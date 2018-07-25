飞利浦跨界携手WOODYBAKER，联名推出夏日限定新鲜特饮

甜蜜柚人：健康低卡 WILL U(柚) PICK ME(蜜)？ 因富含丰富的维生素C和铁元素，且具备清胃润肺、美白养颜的功效，蜜桃一直是最受欢迎的夏季时令水果之一。但这个“果中皇后”却极易被氧化，食用时大量营养元素已被破坏、流失。为保留更多新鲜营养，“甜蜜柚人”以苏打水为基底，用飞利浦真空破壁机在真空低氧环境下进行蜜桃冰沙搅拌工作，最后再配合新鲜西柚果粒，使整杯果饮甘爽中带有一丝清苦回味，口感丰富，健康低卡，是追求健康人群的不二之选。 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。