飞利浦牛排机创新登场

随着温度日渐攀升，闷热的天气导致不少父母都开始为孩子的夏季饮食烦恼。在众多菜肴中，美味健康又兼具超高营养价值的牛排料理得到了许多家长青睐，在家烹饪牛排也成为了趋势。然而，在家用平底锅的烹饪时常会遇到火候难把握，温度难控制，导致牛排外焦里生影响口感，同时产生大量油烟影响健康。
全球厨房家电领导品牌飞利浦近日推出全新欧洲原装进口牛排机，不仅能提供精益的炙烤技术与舒适的室内炙烤体验，更曾凭借人性化的设计斩获IF国际设计大奖、红点设计大奖等多个奖项，使更多消费者在家即可享受牛排盛宴。 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。
全球厨房家电领导品牌飞利浦近日推出全新欧洲原装进口牛排机，不仅能提供精益的炙烤技术与舒适的室内炙烤体验，更曾凭借人性化的设计斩获IF国际设计大奖、红点设计大奖等多个奖项，使更多消费者在家即可享受牛排盛宴。
飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。
飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。
创新红外科技 轻松炙烤健康美味 飞利浦牛排机采用先进的红外加热技术，提供恒定230℃炙烤温度。精心设计的反射器将热量持续、均匀地引导至防粘炙烤架各个方位，确保食物都能恒温受热，最大程度保留食物的原汁原味。为了使操作更加便捷，飞利浦牛排机特别设置了两档温度模式：230℃最佳炙烤档和保温档，使厨房新手也能灵活掌握烹饪时间，随时随地享受美味佳肴。 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。
创新红外科技 轻松炙烤健康美味
飞利浦牛排机采用先进的红外加热技术，提供恒定230℃炙烤温度。精心设计的反射器将热量持续、均匀地引导至防粘炙烤架各个方位，确保食物都能恒温受热，最大程度保留食物的原汁原味。为了使操作更加便捷，飞利浦牛排机特别设置了两档温度模式：230℃最佳炙烤档和保温档，使厨房新手也能灵活掌握烹饪时间，随时随地享受美味佳肴。
飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。
飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。
挥别油烟 优化室内炙烤体验 户外骄阳似火，在家享受牛排大餐固然自在，但炙烤时产生的浓烈油烟却常令人烦忧。与普通烧烤器具相比，全新上市的飞利浦牛排机能有效减少80%油烟*，使消费者享受料理乐趣的同时也能保持干净清新的室内环境。（*与飞利浦HD4419 电烤盘相比；在飞利浦内部实验室,通过对烧烤4个牛肉汉堡包时产生的烟量进行比较的结果）在炙烤过程中，融化的油脂会滴落到底部托盘上，有效防止油烟及油脂飞溅从而避免二次燃烧，使食物更加健康。，有效防止油烟及油脂飞溅，为安全烹饪保驾护航。 除创新科技外，飞利浦此次推出的牛排机还增添了许多人性化设计，力求为消费者带来更优质的使用体验。例如，防粘炙烤架拥有特氟龙防粘涂层，无论是牛排、海鲜亦或是蔬菜都能直接放置在防粘炙烤架上。新款牛排机使用后的清理也十分方便，防粘炙烤架和托可放入洗碗机中清洗，既节省时间，更让家务零负担。 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。
挥别油烟 优化室内炙烤体验
户外骄阳似火，在家享受牛排大餐固然自在，但炙烤时产生的浓烈油烟却常令人烦忧。与普通烧烤器具相比，全新上市的飞利浦牛排机能有效减少80%油烟*，使消费者享受料理乐趣的同时也能保持干净清新的室内环境。（*与飞利浦HD4419 电烤盘相比；在飞利浦内部实验室,通过对烧烤4个牛肉汉堡包时产生的烟量进行比较的结果）在炙烤过程中，融化的油脂会滴落到底部托盘上，有效防止油烟及油脂飞溅从而避免二次燃烧，使食物更加健康。，有效防止油烟及油脂飞溅，为安全烹饪保驾护航。
除创新科技外，飞利浦此次推出的牛排机还增添了许多人性化设计，力求为消费者带来更优质的使用体验。例如，防粘炙烤架拥有特氟龙防粘涂层，无论是牛排、海鲜亦或是蔬菜都能直接放置在防粘炙烤架上。新款牛排机使用后的清理也十分方便，防粘炙烤架和托可放入洗碗机中清洗，既节省时间，更让家务零负担。
飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。
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飞利浦深入了解当代人对健康的关注和追求，致力于通过健康科技为消费者带来更美好的生活。全新上市的飞利浦牛排机不但能轻松为家人制作媲美米其林的牛排料理，同时还可炙烤多种食材，足不出户即可乐享美味。8月1日，飞利浦牛排机HD6371/91在线上线下各渠道全面上市，更多精彩活动，敬请前往飞利浦各大官方平台了解详情。 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。
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荷兰皇家飞利浦公司是一家领先的健康科技公司，致力于在从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。飞利浦将凭借先进技术、丰富的临床经验和深刻的消费者洞察，不断推出整合的创新解决方案。公司目前在诊断影像、图像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭护理领域处于领先地位。飞利浦公司总部位于荷兰，2017年健康科技业务的销售额达178亿欧元，在全球拥有大约74,000名员工，销售和服务遍布世界100多个国家。更多信息，可登录飞利浦全球网站：或飞利浦中国网站：www.philips.com.cn
荷兰皇家飞利浦公司是一家领先的健康科技公司，致力于在从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。飞利浦将凭借先进技术、丰富的临床经验和深刻的消费者洞察，不断推出整合的创新解决方案。公司目前在诊断影像、图像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭护理领域处于领先地位。飞利浦公司总部位于荷兰，2017年健康科技业务的销售额达178亿欧元，在全球拥有大约74,000名员工，销售和服务遍布世界100多个国家。更多信息，可登录飞利浦全球网站：或飞利浦中国网站：www.philips.com.cn
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