别叫它吸管杯，叫宝贝夏天的喝水神器吧

宝贝们都喜欢夏天，酷酷的太阳镜，漂亮的小花裙，还有数不清楚的五彩斑斓的出行穿搭，都能让宝贝的每一次出行又潮又酷。 在夏天的出行装备里，吸管杯是必备的选项之一。每个妈妈都希望宝贝在欢乐玩耍的时候，能随时随地补充水份，既能看着漂亮，玩得开心，又能玩得健康。 因此，相信每位妈妈在夏天里都会经常追着宝贝说这样一句话：“太热了，快喝点水吧！”但如果此时此刻，玩得大汗淋漓的宝贝突然把吸管杯推开，嘴里嚷嚷着：“我不喝，我不喝！我不喜欢喝水！” 这个时候的你会怎么办？ 面对不爱喝水的宝贝，你会从哪几个方面找原因？ 你有没有想过也许选对吸管杯才能顺利实现你让宝贝爱上喝水的梦？ 但吸管杯那么多，你有认真考虑过怎么选吗？ 虽然几乎每个宝贝都有一个吸管杯，但妈妈的选择真的正确吗？妈妈们有些什么小烦恼呢？ 请看以下几位妈妈的随机采访实录： 妈妈A：为什么我家的宝贝总是吸不上水，急的直哭。 家里有三四个吸管杯，但童童都不喜欢用，关键问题是吸不上水。每次在外面玩的时候，童童热得满头大汗，拿起吸管杯就开始用劲吸，但总是吸不出来，每到这时，童童就急得想哭。以后再劝她用吸管杯时，她总是显得很排斥。 妈妈B：为什么我家的吸管杯总是漏水，妈咪包里都是水。 说起我家的吸管杯，简直是漏水大王啊，每次我都反复确认已经拧紧了后才放进妈咪包里。结果它把我包里的东西都弄湿了，到处都是水，至少漏了一大半。甜甜想喝水的时候，吸管杯里几乎没有一点水了。 妈妈C：吸管杯会不会影响牙齿发育呀？我家宝贝吸水的姿势到底对不对呀？ 我家兜兜特别喜欢含着吸管杯上的吸管，虽然有时候他确实是因为渴想喝水，但更多的时候他是因为好玩。经常含着吸管到底好不好啊，听说这样会影响宝宝的牙齿发育，会变成小豁牙？是真的吗？ 妈妈D：妹妹就是不喜欢用哥哥的吸管杯，怎么破？ 我是个比较节约的妈妈，哥哥用过的吸管杯虽然不太好看，但是还能用。我就拿来给三岁的妹妹用了，但妹妹根本就不喜欢，她特别拒绝我让他背这个吸管杯，总是说：“丑丑，妹妹不要。”后来她上了幼儿园之后，我才发现，原来大家的吸管杯都这么时尚好看啊。 以上各位妈妈的肺腑之言，你有没有产生共鸣？ 有没有发现自己家的小王子或者小公主也会有上述情况的出现？ 炎热的夏天里，究竟需要怎样一款时尚、好用的吸管杯呢？ 别急，小编告诉你挑选优质吸管杯的四大要素： 呵护口腔的健康发育 符合人体的力学原理 不含双酚A材质安全 造型时尚才能吸引宝宝 A：口腔健康是宝宝正常生长发育的基础 婴幼儿是人生的起始阶段，此时口腔最大的变化是从无牙到长出牙齿。口腔和颅颌面的正常生长发育和牙齿萌出以及维持其正常功能，对婴幼儿一生的口腔健康和全身健康至关重要。维护婴幼儿期的口腔健康有利于均衡摄入营养，养成良好的饮食习惯，保证全身的正常生长发育。 B：不当的喂养姿势会危害宝宝口腔健康 喂养姿势会影响宝宝颌面部的生长发育，如在使用奶瓶吸管杯的过程中，杯身的位置过高或者过低都可能会造成牙颌畸形。此外，如果奶嘴的孔过大或过小，吸管杯的吸管长度或者口径不适合，都可能会使宝宝的咀嚼肌得不到应有的锻炼，或是锻炼的方式错误，都会不利于口颌的正常发育。 乳牙萌出后，如果宝宝长时间以不正确的姿势含着奶瓶或者吸管杯，都有可能发生龋齿，以及妨碍咀嚼功能的发育。且会影响到宝宝乳牙的排列和颌面肌肉的正常功能。 C：奶瓶材质中的双酚A，可能会诱发内分泌失调 双酚A，也称BPA，每年，全世界生产2700万吨含有BPA的塑料。但BPA也能导致内分泌失调，威胁着胎儿和儿童的健康。癌症和新陈代谢紊乱导致的肥胖也被认为与此有关。欧盟认为含双酚A奶瓶会诱发性早熟，从2011年3月2日起，禁止生产含化学物质双酚A(BPA)的婴儿奶瓶。 