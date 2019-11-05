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十一月 05, 2019

智联融合赋能整合的健康医疗系统


飞利浦亮相第二届中国国际进口博览会

 

       中国，上海 —— 荷兰皇家飞利浦今日携最新的健康科技创新成果，亮相“第二届中国国际进口博览会”。飞利浦是“医疗器械及医药保健区”展区面积最大的展商之一。今年飞利浦展台的主题是“智联融合、关护无界”，体现了飞利浦近年来“健康科技”转型的核心理念。       

 

智联——5G赋能医疗物联网，人、设备、数据的无缝连接令关护无处不在

 

      5G时代的来临，不仅意味着移动宽带速度的突破性提升，5G还将更好地处理大型机器间和关键任务的实时通信。5G在无线通信方面高通量、低延迟、信号覆盖范围广泛、安全可靠、低功耗等特性，将对“医疗物联网”产生深刻的影响——人、设备、数据将在院内、院间、社区、家庭等各个关护场景实时、无缝互联。当连接的世界与强大的计算能力结合，海量数据被有效地转化为具有现实指导意义的洞见，可以帮助医护人员解决劳动力成本和能力方面的挑战，令更精准的诊断、更个性化的治疗和7*24小时的健康管理和干预成为可能。

 

      此次进博会上，飞利浦布置一个小型的“5G赋能互联关护”展示区，展现5G技术在远程监护、精准室内外定位、通信、连接和远程干预等方面的特性如何更好地赋能互联关护。

 

  • 场景一：在公共急救领域，心脏骤停的存活率很低，只有在事件发生后的几分钟内使用AED施救，才有可能挽救生命。 5G的精准室内外定位，可以迅速定位距离最近的具有资质的施救者、AED所在的位置，令患者有可能在最短的时间内获得救助。此外，在5G的环境下，基于云端的AED远程设备管理服务范围也将进一步扩大，AED本身也可以配备高清摄像头，为现场施救者提供远程指导，以提高施救的成功率，并将收集到的患者数据同步传输至急救中心，为患者的后续诊疗提供数据支持。

 

  • 场景二：对慢性疾病患者进行实时远程监护是有效决策的关键因素，以便临床医生能够采取及时的预防性和个性化的干预措施，降低患者的风险，提高患者的生活质量。在5G物联网的支持下，患者通过远程指导正确佩戴电池寿命长且方便舒适的可穿戴式监护设备，即可获得7*24小时的安心监护和及时的远程干预。

 

  • 场景三：老龄化日趋严重，护理费用飙升，因此人们需要有效的解决方案，支持老年人安全地居家养老并最大限度地提高生活质量。 “独居老人护理解决方案 ”包括内置传感器的可穿戴设备和远程关护服务，在5G物联网的支持下，不仅可以监测跌倒、实施报警且精准定位跌倒位置，在紧急情况下，救护人员还可以获得授权远程开启门禁，对患者实施及时救助。

 

  •  场景四：5G物联网无处不在的覆盖和直接连接云端的特性，将大大降低电池能耗对设备使用造成的限制，并降低成本，使传感器可以被内置到各种婴儿用品中，如：婴儿床垫、尿布、衣物、奶瓶、体重计等，帮助年轻父母既能时刻关注宝宝的状况，又可以获得充分的休息，以缓解育儿的压力。此外，这些收集到婴儿信息和数据可被纳入其个人健康记录，以便为人口健康管理提供完整的数据支持。

 

飞利浦便携式超声Lumify

 

      融合——依托解决方案推动健康医疗系统的整合

 

       在本次进博会上，飞利浦展台的另一个特色是聚焦心脑血管、肿瘤、放射、重症危急和呼吸睡眠领域、覆盖“健康关护全程”的整体解决方案，包括各类系统、智能设备、软件和专业服务。

 

       飞利浦大中华区总裁何国伟表示：“飞利浦的转型体现在我们与客户的关系正在发生根本改变。我们不再是单个产品和设备的提供商，而是致力于成为客户的合作伙伴，从他们的需求和痛点出发，和客户一起协同共创最适合其实际需求的解决方案，帮助他们实现‘四重目标’——提升患者体验、改善临床结果、提升医护人员满意度降低关护成本。”

 

        在飞利浦展台，飞利浦呈现的解决方案包括：

  • 覆盖院前、院中、院后，整合筛查、诊断、介入治疗、临床路径、流程质控管理到院后康复的心脑血管专病整体解决方案，致力于提升心脑血管疾病的整体防治水平；

 

  • 覆盖影像诊断、模拟定位、治疗计划、治疗实施、随访评估等全流程的“Image2Plan放射肿瘤一体化解决方案”， 凭借精准的影像引导和智能化信息系统的支持，帮助放疗中心提高定位、计划、治疗的精度，节省治疗前的时间，提升诊疗效果和患者满意度，共同建立“通往肿瘤治疗的信心之路；

 

  • 打通ICU“信息孤岛”，简化重症监护管理流程，优化诊疗决策，助力医院智慧革新的“智慧重症解决方案”；

 

  • 针对OSA和COPD 患者的诊疗和家庭护理一体化解决方案；

 

  • 针对院前急救的心电一体化解决方案；

 

  • 针对放射科图像后处理和科研需求的星云工作站和星云探索平台

 

       “这些解决方案不仅整合了飞利浦全球领先的智能设备、系统和软件”，何国伟表示，“更重要的是飞利浦始终致力于将全球创新与本地洞见紧密结合，与本地生态系统紧密融合，根据中国的临床实际需求，带来真正‘本土化’的解决方案，加快中国医疗系统整合的步伐，促进优质医疗资源均质化。”

 

       更多精彩内容，欢迎莅临飞利浦展台——医疗器械及医药保健区7.1H，并访问飞利浦进博会官方网站

关于荷兰皇家飞利浦公司

荷兰皇家飞利浦公司是一家领先的健康科技公司，致力于在从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。飞利浦将凭借先进技术、丰富的临床经验和深刻的消费者洞察，不断推出整合的创新解决方案。公司目前在诊断影像、图像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭护理领域处于领导地位。飞利浦公司总部位于荷兰，2018年健康科技业务的销售额达181亿欧元，在全球拥有大约77,000名员工，销售和服务遍布世界100多个国家。

更多信息，可登录飞利浦全球网站：www.philips.com; 或飞利浦中国网站：www.philips.com.cn

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消费者健康 新闻稿

联系方法

Rae Huang

Philips China Corporate Communication

Tel.: 0086 21 2412 7368

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