全球拥有大约74,000名员工，销售和服务遍布世界100多个国家。更多信息，可登录飞利浦全球网站：或飞利浦中国网站：www.philips.com.cn
荷兰皇家飞利浦公司是一家领先的健康科技公司，致力于在从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。飞利浦将凭借先进技术、丰富的临床经验和深刻的消费者洞察，不断推出整合的创新解决方案。公司目前在诊断影像、图像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭护理领域处于领先地位。飞利浦公司总部位于荷兰，2017年健康科技业务的销售额达178亿欧元，在全球拥有大约74,000名员工，销售和服务遍布世界100多个国家。更多信息，可登录飞利浦全球网站：或飞利浦中国网站：www.philips.com.cn
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。