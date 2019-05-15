助力中国医疗系统提升心血管疾病诊疗水平

中国，上海 ——今天，在2019年春季中国国际医疗器械博览会上，全球健康科技领导者飞利浦展示了其针对中国市场的“心血管整体解决方案” ，凭借高能、有效的心脏诊疗一体化系统，助力中国临床医生和医疗机构改善心血管疾病的诊疗结果、提高临床工作效率、提升患者体验，提高员工满意度，降低医护成本。 飞利浦认为，要解决心血管关护这一复杂问题，必须全盘关注心血管患者从健康生活到预防、诊断、治疗和家庭护理的整个历程，始终以患者为核心，以技术为支持，实现各个环节的无缝连接。飞利浦提供一系列专业设备和智能化解决方案，致力于在“健康关护全程”的各个阶段为医护人员和患者提供支持，帮助医生快速做出准确的诊断；利用数据和洞察力，改善临床和科室表现；优化医护路径，便于患者在不同医护场所之间的转诊，在医院之外也能获得高质量的诊疗服务。 此次，飞利浦在CMEF重点推出的解决方案包括：“飞利浦星影智能系统”、EPIQ 7C 智i心血管超声系统、超声心动图介入治疗解决方案等。 飞利浦星影智能系统 ， 帮助医生明智决策，简化工作流程 心血管患者的数量日益增多，给医疗系统带来巨大的压力。特别是病情严重和多种并发症患者，患者通常需要问诊多个专科医生，在医院的不同地点接受各式各样的检查，流程漫长而复杂。与此同时，医生之间的协作也因为数据不连通，无法掌握患者的全面信息，给出最明智的诊断和治疗方案。如果能够采用更有利于协作、更全面的信息管理方式，通过全新途径收集和管理信息，医生和患者都能受益。 多年来，飞利浦携手临床医疗合作伙伴解决这一难题，开发出了“飞利浦星影智能系统”（IntelliSpace Cardiovascular）。这是一个基于网络的多模态心血管影像和信息管理系统，提供了多种协作工具可以集成医院现有的EMR电子病历系统、HIS /PACS病人管理系统，按照时间轴在同一界面整合疾病治疗周期所有多模态影像数据，内置Qlab强大的超声影像后处理软件，支持各种测量数据的导出。该解决方案的推出，可以支持到多个医疗服务提供者跨地点合作，通过安全互联的工作流程辅助诊断过程、病情跟踪和各临床学科及诊断方式间的联系沟通，可以有力解决心血管医护过程中的壁垒和阻碍，使医生可以随时随地获取、分析、分享心血管影像和其他诊疗信息，帮助医生做出明智地决策，简化工作流程。 EPIQ 7C智i 心血管超声系统，创新超声实现心脏诊疗可视化 随着微创介入治疗的蓬勃发展，超声在介入心脏病治疗方面应用广泛。飞利浦实时三维经食管超声心动图从2007年问世至今，一直引领着超声在心外及介入领域的发展。随着全新EPIQ 7C智 i心血管超声系统的问世，其更清晰的图像质量、更敏感血流显示，加上专业的心血管操作界面，能进一步增强医生的临床诊断信心，优化心脏诊疗工作流程。EPIQ 7C同时搭载第二代纯净波矩阵实时三维经食管探头X8-2t，提供更大容积角度、更高容积帧频的心脏实时三维显示，结合TrueVue心腔镜成像和可移动光源真实还原心脏立体结构，为结构性心脏病患者的介入治疗保驾护航。 此外， EPIQ 7C智 i超声平台搭载第二代Echo Navigator技术，创新性将实时超声和X线影像这两种不同影像图像实时融合并展示在医生面前，帮助医生精准观察到介入装置与周围软组织的空间关系，更好的指引介入装置的放置和疗效评估。 “四十多年来，飞利浦通过与全球范围内领先的医疗机构开展持续合作，研究和反复验证，并通过战略性业务并购等，不断拓展在心脑血管领域关护服务的深度和广度。”飞利浦大中华区副总裁、整体解决方案中心总经理陈胜裕表示，“在中国，我们的目标是与本地生态系统协同共创，将飞利浦在心脑血管领域全球领先的创新成果，更贴切地融入本地临床情境中，更好地服务于中国医疗系统、医护人员和患者，帮助中国实现‘健康中国2030’的目标。” 在CMEF上，“飞利浦心血管整体解决方案”的展示中，还有两款专门针对中国健康医疗系统特定需求量身定制的信息化解决方案。 针对“胸痛中心”和“卒中中心”建设质控数据直报需求而开发的一站式系统——星海智能健康系统（IntelliSpace Care Management, 简称ISCM） ISCM的开发基于2个专病数据库（胸痛中心和卒中中心）、6个数据词典、12个功能点、46个AI校验规则和33个胸痛/卒中质控报表，对接“双中心”绿色通道管理系统、HIS、EMR、LIS、ERP/HRP等院内系统以及心电管理系统和导管室信息系统等端口，包括数据集成、数据校验、数据直报、时间点管理四大基本模块，辅助医生高效完成数据采集、管理、呈现和分析，帮助医院依照行业标准和规范进行信息整合，完成“双中心”体系质控直报，旨在从数据中提炼出有意义的临床洞察，推动中国心、脑血管疾病均质化诊疗水平的提高，并为科研提供丰富高质量的数据支持。ISCM还针对不同级别的“双中心”，如示范中心、标准中心和基层中心提供不同版本的定制化解决方案。 利用飞利浦CDR技术，助力中国心血管健康联盟建设“中国心血管临床大数据质控及科研服务平台”（CNCDR） 高质量、标准的结构化数据成为改善心血管领域临床诊疗和科研水平的抓手。针对现状和需求，中国心血管健康联盟 (CCA）与美国心脏病学会(ACC)开展了深入合作，引入ACC在心血管疾病领域成熟的临床管理KPI体系。飞利浦利用已有的CDR技术，并结合中国本地临床实际情况，对ACC系统进行了“本土化”的技术再开发，助力中国心血管健康联盟创建了“中国心血管临床大数据质控及科研服务平台（CNCDR）”，推动中国心血管诊疗步入精细化管理时代。 对于医院管理者，CNCDR帮助建立精准的质量管理体系，通过数据这种直观和科学的方式，医院可以同中国其他医院及美国医院的综合水平进行数据对比，按时获得质量评估报告，从而更有针对性的进行改善与提高，推动医疗质量持续改善；对于科室医生而言，CNCDR有助于指导医生遵循指南的要求提供诊疗服务，准确、全面的数据可以为医生的科研工作提供很好的支持。对于患者而言，医疗品质的均质化、医疗系统效率的提高将提高患者体验，最终降低重复治疗带来的成本。 此次展会，飞利浦将发布多款创新的信息化和智能化解决方案，旨在帮助医疗系统实现四重目标：改善大众健康水平、改善患者体验、提升医护人员满意度、降低医护成本。飞利浦展台位于1号馆1F14，您也可以访问飞利浦CMEF主页，或关注飞利浦医疗科技官方微信，观看展台现场演讲直播，了解更多精彩内容。