卒中防治需要更多“合伙人”

中国，上海 — 10月28日，作为“世界卒中日”曁“第十八届东方脑血管病介入治疗大会”活动的一部分，海军军医大学附属长海医院（以下简称“长海医院”）与飞利浦（中国）投资有限公司，作为共创合作伙伴，在长海医院临床神经医学中心举行了 “卒中疾病全程关护”媒体宣传日活动，旨在通过媒体宣传的力量，积极响应“世界卒中日”宣言着重阐述的六项主要目标，即：充分调动各界力量预防卒中，把预防卒中和预防心血管病、认知障碍的工作结合起来；建立跨学科卒中医疗队伍；把知识转化为行动；开发新的研究方法；教育公众主动参与；建立全球合作。 2018年10月29日，是“世界卒中组织”设立的第十三个“世界卒中日”，旨在为了呼吁在全球范围内加强公众对脑卒中的认识。与此同时，今年的10月25—28日，也正值“第十八届东方脑血管病介入治疗大会”在上海召开。一年一度的“东方脑血管病介入治疗大会”由海军军医大学长海医院临床神经医学中心主办，汇聚海内外专家学者共同研讨脑血管病介入治疗的新进展，推动产学研结合，加快学术成果的临床转化，为公众脑血管健康保驾护航。 卒中疾病的严峻挑战 根据世界卫生组织调查，中国脑卒中发病率排名世界第一，比美国高出一倍。我国第三次国民死因调查结果表明，脑卒中已经上升为中国第一位死因，是成人致残的第一位病因。近二十年的监测结果显示，脑卒中年死亡人数逾200万，年增长速率达8.7%。卒中除了高死亡率外，还具有高致残率和高复发率的特点，严重威胁国民生命和健康生活质量。 据全国心血管专业委员会的调查，全国存活的脑卒中患者有3/4患有不用程度的残疾，这些正值盛年的残疾人给家庭和社会带来了巨大的经济负担和社会问题。据卫生部卫生经济研究所报告，脑卒中给我国每年带来的社会经济负担达400亿元。 卒中疾病防治的痛点 事实上，中国卒中疾病救治低的原因并不在于医疗技术。目前最有效的急性卒中救治方法就是快速血管再通（静脉溶栓和动脉取栓），病人血管堵了以后要第一时间经诊断后快速实施静脉溶栓注射。如果是大血管堵塞，就要以最快速度实施导管介入手术，把栓子取出，这些都是写入中国和世界卒中疾病治疗指南的最有效和首选的治疗手法。 时间就是生命，对于脑卒中病人来说更是如此。只有在发病4.5小时内溶解血栓才能实施静脉溶栓，而现在发病后2小时内静脉溶栓比小于10%。目前中国卒中疾病的整体溶栓率仅为2%-3%，这与DTN（Door-to-Needle Time）时间过长密切相关。造成DTN时间延误的原因有三方面：一是患者发病后由于缺乏认识或症状轻微未能及时就诊，造成院前延误；二是患者到达医院后，由于就诊流程繁琐、排队时间较长而造成院内延误；三是卒中疾病涉及神经内科、神经外科、放射和急诊等多个学科。目前我国的医疗体系中，学科的条块界限明晰，院内跨学科的合作变得更为挑战。 开展“卒中中心”建设工作，互联整合是关键 那么如何才能缩短DTN时间呢？关键在于互联和整合，从整体上管理规划、整合资源、打破壁垒，实现科室间协作，甚至融合。卒中是唯一一个国家专门成立专病防治工程委员会的疾病，而“脑防委”的主要任务就是在全国范围内开展卒中中心建设工作，核心是两条： 多学科协作和卒中网络建设、推动卒中中心数据库的信息化建设，继续推进区域化卒中信息网络平台建设工作。 在一个理想的卒中中心，不仅挂号首诊、血液检查、影像科检查、内科用药、血管内治疗、多学科会诊、外科手术等多个环节通过构建“绿色通道”全部打通，而且还要打通院前急救和院后管理，真正形成一个覆盖“全生命周期”的关护闭环，即：从健康管理和疾病预警、院前急救、院内绿色通道、诊断和治疗、神经重症监护到卒中康复和二级预防的每一个环节，人员、设备、数据都要被实时连接起来，通过智能互联，为患者提供“无缝连接”的关护，从而抢得了时间、实现更精准的诊疗、更好的术后和康复管理。 在采访中，长海医院院长钟海忠教授介绍到：“早在2013年，长海医院就从全院12个科室中抽调精兵强将，科学重组，混编了神经内外科、影像科、血管外科等60多名医生，成立了完全独立跨学科的‘脑血管病中心’。通过打破科室间壁垒，采用‘一站式’的卒中急救流程，到2017年，我们已经实现了DTN时间稳定在20分钟。不仅如此，长海医院还积极牵头建设区域化、立体化、同质化脑卒中预防与救治网络，打造覆盖上海东北部的‘60分钟脑卒中黄金救治圈，并将并将经验推广到全市甚至全国。” 构建“产学研”合作的本地生态系统，卒中疾病防治需要更多“合伙人” 东方脑血管病介入治疗大会主席、长海医院脑血管外科主任刘建民表示：“抗击脑卒中是一场攻坚战，需要对卒中防治的各个环节进行干预，包括公众对卒中疾病的认知、缩短120急救运转时间、规范卒中急性发作期的救治及后续康复治疗、构建标准化的卒中中心数据库，推进区域化卒中信息网络平台建设工作等。因此，卒中防治需要建立全球合作，吸收国外好的技术和经验，由政府主导、社会力量广泛参与和多方支持，才能形成真正有效、符合中国实际的卒中防治模式。” 飞利浦是“健康科技”领域的全球领导者，在心、脑血管领域拥有覆盖“健康关护全程”的整体解决方案，包括：卒中多学科协作平台、卒中精准评估和高危人群早期筛查、血管内安全治疗和手术及重症信息管理、卒中大数据管理、卒中院后智能康复等，从而帮助医疗系统实现卒中疾病诊疗过程中的“尽早”目标——早诊断、早治疗、早期预防复发和早康复。 飞利浦大中华区首席执行官何国伟先生表示：“医疗科技只有紧密融入中国医疗系统的实际临床情境，才能为医患创造更大的价值。飞利浦致力于与包括各级医院、专业协会、科研机构、大学、业界翘楚、本地创新企业等在内的‘本地生态系统’协同共创，将全球平台的创新成果，更快、更贴切地带入中国，针对各级‘卒中中心’的需求，发展以互联科技、大数据与人工智能等技术驱动的卒中专病整体解决方案，帮助中国医疗系统提升卒中疾病的防治水平。” 2017年，飞利浦就与长海医院就达成战略合作。2018年，双方又进一步深化共创关系，致力于通过长期紧密的合作，在中国真实的临床情境下，共创“卒中疾病全程关护解决方案”，重点包括智汇健康平台、院前急救与绿色通道建设、院后管理与卒中康复等，推动长海医院在卒中中心建设方面再上一个台阶，打造世界领先的脑血管病中心，并将长海模式和经验推广到全国各级卒中中心，推动中国卒中疾病整体防治水平的提高。 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。