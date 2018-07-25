飞利浦Sonicare打造“扫盲研究所” 帮助消费者实现口腔清洁零盲区  

你知道人的口腔其实有40%的盲区很难被清洁到吗？这些盲区清洁不到位，往往为口腔健康埋下巨大隐患。 对此，6月9日至6月11日，口腔护理领导品牌飞利浦Sonicare联合京东、果壳网在北京蓝色港湾购物中心（五棵松店）打造了一间新颖、互动、趣味无穷的快闪体验店——“扫盲研究所”，设立扫盲区、教授区、实验区、VR体验区及产品体验区五大区域，通过丰富的场景化体验、权威口腔专家科普、趣味实验及产品体验融为一体的丰富活动，帮助大家亲眼见证及认识到口腔盲区清洁的重要性，最后，众多消费者踊跃参与试刷，亲自感受飞利浦Sonicare声波震动牙刷对口腔盲区的彻底洁净力，对卓越声波震动技术及神器的流动洁力赞誉有加。
发现盲区，权威牙医齐科普 快闪店入口设立的扫盲区、VR体验区及教授区，让消费者在生动的图文知识、新颖的模型、VR装置和深入浅出的口腔专家科普分享中，全方位的认识到口腔盲区的危害，引发参与者对口腔盲区的危害的思考，并对扫除盲区予以重视，开始考虑有效去除盲区的解决方案。 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。
发现盲区，权威牙医齐科普
快闪店入口设立的扫盲区、VR体验区及教授区，让消费者在生动的图文知识、新颖的模型、VR装置和深入浅出的口腔专家科普分享中，全方位的认识到口腔盲区的危害，引发参与者对口腔盲区的危害的思考，并对扫除盲区予以重视，开始考虑有效去除盲区的解决方案。
飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。
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扫盲区设置了一个放大版的牙齿3D模型，通过暗箱展示，用荧光具象标示齿面盲区的存在位置。这个模型给了人们一个全面观察牙齿的机会，发现牙齿的清洁盲区。VR体验区结合通过现场提供的VR设备，让消费者进入口腔，发现盲区并见证声波震动牙刷强大的水流清洁力量。 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。
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飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。
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教授区则开设盲区分享会，每天由不同的权威口腔专家为大家带来口腔健康“干货”，以深入浅出、生动有趣的方式，把口腔科学知识以接地气的方式传授给参与者，讲述口腔盲区的危害及口腔健康维护的要点，引起大家对口腔盲区的关注及增强扫除盲区的迫切感。现场参与者表示：“平常以为刷牙是件小事，没想到还是忽略了牙缝这些盲区，还是挺有必要改善自己的刷牙习惯。” 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。
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清洁盲区，艺术与技术融合实验呈现声波震动技术清洁力 实验区现场设置的实验环节非常火热，吸引到了众多的参与者，在参与在有趣的实验环节的同时，也深刻体会到扫除齿间盲区所需要的强大技术——声波震动技术产生的神器流动洁力。 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。
清洁盲区，艺术与技术融合实验呈现声波震动技术清洁力
实验区现场设置的实验环节非常火热，吸引到了众多的参与者，在参与在有趣的实验环节的同时，也深刻体会到扫除齿间盲区所需要的强大技术——声波震动技术产生的神器流动洁力。
飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。
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艺术感十足的声波震动水彩画实验，利用声波共振，水彩颜料在不断地跳动变化，慢镜头捕捉下的跳动的颜料构成了一幅画越高的共振，颜料跳动碰撞的就越激烈，创造出来的图案就越丰富灵动。而这也恰恰展现了飞利浦Sonicare声波震动牙刷的清洁原理——在每分钟31000次的高频声波震动下，360度无死角对口腔进行清洁，让牙间隙等口腔死角盲区得到彻底清洁。 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。
艺术感十足的声波震动水彩画实验，利用声波共振，水彩颜料在不断地跳动变化，慢镜头捕捉下的跳动的颜料构成了一幅画越高的共振，颜料跳动碰撞的就越激烈，创造出来的图案就越丰富灵动。而这也恰恰展现了飞利浦Sonicare声波震动牙刷的清洁原理——在每分钟31000次的高频声波震动下，360度无死角对口腔进行清洁，让牙间隙等口腔死角盲区得到彻底清洁。
