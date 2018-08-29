飞利浦亮相首届中国国际进口博览会

中国，上海 — 全球健康科技领导企业荷兰皇家飞利浦今日宣布将亮相11月5日至10日在上海举行的“首届中国国际进口博览会”，展示“健康关护全程”的创新产品和解决方案。2016年，是飞利浦“健康科技”的元年。此次亮相“中国国际进口博览会”，是飞利浦“健康科技”战略转型以来，首度在中国全面展示针对消费者和专业客户的全球和本地化创新成果，是飞利浦“健康科技”全业务组合创新实力的全面亮相。飞利浦的展台位于“医疗器械及医药保健区”，是该展区展出面积最大的展商之一。 飞利浦与中国结缘深厚，早在清朝，飞利浦的X光机就进入了故宫；1985年，中国改革开放以来，飞利浦又是第一批进入中国发展的跨国公司之一。三十多年来，飞利浦自身也经历了一次次转型和变革，但 “医疗健康” 一直是飞利浦业务组合中重要的构成部分，特别是2015年以来，飞利浦全球通过15笔收购，丰富和加强了公司在“健康科技”领域的业务组合和实力。 飞利浦全球执委会委员、大中华区首席执行官何国伟表示：“飞利浦在中国始终不变的‘初心’是以全球创新和本土洞见，造福于亿万中国人民的健康生活。因此，我们不仅将全球平台的创新资源不遗余力地带入中国，更注重从中国市场的本土需求出发，与‘本地生态系统’融合发展、协同共创本地化的解决方案，助力‘健康中国2030’目标的实现。” 本次博览会上，飞利浦围绕“健康关护全程”的五大环节——健康生活方式、疾病预防、诊断、治疗和家庭护理，面向公众和专业人士，展现飞利浦在第四次工业革命背景下，以互联、数字化、人工智能等技术驱动的健康医疗解决方案，有四大看点值得关注。 亮点一：全球领先的数字化影像系统和智能化信息系统，开启“精准医学”新时代 飞利浦是一家历史悠久的专业医疗公司，尤其诊断影像领域的成就举世瞩目，拥有超声、CT、MR、X-ray、PET/CT、血管机等丰富且领先的诊断影像产品组合。在通往“价值型医疗”的道路上，基于深入的临床洞见，飞利浦正在不断开发前沿的智能技术，辅助放射科医生提高工作效率、更好的发挥专长。飞利浦的终极目标是帮助放射科医生通过一次性扫描获得高质量的影像，并在疑难杂症等极具挑战性的情况下，提高诊断信心、简化诊断路径。 在飞利浦展台，参观者可以体验飞利浦为提供高质量影像、提高工作流程效率、实现无缝关护、改善患者体验而推出的全新数字化影像系统、人工智能软件和服务，如：全球首台以光谱探测为成像基础的IQon CT、Azurion图像引导介入手术平台（正在CFDA认证中）、Vereos全数字PET/CT、Ingenia CX光速智能磁共振、EPIQ7、CX50等高端超声等进口设备和系统。 亮点二：聚焦心、脑血管、肿瘤三大高发疾病，互联科技与人工智能驱动“专病整体解决方案” 中国作为世界第一人口大国，伴随着经济的高速发展、城市化和国际化，慢性疾病发展尤为迅速。中国现有确诊慢性病患者近3亿人，六成与不良生活方式有关；心、脑血管病、恶性肿瘤成为三大头号杀手，导致的疾病负担近70%。 中国富有经验的专业医护人员密度低、优质医疗资源分布不均、手术护理及重疾致贫率高、医疗系统内外的壁垒为整合带来巨大挑战……这些综合因素造成了中国慢性疾病高发和防治水平之间的差距，给医疗系统带来了极大的负担。 作为全球“心脑血管、肿瘤”领域的领导者，飞利浦将全球领先的创新技术带到中国，并从中国医疗系统的痛点和需求出发，与政府、各级医院、学会、大学、科研机构、本地创新企业等开展了广泛深入的临床科研和商业模式合作，为各级“胸痛中心”、“卒中中心”和“肿瘤中心”提供覆盖全生命周期的“专病整体解决方案”。 在飞利浦展台，参观者可以看到飞利浦在以下四个充满机会和潜力领域的最新创新成果：(1) 连接医院和家庭，在最需要的时间和地点提供健康干预；(2) 通过识别肉眼无法识别的病灶、融合纵横维度的图像，辅助医生更精准的诊断和个性化介入治疗， (3) 实现医疗系统的互联整合，推动多学科、跨科系协作，通过更好的流程规划，提高诊疗效率和水平；(4) 获取大量的结构化数据，提供更好的数据洞察。 亮点三：关注消费者健康，赋能消费者更“智慧”的自我健康管理 作为一家“健康科技”公司，飞利浦积累多年的消费者洞察，在“健康关护全程”扮演着重要的角色，体现了“大医治未病”的“大健康”理念。飞利浦融合消费者健康生活和专业医疗保健的模式，也成为了飞利浦在“健康科技”领域独特的优势。 在本次博览会上，普通公众也同样能在飞利浦展台获得丰富的健康体验，从智能互联的个人健康产品到家院互联的智慧解决方案，如：口腔健康、饮食健康、呼吸健康、睡眠健康、皮肤健康、母婴健康等，这一切都将让消费者对飞利浦“健康科技”战略定位有耳目一新的理解——昔日以“消费电子”而家喻户晓的飞利浦正在通过转型，致力于成为人们“全生命周期””的“健康医疗护理专家”。 亮点四：AI成为公司的战略创新方向，将数据转化为洞察，成为医生的“智能助理” 飞利浦早在5年前，就把AI列入公司发展战略，每年投资17亿欧元用于研发，其中60% 用于软件开发。目前，在飞利浦，25%的科学家正在开展约250个与AI与大数据相关的课题研究，并与临床场景和工作流程紧密结合，包括：自然语言处理、大数据挖掘与分析、构建结构化临床数据库、图像识别、影像辅助诊断、介入治疗、基因组学、慢病管理、家庭护理、云平台解决方案等。 在本次博览会上，飞利浦将向参观者展示数字化、AI等技术在现有的产品和解决方案中的应用。在“健康关护全程”中，AI的用武之地在于将海量数据转化为切实可行的洞察见解，帮助临床医生、医院管理人员、患者和健康领域的消费者以更低的成本实现更理想的健康成效。 未来，飞利浦的更宏大的目标是将人、设备、数据在“健康关护全程”的各个时间节点和场景实现互联，最终把源自人自身的数据转化为有意义的洞察，成为人脑和人手的延伸，从而提升医生的能力、更好地解决健康的问题。因此，我们的愿景是采集和洞察完整纵向的患者信息，这就这好比是在打造每个个体的“数字双胞胎”，成为精准医学的“智能化助理”——我们可以从你的基因组中读取你和你家族的基因信息，可以从影像和病例报告中了解你所经历过的疾病，甚至我们可以了解你的生活习惯、行为方式和情绪。而所有的这些，决定了你的健康。基于这些完整的信息，我们可以预警你的健康风险，如果你生病了，我们可以一步到位地为你找到最适合你的精准诊疗方案。 更多精彩内容，欢迎莅临飞利浦展台——医疗器械及医药保健区7.1H。 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。