飞利浦跨界携手WOODYBAKER，联名推出夏日限定新鲜特饮

入夏以来，气温逐渐升高，冰奶茶、冰可乐、冰激凌成为了消暑的最佳武器。可这些高热量、多添加剂的饮料却会带来不少健康隐患，并非是长久之计，选择一杯既好喝又有营养的果昔才是这个夏天的消暑正解。源于对健康生活的共同主张和追求，飞利浦携以最新推出的真空破壁机，跨界牵手创意精品烘焙店WOODY BAKER，于6月18日正式推出三款夏日限定新鲜特饮——香蕉少女、甜蜜柚人和西哈茉莉，以“果”真料实的绝佳味道，给这个夏天带来营养又健康的“新鲜”消暑体验！
甜蜜柚人：健康低卡 WILL U(柚) PICK ME(蜜)？ 因富含丰富的维生素C和铁元素，且具备清胃润肺、美白养颜的功效，蜜桃一直是最受欢迎的夏季时令水果之一。但这个“果中皇后”却极易被氧化，食用时大量营养元素已被破坏、流失。为保留更多新鲜营养，“甜蜜柚人”以苏打水为基底，用飞利浦真空破壁机在真空低氧环境下进行蜜桃冰沙搅拌工作，最后再配合新鲜西柚果粒，使整杯果饮甘爽中带有一丝清苦回味，口感丰富，健康低卡，是追求健康人群的不二之选。 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。
甜蜜柚人：健康低卡 WILL U(柚) PICK ME(蜜)？
因富含丰富的维生素C和铁元素，且具备清胃润肺、美白养颜的功效，蜜桃一直是最受欢迎的夏季时令水果之一。但这个“果中皇后”却极易被氧化，食用时大量营养元素已被破坏、流失。为保留更多新鲜营养，“甜蜜柚人”以苏打水为基底，用飞利浦真空破壁机在真空低氧环境下进行蜜桃冰沙搅拌工作，最后再配合新鲜西柚果粒，使整杯果饮甘爽中带有一丝清苦回味，口感丰富，健康低卡，是追求健康人群的不二之选。
飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。
飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。
香蕉少女：白里透红 非粉不可 香蕉牛奶不仅能帮助消化、预防贫血，还能抗压镇痛、安气凝神，是老少皆宜的健康饮品。但在榨制过程中，因香蕉会被加速氧化，香蕉牛奶色泽暗淡，泛黄发黑，口感和口味也因此大大折扣。为保留更多新鲜营养，“香蕉少女”惊艳登场，凭借飞利浦真空破壁机的创新真空技术，可大大延长果昔保鲜时间，口感也更加顺滑，特别值得一提的是，将红心火龙果加冰做成盖顶加入后，整杯饮品白里透粉，满满少女心，是此次新鲜特饮中绝对的“颜值担当”。 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。
香蕉少女：白里透红 非粉不可
香蕉牛奶不仅能帮助消化、预防贫血，还能抗压镇痛、安气凝神，是老少皆宜的健康饮品。但在榨制过程中，因香蕉会被加速氧化，香蕉牛奶色泽暗淡，泛黄发黑，口感和口味也因此大大折扣。为保留更多新鲜营养，“香蕉少女”惊艳登场，凭借飞利浦真空破壁机的创新真空技术，可大大延长果昔保鲜时间，口感也更加顺滑，特别值得一提的是，将红心火龙果加冰做成盖顶加入后，整杯饮品白里透粉，满满少女心，是此次新鲜特饮中绝对的“颜值担当”。
飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。
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西哈茉莉：西瓜新玩法 C位只有TA 说到夏天最受欢迎的水果非西瓜莫属，味道甘味多汁、清爽解渴。以西瓜为主基底的饮品更是数不胜数，冰镇西瓜、西瓜百香汁、西瓜mojito等无一不受到大家的认可和欢迎。面对琳琅满目的西瓜果饮，该如何破陈推新呢？“西哈茉莉”为颠覆而来，以茉莉绿茶为基底茶饮，与切块的西瓜在飞利浦真空破壁机中破壁搅拌，解锁释放更多营养成分，最后加入海盐芝士奶盖这点睛之笔，浓郁的奶香、茉莉的清凉加以西瓜的甘香，多种口感层次丰富，却又完美融合，给这个夏天带来了新的选择！ 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。
西哈茉莉：西瓜新玩法 C位只有TA