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扫除盲区，感受口腔彻底洁净体验 在全方位了解了口腔盲区清洁的重要性及卓越声波震动技术后，现场的参与者都跃跃欲试，想体验一下飞利浦Sonicare的产品。对此飞利浦Sonicare扫盲研究所快闪店早有准备，参与者在现场专业工作人员的细心指导下用飞利浦Sonicare声波震动牙刷进行现场体验，亲自扫除口腔盲区死角。此外，在现场完成CRM注册的参与者，都获得了自动贩卖机游戏币。贩卖机中可选择任意位置的惊喜礼包，其中含有免费牙刷大奖、扫盲纪念品、及试用刷头。 在全方位了解了口腔盲区清洁的重要性及卓越声波震动技术后，现场的参与者都跃跃欲试，想体验一下飞利浦Sonicare的产品。对此飞利浦Sonicare扫盲研究所快闪店早有准备，参与者在现场专业工作人员的细心指导下用飞利浦Sonicare声波震动牙刷进行现场体验，亲自扫除口腔盲区死角。此外，在现场完成CRM注册的参与者，都获得了自动贩卖机游戏币。贩卖机中可选择任意位置的惊喜礼包，其中含有免费牙刷大奖、扫盲纪念品、及试用刷头。 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。
扫除盲区，感受口腔彻底洁净体验
在全方位了解了口腔盲区清洁的重要性及卓越声波震动技术后，现场的参与者都跃跃欲试，想体验一下飞利浦Sonicare的产品。对此飞利浦Sonicare扫盲研究所快闪店早有准备，参与者在现场专业工作人员的细心指导下用飞利浦Sonicare声波震动牙刷进行现场体验，亲自扫除口腔盲区死角。此外，在现场完成CRM注册的参与者，都获得了自动贩卖机游戏币。贩卖机中可选择任意位置的惊喜礼包，其中含有免费牙刷大奖、扫盲纪念品、及试用刷头。
在全方位了解了口腔盲区清洁的重要性及卓越声波震动技术后，现场的参与者都跃跃欲试，想体验一下飞利浦Sonicare的产品。对此飞利浦Sonicare扫盲研究所快闪店早有准备，参与者在现场专业工作人员的细心指导下用飞利浦Sonicare声波震动牙刷进行现场体验，亲自扫除口腔盲区死角。此外，在现场完成CRM注册的参与者，都获得了自动贩卖机游戏币。贩卖机中可选择任意位置的惊喜礼包，其中含有免费牙刷大奖、扫盲纪念品、及试用刷头。 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。
飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。
在亲身试用牙刷的体验中，众多参与者也对这把扫除盲区的“主角”——飞利浦Sonicare钻石亮白智能声波震动牙刷带来的强大洁净力和舒适体验表示赞许。它不仅以强大声波震动技术实现每分钟31000次刷毛震动，产生的真正有效的流动洁力，为口腔进行全面“扫盲”，更配合个性化刷牙指导APP，通过智能定位感应、智能摩擦感应及智能力度感应追踪洁齿动作，提醒漏刷补刷，科学管理口腔护理习惯。 在全方位了解了口腔盲区清洁的重要性及卓越声波震动技术后，现场的参与者都跃跃欲试，想体验一下飞利浦Sonicare的产品。对此飞利浦Sonicare扫盲研究所快闪店早有准备，参与者在现场专业工作人员的细心指导下用飞利浦Sonicare声波震动牙刷进行现场体验，亲自扫除口腔盲区死角。此外，在现场完成CRM注册的参与者，都获得了自动贩卖机游戏币。贩卖机中可选择任意位置的惊喜礼包，其中含有免费牙刷大奖、扫盲纪念品、及试用刷头。 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。
在亲身试用牙刷的体验中，众多参与者也对这把扫除盲区的“主角”——飞利浦Sonicare钻石亮白智能声波震动牙刷带来的强大洁净力和舒适体验表示赞许。它不仅以强大声波震动技术实现每分钟31000次刷毛震动，产生的真正有效的流动洁力，为口腔进行全面“扫盲”，更配合个性化刷牙指导APP，通过智能定位感应、智能摩擦感应及智能力度感应追踪洁齿动作，提醒漏刷补刷，科学管理口腔护理习惯。
在全方位了解了口腔盲区清洁的重要性及卓越声波震动技术后，现场的参与者都跃跃欲试，想体验一下飞利浦Sonicare的产品。对此飞利浦Sonicare扫盲研究所快闪店早有准备，参与者在现场专业工作人员的细心指导下用飞利浦Sonicare声波震动牙刷进行现场体验，亲自扫除口腔盲区死角。此外，在现场完成CRM注册的参与者，都获得了自动贩卖机游戏币。贩卖机中可选择任意位置的惊喜礼包，其中含有免费牙刷大奖、扫盲纪念品、及试用刷头。 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。
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荷兰皇家飞利浦公司是一家领先的健康科技公司，致力于在从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。飞利浦将凭借先进技术、丰富的临床经验和深刻的消费者洞察，不断推出整合的创新解决方案。公司目前在诊断影像、图像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭护理领域处于领先地位。飞利浦公司总部位于荷兰，2017年健康科技业务的销售额达178亿欧元，在全球拥有大约74,000名员工，销售和服务遍布世界100多个国家。更多信息，可登录飞利浦全球网站：或飞利浦中国网站：www.philips.com.cn
荷兰皇家飞利浦公司是一家领先的健康科技公司，致力于在从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。飞利浦将凭借先进技术、丰富的临床经验和深刻的消费者洞察，不断推出整合的创新解决方案。公司目前在诊断影像、图像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭护理领域处于领先地位。飞利浦公司总部位于荷兰，2017年健康科技业务的销售额达178亿欧元，在全球拥有大约74,000名员工，销售和服务遍布世界100多个国家。更多信息，可登录飞利浦全球网站：或飞利浦中国网站：www.philips.com.cn
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