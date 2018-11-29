首届中国国际进口博览会完美收官，百年飞利浦“健康科技”转型结硕果    

中国，上海 —— 今日，“首届中国国际进口博览会”完美收官。作为 “医疗器械及医药保健展区”面积最大的展商之一，飞利浦代表全球诊断影像领域最高科技水平的创新设备；融合B2B和B2C业务，覆盖“健康关护全程”的“大健康”布局；以及数字化、人工智能等技术在健康医疗领域的应用备受瞩目，充分诠释了百年飞利浦“健康科技”转型以来的卓越成果和未来潜力。 坚持“全球创新”与“本土洞见”相结合，承诺对中国市场持续投入，助力“健康中国2030” 飞利浦大中华区首席执行官何国伟参加了“首届中国国际进口博览会”开幕式，充分认同习近平主席主旨发言中提出的“开放、包容、发展、共赢”精神，并强调了飞利浦在中国“全球创新与本土洞见紧密结合”的本土化战略。 何国伟表示：“习近平主席的主旨演讲向世界传递了中国扩大开放、包容发展、改进营商环境的坚定决心。作为一家在华发展了30多年的全球公司，我们对未来中国市场的发展、以及其在全球经济体中的地位充满了信心。改革开放以来中国医疗健康事业取得的成就举世瞩目。十九大以来，‘健康中国2030’战略越来越清晰。我们很荣幸也很自豪能够参与到这个充满活力和潜力的行业中。” 谈及飞利浦中国战略，何国伟指出：“创新成果只有真正融入中国市场的实际需求和临床情境，才能将‘科技’转化为‘生产力”，更好地为‘人’服务，创造真正的价值。‘进博会’为全球企业搭建了一个绝佳的平台。未来，我们不仅将加快把全球最优秀的创新成果带入中国，也将一如既往地立足‘本土洞见’，承诺对中国市场的持续投入，奠定‘端到端’的本土化实力，聚焦卒中、心血管、肿瘤三大重点疾病，与‘本地生态系统’更加紧密地协同共创更符合中国市场实际、更接地气的本地化‘健康关护全程’解决方案，造福于广大中国人民的健康生活。” 高端“精准诊疗”利器备受青睐，致力于于成为客户长期的“合作伙伴” 在进博会的“医疗器械及医药保健馆”，飞利浦展台最新的高端数字化影像设备及智能信息化系统，如：全球首台以光谱探测为成像基础的IQon CT、Ingenia CX光速磁共振、Vereos全数字PET/CT和搭载解剖智能技术、拥有可视化和量化功能的EPIQ7高端超声系列等。 在为期六天的展会中，这些代表了当今世界诊断影像领域最高科技水平的“精准诊断”利器受到了来自国家卫健委、各省市采购团和全国各级医院的广泛青睐，仅这些高端影像设备的采购签约就超过150台。 IQon CT告别了CT成像的黑白时代，利用光谱探测器可以获得较常规CT多5倍以上的诊断信息，发现常规CT不能发现的病灶，实现心血管疾病与肿瘤的形态学与功能学的精准成像。临床证明，使用IQon光谱CT可以减少45%的重复检查，从而减轻总体医疗费用支出！IQon CT告别了CT成像的黑白时代，利用光谱探测器可以获得较常规CT多5倍以上的诊断信息，发现常规CT不能发现的病灶，实现心血管疾病与肿瘤的形态学与功能学的精准成像。临床证明，使用IQon光谱CT，可以减少45%的重复检查，从而减轻总体医疗费用支出！ Ingenia CX光速磁共振，实现了MR速度与质量的完美平衡。全身压缩感知成像，可以让磁共振扫描加速数倍，一天可扫描100多病人，是普通磁共振的两倍，能大大提高中国医院的诊疗效率。 Vereos全数字PET/CT，采用飞利浦专利的数字光子探头，无需光电转换，直接获取数字信号，只需要传统1/10扫描时间和1/3用药剂量，每小时扫描病人数量达8-10人，是飞利浦肿瘤、心血管等疾病整体解决方案的核心组成部分。这款PET/CT已在全球60余家顶级医院装机。虽然还未在中国正式上市，但已经在现场达成近10台采购意向。 全新的高端EPIQ7超声系列，运用解剖智能技术，帮助临床医生更高效、精确地进行智能化组织识别分析和异常诊断、评估病情、确定个性化的治疗方案以及引导介入治疗，治疗对象包括体重仅2.5公斤的婴儿患者。 据不完全统计，在进博会上与飞利浦现场签约的医院超过200家。