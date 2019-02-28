飞利浦携手中信医药 ，加速推动VitalHealth平台在华落地    

中国，上海 —— 日前，飞利浦（中国）投资有限公司(以下简称“飞利浦”)与中信医药（深圳）有限公司（以下简称：中信医药）在美国奥兰多举行的“2019美国医疗信息与管理系统年会”期间签署了合作意向书，共同推动VitalHealth平台在华落地。飞利浦与中信医药合作的第一步旨基于VitalHealth平台的运行环境，针对高端人群的体检随访及健康管理系统、辅助生殖互联网医院原型系统、脑卒中院外康复互联关护原型系统的应用进行开发运营。未来，双方还将共同投资开发 VitalHealth在华具体应用环境，以期尽快推动其在华落地运营。

飞利浦致力于在“健康关护全程”提供覆盖健康生活方式、疾病预防、诊断、治疗和家庭护理各个环节的综合性解决方案。人口健康管理是飞利浦“互联关护”事业群的一个重要业务板块，致力于在医护服务逐步向家庭、社区等低成本环境延伸的背景下，医疗健康关护生态系统提供综合性的解决方案，即：连接医院、社区、家庭等各个关护场所，集成多个健康信息技术渠道汇总患者数据，通过智能分析了解患者群体的健康需求，为统筹医护服务提供有价值的依据，并让更多的患者参与其中，从而实现促健康、降成本的目标。

2017年，飞利浦收购了基于云技术的人口健康管理公司VitalHealth。VitalHealth的总部位于荷兰，其产品和服务已经覆盖美国、印度、瑞典、德国、比利时、荷兰等市场，在全球100多个医疗健康网络中得到应用。该公司于2006年由美国梅奥诊所（Mayo Clinic）与荷兰诺伯基金会（Noaber Foundation）联合创立，为糖尿病、慢性阻塞性肺病(COPD)、心力衰竭、抑郁症、癌症和老年痴呆症等慢性病患者开发了具有变革性意义的基于云端的电子健康解决方案。

VitalHealth的加入完善了飞利浦人口健康管理业务组合，使飞利浦可以为包括医院、医护机构、患者、保险公司等在内的健康医疗关护生态系统提供更好的服务，加快推动推动医疗系统加快向“价值型模式”转型。

飞利浦大中华区互联关护事业群总经理梁建球表示：“在‘健康中国2030’规划的推动下，医疗关护服务从医院延伸到家庭等低成本环境中成为必然趋势，医疗健康关护服务的方式正在不断创新，变得越来越多元化。我们对与中信医药的合作充满信心，将全力以赴加快VitalHealth平台在中国落定，将我们在全球范围内的专业知识与中国实际临床需求相结合，为中国市场提供先进的‘人口健康管理’解决方案，造福于更多的中国患者。”



中信医药（深圳）有限公司副总经理周伟生表示：“中信医药是中信医疗集团公司旗下的医疗器械药品耗材供应链和医疗业务拓展与投资平台。此次与飞利浦洽谈并在美国奥兰多正式签署合作意向书，将共同投资开发基于健康互联关护的VitalHealth产品与服务在中国的实际应用环境并尽快推动落地运营。理想的医疗健康关护应该是建立在个人健康生活方式、全民疾病预防、家庭社区健康照护及医院的精准诊断和治疗等各环节多方位的全生命周期中。相信中信医药与飞利浦联合开发的关于健康体检与健康管理、辅助生殖以及重大慢病如脑卒中康复等系统，能取得成功并尽快投入使用。”

VitalHealth的解决方案能将患者测量结果、患者参与、护理协调和医疗分析很容易地集成到电子病历，连接院内外，服务于医护人员和患者。其平台可以通过配置的方式创建针对不同病种的互联关护应用，并能同时在台式电脑、平板电脑和智能手机上呈现，从而连接和协调参与关护的各个角色，形成完整的、基于互联网的专业关护服务。VitalHealth通过配置的方式快速地形成专业互联关护应用，极大地减少编码的工作，加快应用的迭代速度和缩短上市时间，使医疗服务机构可以专注于临床路径和服务需求。同时，临床指南和临床经验可以在VitalHealth平台上不断地累积，互联关护应用不再是仅仅提供医患互动或远程会诊的便利，而是成为执行最佳实践和质量控制的有效工具。

根据协议，飞利浦和中信医药有意共同探索将VitalHealth平台发展成为互联网医院运转的核心IT支撑平台，旨在保障临床指南的落实、诊疗的标准化以及院内、院外和院间的无缝连接。