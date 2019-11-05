中国，上海 —— 荷兰皇家飞利浦今日宣布将携最新的健康科技创新成果，参加“第二届中国国际进口博览会”。在去年进博会上，飞利浦融合B2B和B2C业务，覆盖“健康关护全程”的“大健康”布局备受关注。今年，飞利浦将针对消费者展示一系列个人健康解决方案，赋能消费者更“智慧”的自我健康管理。 飞利浦健康生活全球业务负责人Roy Jakobs表示：“在老龄化社会中，人们面对更多的慢性疾病，越来越渴望能够控制自己的健康，从被动地接受医疗护理，到积极地选择健康、管理健康。飞利浦致力于为消费者提供基于大数据分析的个性化洞察与指导建议，带来自适应智能的健康生活解决方案，从食物、空气、家居、皮肤、仪容到呼吸和睡眠，让消费者以更适合自己的方式更主动地管理自我健康，拥有健康舒适的生活。” 智能互联睡眠解决方案，关护国人睡眠健康 飞利浦针对全球包括中国在内的12个国家和地区的成年人，就睡眠态度、认知与习惯进行了研究。结果显示，对于多数受访者而言，如何获得优质睡眠是个难题。飞利浦作为全球睡眠呼吸领域领导者，一直致力于为睡眠呼吸健康领域提供覆盖整个疾病周期的解决方案。 飞利浦 Dream Family是针对睡眠呼吸暂停低通气综合征（简称OSA）的整体解决方案，基于近700名患者的使用体验，并嵌入数字化和人工智能技术，为患者带来能更好融入日常生活、符合个体特征、医患互联的一体化睡眠呼吸治疗及慢病管理方案。飞利浦针对OSA疾病的筛查和精准诊断，提供符合不同场景需求的诊断设备和云端智能服务，使患者在整个疾病周期都能与专业医疗服务提供者建立联系，涵盖治疗规划、后续跟进与自我管理各个环节。 飞利浦还展示了为缓解体位型打鼾而设计的舒鼾仪、帮助提升睡眠质量的深睡仪，以及优化就寝体验并提供自然唤醒的安睡晨醒灯等产品，从各个细节关注人们的睡眠健康。
中国，上海 —— 荷兰皇家飞利浦今日宣布将携最新的健康科技创新成果，参加“第二届中国国际进口博览会”。在去年进博会上，飞利浦融合B2B和B2C业务，覆盖“健康关护全程”的“大健康”布局备受关注。今年，飞利浦将针对消费者展示一系列个人健康解决方案，赋能消费者更“智慧”的自我健康管理。
飞利浦健康生活全球业务负责人Roy Jakobs表示：“在老龄化社会中，人们面对更多的慢性疾病，越来越渴望能够控制自己的健康，从被动地接受医疗护理，到积极地选择健康、管理健康。飞利浦致力于为消费者提供基于大数据分析的个性化洞察与指导建议，带来自适应智能的健康生活解决方案，从食物、空气、家居、皮肤、仪容到呼吸和睡眠，让消费者以更适合自己的方式更主动地管理自我健康，拥有健康舒适的生活。”
智能互联睡眠解决方案，关护国人睡眠健康
飞利浦针对全球包括中国在内的12个国家和地区的成年人，就睡眠态度、认知与习惯进行了研究。结果显示，对于多数受访者而言，如何获得优质睡眠是个难题。飞利浦作为全球睡眠呼吸领域领导者，一直致力于为睡眠呼吸健康领域提供覆盖整个疾病周期的解决方案。
飞利浦 Dream Family是针对睡眠呼吸暂停低通气综合征（简称OSA）的整体解决方案，基于近700名患者的使用体验，并嵌入数字化和人工智能技术，为患者带来能更好融入日常生活、符合个体特征、医患互联的一体化睡眠呼吸治疗及慢病管理方案。飞利浦针对OSA疾病的筛查和精准诊断，提供符合不同场景需求的诊断设备和云端智能服务，使患者在整个疾病周期都能与专业医疗服务提供者建立联系，涵盖治疗规划、后续跟进与自我管理各个环节。
