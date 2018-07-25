飞利浦眼部能量仪为EYE发声

（2018年6月6日，上海）现代人的生活每天都被屏幕所环绕，眼流量超负荷的当下，各种眼部亚健康症状接踵而至。飞利浦致力倡导健康生活，在全国第23个爱眼日再次发起#罢屏6分钟#，用飞利浦眼部能量仪清空你的眼流量。 阳光少年张一山，和你一起#罢屏6分钟# 在全国爱眼日，中国内地新生代男演员张一山加入飞利浦#罢屏6分钟#行动，放下手机，离开屏幕，用飞利浦眼部能量仪为眼睛做一个SPA，用一首诗的时间为EYE发声。
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阳光少年张一山，和你一起#罢屏6分钟#
在全国爱眼日，中国内地新生代男演员张一山加入飞利浦#罢屏6分钟#行动，放下手机，离开屏幕，用飞利浦眼部能量仪为眼睛做一个SPA，用一首诗的时间为EYE发声。
多屏时代下的“眼流量”爆表已经成为了现代都市病，大家在爱眼日当天也纷纷响应号召一同加入#罢屏6分钟#，关注缓解眼部疲劳，告别眼部亚健康！ 携手为你读诗，一同为EYE发声 为你读诗是以诗歌为起点和纽带，连接人与人的诗意生活平台与国际人文艺术平台，参与者聚集了各行业翘楚，并为普通大众搭建了一个展示发声的平台。在全国爱眼日，飞利浦男士眼部能量仪联合为你读诗，张一山以一首莱蒙托夫的《乌黑的眼睛》，号召大家一起为EYE发声！ 当然有！飞利浦新安怡卡通吸管杯正是这样一款宝宝喝水神器，它符合了妈妈挑选优质吸管杯的四大标准： 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。
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携手为你读诗，一同为EYE发声
为你读诗是以诗歌为起点和纽带，连接人与人的诗意生活平台与国际人文艺术平台，参与者聚集了各行业翘楚，并为普通大众搭建了一个展示发声的平台。在全国爱眼日，飞利浦男士眼部能量仪联合为你读诗，张一山以一首莱蒙托夫的《乌黑的眼睛》，号召大家一起为EYE发声！
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冰暖焕能 缓解眼部疲劳困扰 针对多屏时代的眼部健康护理，飞利浦为消费者们打造眼部能量仪MS3020。独创OptiMode冰暖焕能科技，搭配三种护理模式，有效并迅速缓解眼部疲劳症状，恢复双眸活力神采。放松模式：120秒迅速升温至40度热感温度，加速循环放松眼周。焕活模式：60秒达到19度冰感温度，有效降低眼周温度，减少眼肿胀。更有循环模式：双感温度结合按摩头，有效放松缓解眼部疲劳。 当然有！飞利浦新安怡卡通吸管杯正是这样一款宝宝喝水神器，它符合了妈妈挑选优质吸管杯的四大标准： 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。
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OptiMode冰暖焕能科技 · 30秒内达到约40度的的热感温度，加速眼周血液循环； · 快速达到19度的冰感温度，有效降低眼周温度。 三种模式 焕能双眼 · 放松模式： 120秒热感放松眼周肌，加速眼周血液循环； · 焕活模式： 60秒冰感有效降低眼周温度，减少眼肿胀； · 循环模式：90秒热感缓解眼疲劳，30秒按摩眼下方加速眼周血液循环（使用背面硅胶触点），15秒冰感减轻眼部肿胀，3 步护理，温和按摩，有效缓解黑眼圈。 人性设计 轻松便携 · 一键式设计：化简为繁，一键搞定开关及三种模式的切换； · 声光提示引导：状态切换都伴有灯光及声音提示引导； · USB接口设计：随时随地充电，轻松使用，释放眼部压力。 当然有！飞利浦新安怡卡通吸管杯正是这样一款宝宝喝水神器，它符合了妈妈挑选优质吸管杯的四大标准： 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。
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荷兰皇家飞利浦公司是一家领先的健康科技公司，致力于在从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。飞利浦将凭借先进技术、丰富的临床经验和深刻的消费者洞察，不断推出整合的创新解决方案。公司目前在诊断影像、图像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭护理领域处于领先地位。飞利浦公司总部位于荷兰，2017年健康科技业务的销售额达178亿欧元，在全球拥有大约74,000名员工，销售和服务遍布世界100多个国家。更多信息，可登录飞利浦全球网站：或飞利浦中国网站：www.philips.com.cn
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