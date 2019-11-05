中国，上海 —— 荷兰皇家飞利浦今日宣布将携最新的健康科技创新成果，参加“第二届中国国际进口博览会”。在去年进博会上，飞利浦融合B2B和B2C业务，覆盖“健康关护全程”的“大健康”布局备受关注。今年，飞利浦将针对消费者展示一系列个人健康解决方案，赋能消费者更“智慧”的自我健康管理。

飞利浦健康生活全球业务负责人Roy Jakobs表示：“在老龄化社会中，人们面对更多的慢性疾病，越来越渴望能够控制自己的健康，从被动地接受医疗护理，到积极地选择健康、管理健康。飞利浦致力于为消费者提供基于大数据分析的个性化洞察与指导建议，带来自适应智能的健康生活解决方案，从食物、空气、家居、皮肤、仪容到呼吸和睡眠，让消费者以更适合自己的方式更主动地管理自我健康，拥有健康舒适的生活。”

智能互联睡眠解决方案，关护国人睡眠健康

飞利浦针对全球包括中国在内的12个国家和地区的成年人，就睡眠态度、认知与习惯进行了研究。结果显示，对于多数受访者而言，如何获得优质睡眠是个难题。飞利浦作为全球睡眠呼吸领域领导者，一直致力于为睡眠呼吸健康领域提供覆盖整个疾病周期的解决方案。

飞利浦 Dream Family是针对睡眠呼吸暂停低通气综合征（简称OSA）的整体解决方案，基于近700名患者的使用体验，并嵌入数字化和人工智能技术，为患者带来能更好融入日常生活、符合个体特征、医患互联的一体化睡眠呼吸治疗及慢病管理方案。飞利浦针对OSA疾病的筛查和精准诊断，提供符合不同场景需求的诊断设备和云端智能服务，使患者在整个疾病周期都能与专业医疗服务提供者建立联系，涵盖治疗规划、后续跟进与自我管理各个环节。

飞利浦还展示了为缓解体位型打鼾而设计的舒鼾仪、帮助提升睡眠质量的深睡仪，以及优化就寝体验并提供自然唤醒的安睡晨醒灯等产品，从各个细节关注人们的睡眠健康。