飞利浦还展示了为缓解体位型打鼾而设计的舒鼾仪、帮助提升睡眠质量的深睡仪，以及优化就寝体验并提供自然唤醒的安睡晨醒灯等产品，从各个细节关注人们的睡眠健康。
飞利浦深睡仪 聚焦室内空气质量，关注呼吸健康 环境因素对健康的影响不容忽视。根据世卫组织资料显示，空气污染很大程度上影响到人们的心血管和呼吸系统整体健康。然而，人们对室外空气质量关注度很高，对室内空气污染的认识往往不足。甲醛等装修污染物，PM2.5，吸烟，尘螨，宠物毛发等过敏原，以及各类细菌病毒等引起的室内空气污染都会影响到呼吸健康。 飞利浦8000系列空气净化器，采用双动力空气动力学设计，实现双倍气流， 颗粒物CADR过滤性能达到 910立方米/小时；甲醛CADR达到 539立方米/小时；VitaShield IPS 双效微护盾技术可高效过滤掉空气中小至 3纳米（比 PM2.5 的上限值小 800 倍）的颗粒物，包括过敏原、细菌和部分病毒，还可以提供对甲醛、甲苯和总挥发性有机化合物等有害气体的防护。 依托创新科技，关护国民口腔健康 口腔健康一直是全民关注的重点领域。国家卫健委今年发布的《健康口腔行动方案（2019-2025年）》提出到2025年，将中国民众口腔健康素养水平和健康行为形成率大幅提升，让口腔健康服务覆盖全人群、全生命周期。飞利浦致力于提升民众口腔健康意识和行为能力，通过创新科技为消费者口腔健康保驾护航。 此次在进博会上展示的口腔健康产品是飞利浦喷气式洁牙器，采用微爆气流技术，将气流和口腔冲洗或水流相结合，可在60秒内轻柔有效地去除牙缝深处和牙龈周围多达99.9%的牙菌斑，呵护牙龈健康，有效改善口腔环境。 着力饮食健康，营造方便舒适生活体验 饮食高盐、高脂化趋势的加重，增加了罹患慢性疾病的风险。良好合理的健康饮食习惯对于维护人体健康至关重要，人们需要易于掌握的个性化健康饮食方式。 飞利浦全自动意式咖啡机不仅能将咖啡豆研磨成细粉，还能够制作细腻绵密的奶泡，并通过个性化My Coffee Choice界面做出调整，满足消费者对咖啡不同口感的需求。飞利浦Avance Collection西式室内电炙烤炉/牛排机通过先进的红外加热技术恒温加热食物，有效减少80%的油烟1，为消费者提供更加舒适的室内炙烤体验和健康美食。 智能个性化的皮肤健康管理解决方案 健康的皮肤状态和自信的容颜是健康生活的一部分。飞利浦为消费者提供智能的个性化的皮肤管理解决方案。飞利浦IPL脉冲光脱毛仪拥有全球首款弧面照射头，通过Lumea IPL APP应用程序设置照射提醒，追踪身体各部位进行照射，并能自动识别肤色并调节档位。飞利浦S7970舒仕系列智能电须刀内置智能胡须感应系统的，可以通过SkinAnalyst智能手机应用，在每次剃须中追踪与分析肌肤状况，定制专属的个性化剃须模式，在保证舒适度的同时，关护消费者皮肤健康。
飞利浦深睡仪
聚焦室内空气质量，关注呼吸健康
环境因素对健康的影响不容忽视。根据世卫组织资料显示，空气污染很大程度上影响到人们的心血管和呼吸系统整体健康。然而，人们对室外空气质量关注度很高，对室内空气污染的认识往往不足。甲醛等装修污染物，PM2.5，吸烟，尘螨，宠物毛发等过敏原，以及各类细菌病毒等引起的室内空气污染都会影响到呼吸健康。
飞利浦8000系列空气净化器，采用双动力空气动力学设计，实现双倍气流， 颗粒物CADR过滤性能达到 910立方米/小时；甲醛CADR达到 539立方米/小时；VitaShield IPS 双效微护盾技术可高效过滤掉空气中小至 3纳米（比 PM2.5 的上限值小 800 倍）的颗粒物，包括过敏原、细菌和部分病毒，还可以提供对甲醛、甲苯和总挥发性有机化合物等有害气体的防护。
