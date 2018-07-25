飞利浦Sonicare打造“扫盲研究所” 帮助消费者实现口腔清洁零盲区  

扫除盲区，感受口腔彻底洁净体验 在全方位了解了口腔盲区清洁的重要性及卓越声波震动技术后，现场的参与者都跃跃欲试，想体验一下飞利浦Sonicare的产品。对此飞利浦Sonicare扫盲研究所快闪店早有准备，参与者在现场专业工作人员的细心指导下用飞利浦Sonicare声波震动牙刷进行现场体验，亲自扫除口腔盲区死角。此外，在现场完成CRM注册的参与者，都获得了自动贩卖机游戏币。贩卖机中可选择任意位置的惊喜礼包，其中含有免费牙刷大奖、扫盲纪念品、及试用刷头。 在全方位了解了口腔盲区清洁的重要性及卓越声波震动技术后，现场的参与者都跃跃欲试，想体验一下飞利浦Sonicare的产品。对此飞利浦Sonicare扫盲研究所快闪店早有准备，参与者在现场专业工作人员的细心指导下用飞利浦Sonicare声波震动牙刷进行现场体验，亲自扫除口腔盲区死角。此外，在现场完成CRM注册的参与者，都获得了自动贩卖机游戏币。贩卖机中可选择任意位置的惊喜礼包，其中含有免费牙刷大奖、扫盲纪念品、及试用刷头。 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。