虽然签署的是设备采购意向，但大部分医院都在“卒中中心”、“胸痛中心”和“肿瘤精准诊疗一体化平台”等建设方面有迫切需要。因此，针对其设备采购之外的需求，飞利浦正在与客户进行更深入的沟通，在提供医疗设备的同时，把互联、数字化和人工智能等技术与临床实际结合起来，和客户协同共创个性化的“专病解决方案”，从而全面提高医院在重点疾病领域的诊疗和临床科研水平。Vereos全数字PET/CT，采用飞利浦专利的数字光子探头，无需光电转换，直接获取数字信号，只需要传统1/10扫描时间和1/3用药剂量，每小时扫描病人数量达8-10人，是飞利浦肿瘤、心血管等疾病整体解决方案的核心组成部分。这款PET/CT已在全球60余家顶级医院装机，发表SCI论文200余篇。虽然还未在中国正式上市，但已经在现场达成近10台采购意向。Vereos全数字PET/CT，采用飞利浦专利的数字光子探头，无需光电转换，直接获取数字信号，只需要传统1/10扫描时间和1/3用药剂量，每小时扫描病人数量达8-10人，是飞利浦肿瘤、心血管等疾病整体解决方案的核心组成部分。这款PET/CT已在全球60余家顶级医院装机，发表SCI论文200余篇。虽然还未在中国正式上市，但已经在现场达成近10台采购意向。 飞利浦大中华区首席执行官何国伟表示：“随着中国医改深入推进，中国的医疗系统正在打造‘整合’的流程和模式。为了顺应客户越来越复杂的综合性需求，飞利浦的业务模式也正在从传统的‘设备销售’，逐步向‘解决方案’转型，从客户的痛点和需求出发，成为客户长期的‘合作伙伴’。 将 “大数据”转化为“大见解”，提高医疗系统的价值 除了医疗设备外，互联、数字化和人工智能等技术在健康医疗领域的应用也成为飞利浦在进博会上力推的另一个重要创新领域。 医疗领域不仅数据量巨大，而且数据类型复杂。到2020年，医疗数据将增至35ZB，相当于2009年数据量的44倍。患者数据不仅包含在病历报告中，诊断和治疗过程中的生化、影像、病理等生物学信息类型十分复杂。然而“庞大”的数据本身并没有意义。 因此，作为一家专注于“健康科技”的创新公司，飞利浦希望解决的问题是如何将医疗健康领域所拥有的海量数据的价值释放出来，通过高效的计算和精准的分析决策，将“大数据”转化为“大见解”，提高医疗系统的价值。 例如，飞利浦在进博会上发布的“智汇健康平台” 就是一个可以辅助医生更高效地采集、管理、呈现和分析病患数据的一站式系统，包括数据直报、时间节点管理、数据集成和质控仪表盘四大功能模块，可以帮助医院依照行业标准规范化整合信息，助力完成质控直报，从而提高诊疗质量和科研水平。 11月8日，中国心血管联盟、厦门市卫计委、厦门大学附属心血管病医院、神州数码医疗科技股份有限公司和飞利浦（中国）投资有限公司五方在进博会上联合签署战略合作备忘录，围绕“心血管临床质控大数据中心” 建设开展试点合作。该项目试点将以厦门市心血管医院为依托，设计高质量、完整的、结构化的心血管数据采集系统和临床质量评估系统，并与其他参与试点的医疗机构进行合理的数据共享。 其目标是通过协同互联，构建一个基于云平台，覆盖试点医疗机构的高质量、完整且结构化的心血管健康医疗大数据中心，并在此基础上通过先进的技术工具帮助医疗机构对大数据进行有效地分析和利用，支持临床决策、医疗质量改善、疾病预警、临床科研以及个性化治疗。 卓越的互联产品和解决方案，赋能消费者更“智慧”的健康生活 作为一家“健康科技”公司，飞利浦积累多年的消费者洞察，在“健康关护全程”扮演着重要的角色，体现了“大医治未病”的“大健康”理念。飞利浦融合消费者健康生活和专业医疗的模式，也成为了飞利浦在“健康科技”领域独特的优势。 进博会上，飞利浦展示了其在口腔健康、饮食健康、呼吸健康、睡眠健康、皮肤健康、母婴健康等领域的创新产品和解决方案，让参观者对飞利浦“健康科技”战略定位有耳目一新的理解——昔日以“消费电子”而家喻户晓的飞利浦正在通过转型，致力于成为人们“全生命周期”的“健康医疗关护专家”。 飞利浦一直以来与各家零售企业紧密合作。进博会期间，11月6日，飞利浦还与中国最大的零售企业之一——苏宁控股集团有限公司就旗下消费类个人健康产品达成了在未来三年内商品采购及其他形式合作的“战略合作备忘录”。双方致力于进一步整合优势资源，在电子商务、市场营销、技术研发等领域开展广泛深入的合作，扩大采购规模，推动国际贸易，实现合作共赢。