D：高颜值的吸管杯能更令宝贝爱不释手 让宝贝爱上喝水，不仅要选择符合宝贝口腔健康的吸管杯，更要从外观上俘获宝贝的心。宝贝也有一颗爱美的心，外观时尚、漂亮的吸管杯，能吸引宝贝的注意力和提高喝水兴趣，而且宝贝使用自己喜欢的吸管杯，妈妈们会惊喜的发现，宝贝从被动喝水变为主动喝水了呢。不仅如此，时尚潮酷的吸管杯，还可以大大增加宝贝的潮萌指数哦。下图中，时尚星妈张梓琳给宝宝使用的高颜值吸管杯，就可爱至极，宝宝看起来也星味十足、可爱指数爆棚哦！
宝贝们都喜欢夏天，酷酷的太阳镜，漂亮的小花裙，还有数不清楚的五彩斑斓的出行穿搭，都能让宝贝的每一次出行又潮又酷。
在夏天的出行装备里，吸管杯是必备的选项之一。每个妈妈都希望宝贝在欢乐玩耍的时候，能随时随地补充水份，既能看着漂亮，玩得开心，又能玩得健康。
因此，相信每位妈妈在夏天里都会经常追着宝贝说这样一句话：“太热了，快喝点水吧！”但如果此时此刻，玩得大汗淋漓的宝贝突然把吸管杯推开，嘴里嚷嚷着：“我不喝，我不喝！我不喜欢喝水！”
这个时候的你会怎么办？
面对不爱喝水的宝贝，你会从哪几个方面找原因？
你有没有想过也许选对吸管杯才能顺利实现你让宝贝爱上喝水的梦？
但吸管杯那么多，你有认真考虑过怎么选吗？
虽然几乎每个宝贝都有一个吸管杯，但妈妈的选择真的正确吗？妈妈们有些什么小烦恼呢？
请看以下几位妈妈的随机采访实录：
妈妈A：为什么我家的宝贝总是吸不上水，急的直哭。
家里有三四个吸管杯，但童童都不喜欢用，关键问题是吸不上水。每次在外面玩的时候，童童热得满头大汗，拿起吸管杯就开始用劲吸，但总是吸不出来，每到这时，童童就急得想哭。以后再劝她用吸管杯时，她总是显得很排斥。
妈妈B：为什么我家的吸管杯总是漏水，妈咪包里都是水。
说起我家的吸管杯，简直是漏水大王啊，每次我都反复确认已经拧紧了后才放进妈咪包里。结果它把我包里的东西都弄湿了，到处都是水，至少漏了一大半。甜甜想喝水的时候，吸管杯里几乎没有一点水了。
妈妈C：吸管杯会不会影响牙齿发育呀？我家宝贝吸水的姿势到底对不对呀？
我家兜兜特别喜欢含着吸管杯上的吸管，虽然有时候他确实是因为渴想喝水，但更多的时候他是因为好玩。经常含着吸管到底好不好啊，听说这样会影响宝宝的牙齿发育，会变成小豁牙？是真的吗？
妈妈D：妹妹就是不喜欢用哥哥的吸管杯，怎么破？
我是个比较节约的妈妈，哥哥用过的吸管杯虽然不太好看，但是还能用。我就拿来给三岁的妹妹用了，但妹妹根本就不喜欢，她特别拒绝我让他背这个吸管杯，总是说：“丑丑，妹妹不要。”后来她上了幼儿园之后，我才发现，原来大家的吸管杯都这么时尚好看啊。
以上各位妈妈的肺腑之言，你有没有产生共鸣？
有没有发现自己家的小王子或者小公主也会有上述情况的出现？
炎热的夏天里，究竟需要怎样一款时尚、好用的吸管杯呢？
别急，小编告诉你挑选优质吸管杯的四大要素：
呵护口腔的健康发育
符合人体的力学原理
不含双酚A材质安全
造型时尚才能吸引宝宝
A：口腔健康是宝宝正常生长发育的基础
婴幼儿是人生的起始阶段，此时口腔最大的变化是从无牙到长出牙齿。口腔和颅颌面的正常生长发育和牙齿萌出以及维持其正常功能，对婴幼儿一生的口腔健康和全身健康至关重要。维护婴幼儿期的口腔健康有利于均衡摄入营养，养成良好的饮食习惯，保证全身的正常生长发育。
B：不当的喂养姿势会危害宝宝口腔健康
喂养姿势会影响宝宝颌面部的生长发育，如在使用奶瓶吸管杯的过程中，杯身的位置过高或者过低都可能会造成牙颌畸形。此外，如果奶嘴的孔过大或过小，吸管杯的吸管长度或者口径不适合，都可能会使宝宝的咀嚼肌得不到应有的锻炼，或是锻炼的方式错误，都会不利于口颌的正常发育。
