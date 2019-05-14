飞利浦携手神州医疗破局基层肺癌筛查难题

中国，上海 — 今天，在2019年春季中国国际医疗器械博览会上，飞利浦与神州数码医疗科技股份有限公司（以下简称“神州医疗”）在2018年发布的“神飞云1.0”的基础上，再度携手联合发布了其最新升级版本“神飞云2.0”。 “神飞云2.0”是在1.0版本已经实现的置于云端的“飞利浦星云影像后处理平台”上，针对肺癌早筛这一实际应用场景，开发出的一套集成解决方案，包括智能化设备、信息化软件系统和专业服务，为基层医院实现肺癌精准筛查提供全流程服务。 根据国家癌症中心统计数据，肺癌已经连续十年占据中国恶性肿瘤发病率和死亡率榜首，成为我国“第一癌”。目前在我国，近70%的肺癌患者在初诊时已是晚期，而晚期患者的五年生存率不超过5%。我国目前肺癌患病呈现增长快、诊断晚、病死率高、肺癌诊治碎片化等特性。主要原因在于肺癌疾病先兆不明显，一旦发现即已到中晚期，治愈率低。如果能够做到早发现、早治疗，遵循规范化治疗流程，1厘米以下的肺癌治愈率可达90%，2至3厘米的治愈率则为85%左右。因此，肺癌确诊过程中，毫米级差别，就会对患者生存期造成巨大的差别。 国际上大部分国家认可并接受低剂量CT作为肺癌筛查的推荐手段。2016年，我国国家癌症中心面向全国开展肺癌筛查项目，期望通过早筛查、早诊治，从整体上降低肺癌死亡率。但事实上，低剂量CT肺癌筛查的推进过程并不是那么顺利，这里面既有对低剂量CT肺癌筛查的认识问题，也存在各级医疗机构诊疗水平存在较大差异的问题。特别是肺癌筛查推向全国，必须覆盖基层医院，而我国基层医疗机构普遍存在缺设备、缺人才、缺技术、缺诊断等瓶颈。 早在去年CMEF上，飞利浦就与神州医疗联合发布了“神飞云1.0”，实现“飞利浦星云计算机影像辅助诊断系统”(IntelliSpace Portal）的“云平台”解决方案，改变了原来客户必须成套购买的“单机版”或“企业版”模式，为客户提供基于“云平台”的更为灵活、便捷的个性化套餐定制服务，即：客户可以根据自身实际应用需求和预算，选择“飞利浦星云平台”上的相应的应用模块。 此次在CMEF上发布的“神飞云2.0”是在1.0技术平台的基础上，针对肺癌精准早筛早诊这一中国医疗系统具有迫切需求的应用场景，开发而成的一套符合国际标准的集成化整体解决方案，直击肺癌筛查的痛点，为数据采集、图像重建、影像后处理、结果分析、辅助诊疗等提供全流程服务，辅助医生提升诊断信心，实现微小结节的早期发现和精确随诊，从而提升临床诊断精度和效率。 70%的临床诊断需要借助医学影像，然而影像诊断恰恰是基层医院最薄弱的环节之一。因此，在医联体内实现远程影像诊断，对于“强基层”具有重要的现实意义。“神飞云2.0”聚焦肺癌筛查中的关键环节，提供可视化和量化服务解决方案，赋能单病种专科医联体建设。 “神飞云2.0”整体解决方案包括： 为基层医疗量身定制、聚焦“肺癌筛查”全新理念的16层CT设备 ——Access金樽CT不仅平衡了低剂量与成像质量，还置入了“飞利浦星云影像辅助诊断系统”中的肺结节辅助诊断模块，具有精密肺小结节分析功能，以及国际化分级报告服务，集成了硬件、信息化软件系统和服务，从图像采集、诊断、报告、随诊分析、肺结节管理建议等，为基层医生提供了全流程智能化辅助决策。

——Access金樽CT不仅平衡了低剂量与成像质量，还置入了“飞利浦星云影像辅助诊断系统”中的肺结节辅助诊断模块，具有精密肺小结节分析功能，以及国际化分级报告服务，集成了硬件、信息化软件系统和服务，从图像采集、诊断、报告、随诊分析、肺结节管理建议等，为基层医生提供了全流程智能化辅助决策。 医联服务 : 通过设备工作站直接选择远程诊断托管，实现影像数据到诊断的无缝连接，可解决基层诊断医生缺乏的现实问题，并显著提升肺癌筛查的工作效率。医联服务顺应基层医生所需，提供胶片报告打印服务和远程教学培养服务，同时，通过和平安好医的战略合作，提供质控合一的诊疗托管服务。

: 通过设备工作站直接选择远程诊断托管，实现影像数据到诊断的无缝连接，可解决基层诊断医生缺乏的现实问题，并显著提升肺癌筛查的工作效率。医联服务顺应基层医生所需，提供胶片报告打印服务和远程教学培养服务，同时，通过和平安好医的战略合作，提供质控合一的诊疗托管服务。 轻影像中心：聚焦疾病的轻量级、多模态、跨品牌的影像中心。以患者为中心，将复杂疾病的多种影像通过统一的影像中心进行整体疾病管理。 飞利浦大中华区副总裁、互联关护事业群总经理梁建球表示：“‘神飞云2.0’旨在打造一个集成了硬件、软件和服务，为基层医生提供图像采集、辅助决策、分析报告全流程服务，并覆盖医生集团的‘点、面结合’的疑难病症辅助决策平台。‘肺癌筛查’是最先落地的一个单病种应用场景，是我们助力中国医疗系统推进专科医联体落地的一项创新成果。未来我们还将凭借‘飞利浦星云影像辅助诊断系统’的强大功能，专注于肿瘤、心血管、神经等领域更多疑难病症以标准化为驱动，最大程度挖掘影像数据的智能应用价值，服务临床、服务患者。” 神州医疗CEO史文钊先生表示：“神州医疗基于先进的云平台技术与医疗大数据管理技术，有机结合飞利浦全球领先的医疗影像数据处理技术，致力于为基层医疗、民营医疗机构服务，打通临床服务和影像技术的边界，专注于肿瘤、心血管、神经等疑难重症领域，为中国市场提供更便捷、实惠、高价值的医疗服务。” 此次展会，飞利浦将发布多款创新的信息化和智能化解决方案，旨在帮助医疗系统实现四重目标：改善大众健康水平、改善患者体验、提升医护人员满意度、降低医护成本。飞利浦展台位于1号馆1F14，您也可以访问飞利浦CMEF主页，或关注飞利浦医疗科技官方微信，观看展台现场演讲直播，了解更多精彩内容。