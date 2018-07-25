飞利浦牛排机创新登场

挥别油烟 优化室内炙烤体验 户外骄阳似火，在家享受牛排大餐固然自在，但炙烤时产生的浓烈油烟却常令人烦忧。与普通烧烤器具相比，全新上市的飞利浦牛排机能有效减少80%油烟*，使消费者享受料理乐趣的同时也能保持干净清新的室内环境。（*与飞利浦HD4419 电烤盘相比；在飞利浦内部实验室,通过对烧烤4个牛肉汉堡包时产生的烟量进行比较的结果）在炙烤过程中，融化的油脂会滴落到底部托盘上，有效防止油烟及油脂飞溅从而避免二次燃烧，使食物更加健康。，有效防止油烟及油脂飞溅，为安全烹饪保驾护航。 除创新科技外，飞利浦此次推出的牛排机还增添了许多人性化设计，力求为消费者带来更优质的使用体验。例如，防粘炙烤架拥有特氟龙防粘涂层，无论是牛排、海鲜亦或是蔬菜都能直接放置在防粘炙烤架上。新款牛排机使用后的清理也十分方便，防粘炙烤架和托可放入洗碗机中清洗，既节省时间，更让家务零负担。 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。