乳牙萌出后，如果宝宝长时间以不正确的姿势含着奶瓶或者吸管杯，都有可能发生龋齿，以及妨碍咀嚼功能的发育。且会影响到宝宝乳牙的排列和颌面肌肉的正常功能。
C：奶瓶材质中的双酚A，可能会诱发内分泌失调
双酚A，也称BPA，每年，全世界生产2700万吨含有BPA的塑料。但BPA也能导致内分泌失调，威胁着胎儿和儿童的健康。癌症和新陈代谢紊乱导致的肥胖也被认为与此有关。欧盟认为含双酚A奶瓶会诱发性早熟，从2011年3月2日起，禁止生产含化学物质双酚A(BPA)的婴儿奶瓶。
D：高颜值的吸管杯能更令宝贝爱不释手
让宝贝爱上喝水，不仅要选择符合宝贝口腔健康的吸管杯，更要从外观上俘获宝贝的心。宝贝也有一颗爱美的心，外观时尚、漂亮的吸管杯，能吸引宝贝的注意力和提高喝水兴趣，而且宝贝使用自己喜欢的吸管杯，妈妈们会惊喜的发现，宝贝从被动喝水变为主动喝水了呢。不仅如此，时尚潮酷的吸管杯，还可以大大增加宝贝的潮萌指数哦。下图中，时尚星妈张梓琳给宝宝使用的高颜值吸管杯，就可爱至极，宝宝看起来也星味十足、可爱指数爆棚哦！
炎热的夏天到了，吸管杯是宝贝必不可少的出行装备之一。如果家有不爱喝水的宝贝，妈妈们要解决的当务之急是要让宝贝爱上用吸管杯喝水的感觉。但文章开头出现的几个采访场景，相信大多数妈妈都曾经经历过。到底会不会有这样一款既时尚又健康的吸管杯呢？ 当然有！飞利浦新安怡卡通吸管杯正是这样一款宝宝喝水神器，它符合了妈妈挑选优质吸管杯的四大标准： 当然有！飞利浦新安怡卡通吸管杯正是这样一款宝宝喝水神器，它符合了妈妈挑选优质吸管杯的四大标准： 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。
炎热的夏天到了，吸管杯是宝贝必不可少的出行装备之一。如果家有不爱喝水的宝贝，妈妈们要解决的当务之急是要让宝贝爱上用吸管杯喝水的感觉。但文章开头出现的几个采访场景，相信大多数妈妈都曾经经历过。到底会不会有这样一款既时尚又健康的吸管杯呢？
当然有！飞利浦新安怡卡通吸管杯正是这样一款宝宝喝水神器，它符合了妈妈挑选优质吸管杯的四大标准：
当然有！飞利浦新安怡卡通吸管杯正是这样一款宝宝喝水神器，它符合了妈妈挑选优质吸管杯的四大标准： 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。
飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。
1、 65度舒适角度，呵护口腔健康 2016年4月美国一项独立在线调查显示，约200名美国儿童牙医中有90%的人认为飞利浦新安怡吸管杯有利于口腔健康发育。飞利浦新安怡卡通吸管杯特有的65度角度倾斜，帮助宝宝喝水的姿势更舒适，因为宝宝不用仰着头来迎合水杯啦；宝宝的小手比成人小，这款吸管杯特别配备了防滑双手柄，符合人体工学设计，易于宝宝抓握；杯身两头宽中间略窄的小腰身设计，也有助于宝宝的抓握，既保证了吸管杯的安全性，也增加了多种抓握的形式。 当然有！飞利浦新安怡卡通吸管杯正是这样一款宝宝喝水神器，它符合了妈妈挑选优质吸管杯的四大标准： 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。
1、 65度舒适角度，呵护口腔健康
2016年4月美国一项独立在线调查显示，约200名美国儿童牙医中有90%的人认为飞利浦新安怡吸管杯有利于口腔健康发育。飞利浦新安怡卡通吸管杯特有的65度角度倾斜，帮助宝宝喝水的姿势更舒适，因为宝宝不用仰着头来迎合水杯啦；宝宝的小手比成人小，这款吸管杯特别配备了防滑双手柄，符合人体工学设计，易于宝宝抓握；杯身两头宽中间略窄的小腰身设计，也有助于宝宝的抓握，既保证了吸管杯的安全性，也增加了多种抓握的形式。