说到夏天最受欢迎的水果非西瓜莫属，味道甘味多汁、清爽解渴。以西瓜为主基底的饮品更是数不胜数，冰镇西瓜、西瓜百香汁、西瓜mojito等无一不受到大家的认可和欢迎。面对琳琅满目的西瓜果饮，该如何破陈推新呢？“西哈茉莉”为颠覆而来，以茉莉绿茶为基底茶饮，与切块的西瓜在飞利浦真空破壁机中破壁搅拌，解锁释放更多营养成分，最后加入海盐芝士奶盖这点睛之笔，浓郁的奶香、茉莉的清凉加以西瓜的甘香，多种口感层次丰富，却又完美融合，给这个夏天带来了新的选择！
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轻松破壁榨制多种夏日果饮，飞利浦全新推出的真空破壁料理机凭借创新真空技术，可在低氧真空环境下进行搅拌工作，防止果蔬食材中的营养成分被氧化、破坏；而专业破壁搅拌技术则能带来分钟35,000转的搅拌效果，解决蔬果中的更多营养成分；一键冰昔预设程序设定更是方便操作，满足不同家庭的不同使用需求。 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。
轻松破壁榨制多种夏日果饮，飞利浦全新推出的真空破壁料理机凭借创新真空技术，可在低氧真空环境下进行搅拌工作，防止果蔬食材中的营养成分被氧化、破坏；而专业破壁搅拌技术则能带来分钟35,000转的搅拌效果，解决蔬果中的更多营养成分；一键冰昔预设程序设定更是方便操作，满足不同家庭的不同使用需求。
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健康低卡的甜蜜柚人，颜值担当的香蕉少女，以及玩出新喝法的西哈茉莉，在此番飞利浦与WOODY BAKER联名推出的夏日限定新鲜特饮中，总有一款饮品将成为你心中的C位冰饮。让看得见的新鲜陪你度过炎炎夏日，用实际行动为健康生活升级护航。6月18日起，WOODY BAKER新天地时尚店、兴业太古汇店、七宝万科店和月星环球港店将同期全线推出飞利浦联名款新鲜特饮，赶紧去试下你最喜欢的口味吧！ 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。
健康低卡的甜蜜柚人，颜值担当的香蕉少女，以及玩出新喝法的西哈茉莉，在此番飞利浦与WOODY BAKER联名推出的夏日限定新鲜特饮中，总有一款饮品将成为你心中的C位冰饮。让看得见的新鲜陪你度过炎炎夏日，用实际行动为健康生活升级护航。6月18日起，WOODY BAKER新天地时尚店、兴业太古汇店、七宝万科店和月星环球港店将同期全线推出飞利浦联名款新鲜特饮，赶紧去试下你最喜欢的口味吧！
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荷兰皇家飞利浦公司是一家领先的健康科技公司，致力于在从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。飞利浦将凭借先进技术、丰富的临床经验和深刻的消费者洞察，不断推出整合的创新解决方案。公司目前在诊断影像、图像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭护理领域处于领先地位。飞利浦公司总部位于荷兰，2017年健康科技业务的销售额达178亿欧元，在全球拥有大约74,000名员工，销售和服务遍布世界100多个国家。更多信息，可登录飞利浦全球网站：或飞利浦中国网站：www.philips.com.cn
荷兰皇家飞利浦公司是一家领先的健康科技公司，致力于在从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。飞利浦将凭借先进技术、丰富的临床经验和深刻的消费者洞察，不断推出整合的创新解决方案。公司目前在诊断影像、图像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭护理领域处于领先地位。飞利浦公司总部位于荷兰，2017年健康科技业务的销售额达178亿欧元，在全球拥有大约74,000名员工，销售和服务遍布世界100多个国家。更多信息，可登录飞利浦全球网站：或飞利浦中国网站：www.philips.com.cn
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