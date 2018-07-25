飞利浦眼部能量仪为EYE发声

（2018年6月6日，上海）现代人的生活每天都被屏幕所环绕，眼流量超负荷的当下，各种眼部亚健康症状接踵而至。飞利浦致力倡导健康生活，在全国第23个爱眼日再次发起#罢屏6分钟#，用飞利浦眼部能量仪清空你的眼流量。

阳光少年张一山，和你一起#罢屏6分钟#

在全国爱眼日，中国内地新生代男演员张一山加入飞利浦#罢屏6分钟#行动，放下手机，离开屏幕，用飞利浦眼部能量仪为眼睛做一个SPA，用一首诗的时间为EYE发声。