当然有！飞利浦新安怡卡通吸管杯正是这样一款宝宝喝水神器，它符合了妈妈挑选优质吸管杯的四大标准： 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。
飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。
2、 耐咬、耐吸，长度安全，竖螺纹防滑，全方位呵护无死角 宝贝的口腔健康发育，离不开正确的吮吸姿势的培养。宝贝在口欲期阶段，有可能会喜欢咬东西，因此耐咬和耐吸的吸管杯，才能保证宝贝的饮用安全。此外，吸管的长度必须要符合宝贝的口腔容量，过短会导致宝贝吸不出水；过长的话则可能在使用的过程中，戳到宝贝的柔软上颚等部分，引起不适。这段吸管杯除了具备耐咬耐吸和长度安全的优点之外，还特别配备了竖螺纹结构，能让宝贝轻松咬住不打滑。 当然有！飞利浦新安怡卡通吸管杯正是这样一款宝宝喝水神器，它符合了妈妈挑选优质吸管杯的四大标准： 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。
2、 耐咬、耐吸，长度安全，竖螺纹防滑，全方位呵护无死角
宝贝的口腔健康发育，离不开正确的吮吸姿势的培养。宝贝在口欲期阶段，有可能会喜欢咬东西，因此耐咬和耐吸的吸管杯，才能保证宝贝的饮用安全。此外，吸管的长度必须要符合宝贝的口腔容量，过短会导致宝贝吸不出水；过长的话则可能在使用的过程中，戳到宝贝的柔软上颚等部分，引起不适。这段吸管杯除了具备耐咬耐吸和长度安全的优点之外，还特别配备了竖螺纹结构，能让宝贝轻松咬住不打滑。
当然有！飞利浦新安怡卡通吸管杯正是这样一款宝宝喝水神器，它符合了妈妈挑选优质吸管杯的四大标准： 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。
飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。
3、 不含双酚A，宝宝用着才放心 如果吸管杯的材质中含有双酚A的话，这种物质在加热时能析出到食物和饮料当中，它可能扰乱人体代谢过程，对宝宝发育、免疫力有影响。此外，双酚A有雌性荷尔蒙效果，长期使用可能会导致宝宝出现女性化的变化。因此，不含双酚a的吸管杯，会更加有利于宝宝的身体健康。飞利浦新安怡卡通吸管杯不含双酚A，材质安全，宝宝更健康。 当然有！飞利浦新安怡卡通吸管杯正是这样一款宝宝喝水神器，它符合了妈妈挑选优质吸管杯的四大标准： 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。
3、 不含双酚A，宝宝用着才放心
如果吸管杯的材质中含有双酚A的话，这种物质在加热时能析出到食物和饮料当中，它可能扰乱人体代谢过程，对宝宝发育、免疫力有影响。此外，双酚A有雌性荷尔蒙效果，长期使用可能会导致宝宝出现女性化的变化。因此，不含双酚a的吸管杯，会更加有利于宝宝的身体健康。飞利浦新安怡卡通吸管杯不含双酚A，材质安全，宝宝更健康。
当然有！飞利浦新安怡卡通吸管杯正是这样一款宝宝喝水神器，它符合了妈妈挑选优质吸管杯的四大标准： 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。
飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。
