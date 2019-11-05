中国，上海 —— 荷兰皇家飞利浦今日携最新的健康科技创新成果，亮相“第二届中国国际进口博览会”。飞利浦是“医疗器械及医药保健区”展区面积最大的展商之一。今年飞利浦展台的主题是“智联融合、关护无界”，体现了飞利浦近年来“健康科技”转型的核心理念。 智联——5G赋能医疗物联网，人、设备、数据的无缝连接令关护无处不在 5G时代的来临，不仅意味着移动宽带速度的突破性提升，5G还将更好地处理大型机器间和关键任务的实时通信。5G在无线通信方面高通量、低延迟、信号覆盖范围广泛、安全可靠、低功耗等特性，将对“医疗物联网”产生深刻的影响——人、设备、数据将在院内、院间、社区、家庭等各个关护场景实时、无缝互联。当连接的世界与强大的计算能力结合，海量数据被有效地转化为具有现实指导意义的洞见，可以帮助医护人员解决劳动力成本和能力方面的挑战，令更精准的诊断、更个性化的治疗和7*24小时的健康管理和干预成为可能。 此次进博会上，飞利浦布置一个小型的“5G赋能互联关护”展示区，展现5G技术在远程监护、精准室内外定位、通信、连接和远程干预等方面的特性如何更好地赋能互联关护。
中国，上海 —— 荷兰皇家飞利浦今日携最新的健康科技创新成果，亮相“第二届中国国际进口博览会”。飞利浦是“医疗器械及医药保健区”展区面积最大的展商之一。今年飞利浦展台的主题是“智联融合、关护无界”，体现了飞利浦近年来“健康科技”转型的核心理念。
智联——5G赋能医疗物联网，人、设备、数据的无缝连接令关护无处不在
5G时代的来临，不仅意味着移动宽带速度的突破性提升，5G还将更好地处理大型机器间和关键任务的实时通信。5G在无线通信方面高通量、低延迟、信号覆盖范围广泛、安全可靠、低功耗等特性，将对“医疗物联网”产生深刻的影响——人、设备、数据将在院内、院间、社区、家庭等各个关护场景实时、无缝互联。当连接的世界与强大的计算能力结合，海量数据被有效地转化为具有现实指导意义的洞见，可以帮助医护人员解决劳动力成本和能力方面的挑战，令更精准的诊断、更个性化的治疗和7*24小时的健康管理和干预成为可能。
此次进博会上，飞利浦布置一个小型的“5G赋能互联关护”展示区，展现5G技术在远程监护、精准室内外定位、通信、连接和远程干预等方面的特性如何更好地赋能互联关护。
飞利浦便携式超声Lumify 融合——依托解决方案推动健康医疗系统的整合 在本次进博会上，飞利浦展台的另一个特色是聚焦心脑血管、肿瘤、放射、重症危急和呼吸睡眠领域、覆盖“健康关护全程”的整体解决方案，包括各类系统、智能设备、软件和专业服务。 飞利浦大中华区总裁何国伟表示：“飞利浦的转型体现在我们与客户的关系正在发生根本改变。我们不再是单个产品和设备的提供商，而是致力于成为客户的合作伙伴，从他们的需求和痛点出发，和客户一起协同共创最适合其实际需求的解决方案，帮助他们实现‘四重目标’——提升患者体验、改善临床结果、提升医护人员满意度降低关护成本。” 在飞利浦展台，飞利浦呈现的解决方案包括： “这些解决方案不仅整合了飞利浦全球领先的智能设备、系统和软件”，何国伟表示，“更重要的是飞利浦始终致力于将全球创新与本地洞见紧密结合，与本地生态系统紧密融合，根据中国的临床实际需求，带来真正‘本土化’的解决方案，加快中国医疗系统整合的步伐，促进优质医疗资源均质化。” 更多精彩内容，欢迎莅临飞利浦展台——医疗器械及医药保健区7.1H，并访问飞利浦进博会官方网站。
飞利浦便携式超声Lumify
融合——依托解决方案推动健康医疗系统的整合
在本次进博会上，飞利浦展台的另一个特色是聚焦心脑血管、肿瘤、放射、重症危急和呼吸睡眠领域、覆盖“健康关护全程”的整体解决方案，包括各类系统、智能设备、软件和专业服务。
飞利浦大中华区总裁何国伟表示：“飞利浦的转型体现在我们与客户的关系正在发生根本改变。我们不再是单个产品和设备的提供商，而是致力于成为客户的合作伙伴，从他们的需求和痛点出发，和客户一起协同共创最适合其实际需求的解决方案，帮助他们实现‘四重目标’——提升患者体验、改善临床结果、提升医护人员满意度降低关护成本。”
在飞利浦展台，飞利浦呈现的解决方案包括：
“这些解决方案不仅整合了飞利浦全球领先的智能设备、系统和软件”，何国伟表示，“更重要的是飞利浦始终致力于将全球创新与本地洞见紧密结合，与本地生态系统紧密融合，根据中国的临床实际需求，带来真正‘本土化’的解决方案，加快中国医疗系统整合的步伐，促进优质医疗资源均质化。”
更多精彩内容，欢迎莅临飞利浦展台——医疗器械及医药保健区7.1H，并访问飞利浦进博会官方网站。
荷兰皇家飞利浦公司是一家领先的健康科技公司，致力于在从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。飞利浦将凭借先进技术、丰富的临床经验和深刻的消费者洞察，不断推出整合的创新解决方案。公司目前在诊断影像、图像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭护理领域处于领导地位。飞利浦公司总部位于荷兰，2018年健康科技业务的销售额达181亿欧元，在全球拥有大约77,000名员工，销售和服务遍布世界100多个国家。 更多信息，可登录飞利浦全球网站：www.philips.com; 或飞利浦中国网站：www.philips.com.cn。
荷兰皇家飞利浦公司是一家领先的健康科技公司，致力于在从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。飞利浦将凭借先进技术、丰富的临床经验和深刻的消费者洞察，不断推出整合的创新解决方案。公司目前在诊断影像、图像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭护理领域处于领导地位。飞利浦公司总部位于荷兰，2018年健康科技业务的销售额达181亿欧元，在全球拥有大约77,000名员工，销售和服务遍布世界100多个国家。
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Philips China Corporate Communication Tel.: 0086 21 2412 7368
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