关于成立中国国际进口博览会参展商联盟的倡议

改革开放40年来，我们欣见中国始终积极参与国际经济领域合作，从2001加入世界贸易组织到2013年提出共建“一带一路”构想，再到即将举办的2018年中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）。无不体现中国政府对促进贸易自由化及经济全球化、与全球共享经济改革成果的积极意愿。作为一家世界领先的健康科技公司，飞利浦致力于将更多创新医疗产品和整体解决方案带到中国，促进国际间的医疗技术交流，助力“健康中国”建设，造福中国人民。

博览会参展主体来自世界各国和地区、具有不同的行业和政治经济文化背景。鉴于进口博览会的庞大的规模和广泛的参与度，我们深感促进参展企业积极对话和有效沟通将是保证进博会发挥持久影响力并最终实现其历史意义的重要因素。作为参展企业之一，飞利浦在此倡议成立中国国际进口博览会参展企业联盟（参展商联盟），并愿作为创始成员，发起并参与联盟建立的系列重要商务活动。参展企业联盟的成立将旨在加强展商之间沟通效率、提升展商与政府之间的对话提供有效渠道，助力双方有效应对各种商业挑战，达致更高效的政府管理、更优化的企业运转，最终实现真正全方位共建、共商、共赢。

随着未来中国国际进口博览会办会规模和质量的不断提升，参展商联盟必将日益壮大，我们衷心期望借助联盟卓越的全球影响力和智慧贡献，促进贸易公平、互惠、有序开展，最终实现优化国际贸易环境，推动形成多方共赢的国际贸易新秩序的宏伟目标。

飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。