依托创新科技，关护国民口腔健康
口腔健康一直是全民关注的重点领域。国家卫健委今年发布的《健康口腔行动方案（2019-2025年）》提出到2025年，将中国民众口腔健康素养水平和健康行为形成率大幅提升，让口腔健康服务覆盖全人群、全生命周期。飞利浦致力于提升民众口腔健康意识和行为能力，通过创新科技为消费者口腔健康保驾护航。
此次在进博会上展示的口腔健康产品是飞利浦喷气式洁牙器，采用微爆气流技术，将气流和口腔冲洗或水流相结合，可在60秒内轻柔有效地去除牙缝深处和牙龈周围多达99.9%的牙菌斑，呵护牙龈健康，有效改善口腔环境。
着力饮食健康，营造方便舒适生活体验
饮食高盐、高脂化趋势的加重，增加了罹患慢性疾病的风险。良好合理的健康饮食习惯对于维护人体健康至关重要，人们需要易于掌握的个性化健康饮食方式。
飞利浦全自动意式咖啡机不仅能将咖啡豆研磨成细粉，还能够制作细腻绵密的奶泡，并通过个性化My Coffee Choice界面做出调整，满足消费者对咖啡不同口感的需求。飞利浦Avance Collection西式室内电炙烤炉/牛排机通过先进的红外加热技术恒温加热食物，有效减少80%的油烟1，为消费者提供更加舒适的室内炙烤体验和健康美食。
智能个性化的皮肤健康管理解决方案
健康的皮肤状态和自信的容颜是健康生活的一部分。飞利浦为消费者提供智能的个性化的皮肤管理解决方案。飞利浦IPL脉冲光脱毛仪拥有全球首款弧面照射头，通过Lumea IPL APP应用程序设置照射提醒，追踪身体各部位进行照射，并能自动识别肤色并调节档位。飞利浦S7970舒仕系列智能电须刀内置智能胡须感应系统的，可以通过SkinAnalyst智能手机应用，在每次剃须中追踪与分析肌肤状况，定制专属的个性化剃须模式，在保证舒适度的同时，关护消费者皮肤健康。
荷兰皇家飞利浦公司是一家领先的健康科技公司，致力于在从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。飞利浦将凭借先进技术、丰富的临床经验和深刻的消费者洞察，不断推出整合的创新解决方案。公司目前在诊断影像、图像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭护理领域处于领导地位。飞利浦公司总部位于荷兰，2018年健康科技业务的销售额达181亿欧元，在全球拥有大约77,000名员工，销售和服务遍布世界100多个国家。 更多信息，可登录飞利浦全球网站：www.philips.com; 或飞利浦中国网站：www.philips.com.cn。
荷兰皇家飞利浦公司是一家领先的健康科技公司，致力于在从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。飞利浦将凭借先进技术、丰富的临床经验和深刻的消费者洞察，不断推出整合的创新解决方案。公司目前在诊断影像、图像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭护理领域处于领导地位。飞利浦公司总部位于荷兰，2018年健康科技业务的销售额达181亿欧元，在全球拥有大约77,000名员工，销售和服务遍布世界100多个国家。
更多信息，可登录飞利浦全球网站：www.philips.com; 或飞利浦中国网站：www.philips.com.cn。
Philips China Corporate Communication Tel.: 0086 21 2412 7368
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