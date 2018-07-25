别叫它吸管杯，叫宝贝夏天的喝水神器吧

夏天来了！ 宝贝们都喜欢夏天，酷酷的太阳镜，漂亮的小花裙，还有数不清楚的五彩斑斓的出行穿搭，都能让宝贝的每一次出行又潮又酷。 在夏天的出行装备里，吸管杯是必备的选项之一。每个妈妈都希望宝贝在欢乐玩耍的时候，能随时随地补充水份，既能看着漂亮，玩得开心，又能玩得健康。 因此，相信每位妈妈在夏天里都会经常追着宝贝说这样一句话：“太热了，快喝点水吧！”但如果此时此刻，玩得大汗淋漓的宝贝突然把吸管杯推开，嘴里嚷嚷着：“我不喝，我不喝！我不喜欢喝水！” 这个时候的你会怎么办？ 面对不爱喝水的宝贝，你会从哪几个方面找原因？ 你有没有想过也许选对吸管杯才能顺利实现你让宝贝爱上喝水的梦？ 但吸管杯那么多，你有认真考虑过怎么选吗？ 虽然几乎每个宝贝都有一个吸管杯，但妈妈的选择真的正确吗？妈妈们有些什么小烦恼呢？ 请看以下几位妈妈的随机采访实录： 妈妈A：为什么我家的宝贝总是吸不上水，急的直哭。 家里有三四个吸管杯，但童童都不喜欢用，关键问题是吸不上水。每次在外面玩的时候，童童热得满头大汗，拿起吸管杯就开始用劲吸，但总是吸不出来，每到这时，童童就急得想哭。以后再劝她用吸管杯时，她总是显得很排斥。 妈妈B：为什么我家的吸管杯总是漏水，妈咪包里都是水。 说起我家的吸管杯，简直是漏水大王啊，每次我都反复确认已经拧紧了后才放进妈咪包里。结果它把我包里的东西都弄湿了，到处都是水，至少漏了一大半。甜甜想喝水的时候，吸管杯里几乎没有一点水了。 妈妈C：吸管杯会不会影响牙齿发育呀？我家宝贝吸水的姿势到底对不对呀？ 我家兜兜特别喜欢含着吸管杯上的吸管，虽然有时候他确实是因为渴想喝水，但更多的时候他是因为好玩。经常含着吸管到底好不好啊，听说这样会影响宝宝的牙齿发育，会变成小豁牙？是真的吗？ 妈妈D：妹妹就是不喜欢用哥哥的吸管杯，怎么破？ 我是个比较节约的妈妈，哥哥用过的吸管杯虽然不太好看，但是还能用。我就拿来给三岁的妹妹用了，但妹妹根本就不喜欢，她特别拒绝我让他背这个吸管杯，总是说：“丑丑，妹妹不要。”后来她上了幼儿园之后，我才发现，原来大家的吸管杯都这么时尚好看啊。 以上各位妈妈的肺腑之言，你有没有产生共鸣？ 有没有发现自己家的小王子或者小公主也会有上述情况的出现？ 炎热的夏天里，究竟需要怎样一款时尚、好用的吸管杯呢？ 别急，小编告诉你挑选优质吸管杯的四大要素： 呵护口腔的健康发育 符合人体的力学原理 不含双酚A材质安全 造型时尚才能吸引宝宝 A：口腔健康是宝宝正常生长发育的基础 婴幼儿是人生的起始阶段，此时口腔最大的变化是从无牙到长出牙齿。口腔和颅颌面的正常生长发育和牙齿萌出以及维持其正常功能，对婴幼儿一生的口腔健康和全身健康至关重要。维护婴幼儿期的口腔健康有利于均衡摄入营养，养成良好的饮食习惯，保证全身的正常生长发育。 B：不当的喂养姿势会危害宝宝口腔健康 喂养姿势会影响宝宝颌面部的生长发育，如在使用奶瓶吸管杯的过程中，杯身的位置过高或者过低都可能会造成牙颌畸形。此外，如果奶嘴的孔过大或过小，吸管杯的吸管长度或者口径不适合，都可能会使宝宝的咀嚼肌得不到应有的锻炼，或是锻炼的方式错误，都会不利于口颌的正常发育。 乳牙萌出后，如果宝宝长时间以不正确的姿势含着奶瓶或者吸管杯，都有可能发生龋齿，以及妨碍咀嚼功能的发育。且会影响到宝宝乳牙的排列和颌面肌肉的正常功能。 C：奶瓶材质中的双酚A，可能会诱发内分泌失调 双酚A，也称BPA，每年，全世界生产2700万吨含有BPA的塑料。但BPA也能导致内分泌失调，威胁着胎儿和儿童的健康。癌症和新陈代谢紊乱导致的肥胖也被认为与此有关。欧盟认为含双酚A奶瓶会诱发性早熟，从2011年3月2日起，禁止生产含化学物质双酚A(BPA)的婴儿奶瓶。 D：高颜值的吸管杯能更令宝贝爱不释手 让宝贝爱上喝水，不仅要选择符合宝贝口腔健康的吸管杯，更要从外观上俘获宝贝的心。宝贝也有一颗爱美的心，外观时尚、漂亮的吸管杯，能吸引宝贝的注意力和提高喝水兴趣，而且宝贝使用自己喜欢的吸管杯，妈妈们会惊喜的发现，宝贝从被动喝水变为主动喝水了呢。不仅如此，时尚潮酷的吸管杯，还可以大大增加宝贝的潮萌指数哦。下图中，时尚星妈张梓琳给宝宝使用的高颜值吸管杯，就可爱至极，宝宝看起来也星味十足、可爱指数爆棚哦！