4、 时尚鲜艳，牢牢吸引宝贝的目光，爱上喝水SO EASY 宝贝们都爱美美的，身为宝妈，更加希望能把宝贝打扮的时尚可爱。飞利浦新安怡卡通吸管杯，这款吸管杯有两种规格（七安士和九安士），每个规格各有两种颜色，一共是四款：绿色、蓝色、红色和紫色，四大主色系充分搭配出宝宝的各种可爱造型，不仅吸引了其他小朋友的目光，也让宝贝更加有自信成为人见人爱的时尚宝宝。 当然有！飞利浦新安怡卡通吸管杯正是这样一款宝宝喝水神器，它符合了妈妈挑选优质吸管杯的四大标准： 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。
4、 时尚鲜艳，牢牢吸引宝贝的目光，爱上喝水SO EASY
宝贝们都爱美美的，身为宝妈，更加希望能把宝贝打扮的时尚可爱。飞利浦新安怡卡通吸管杯，这款吸管杯有两种规格（七安士和九安士），每个规格各有两种颜色，一共是四款：绿色、蓝色、红色和紫色，四大主色系充分搭配出宝宝的各种可爱造型，不仅吸引了其他小朋友的目光，也让宝贝更加有自信成为人见人爱的时尚宝宝。
当然有！飞利浦新安怡卡通吸管杯正是这样一款宝宝喝水神器，它符合了妈妈挑选优质吸管杯的四大标准： 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。
飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。
飞利浦新安怡卡通吸管杯多彩颜色和容量搭配任你选： 当然有！飞利浦新安怡卡通吸管杯正是这样一款宝宝喝水神器，它符合了妈妈挑选优质吸管杯的四大标准： 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。
飞利浦新安怡卡通吸管杯多彩颜色和容量搭配任你选：
当然有！飞利浦新安怡卡通吸管杯正是这样一款宝宝喝水神器，它符合了妈妈挑选优质吸管杯的四大标准： 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。
飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。
特别需要提醒妈妈们的是，千万不要认为一个吸管杯就足够了。这是因为磨牙期宝宝有咬吸管的习惯，需要及时更换新的吸管以保护口腔黏膜和牙齿的健康。一般情况下，建议每个宝宝备足两个吸管杯，再配一套吸管刚刚好。 当然有！飞利浦新安怡卡通吸管杯正是这样一款宝宝喝水神器，它符合了妈妈挑选优质吸管杯的四大标准： 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。
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荷兰皇家飞利浦公司是一家领先的健康科技公司，致力于在从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。飞利浦将凭借先进技术、丰富的临床经验和深刻的消费者洞察，不断推出整合的创新解决方案。公司目前在诊断影像、图像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭护理领域处于领先地位。飞利浦公司总部位于荷兰，2017年健康科技业务的销售额达178亿欧元，在全球拥有大约74,000名员工，销售和服务遍布世界100多个国家。更多信息，可登录飞利浦全球网站：或飞利浦中国网站：www.philips.com.cn
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