数字化转型赋能精准诊疗， 共创医学技术无限可能

美国，芝加哥 —— 2019第105届北美放射学年会（RSNA）于12月1日至6日在美国芝加哥顺利举办。本届RSNA主题是“See Possibilities Together” — 共同见证无限可能。荷兰皇家飞利浦携最新的健康科技创新技术和科研成果亮相此次盛会，向业界展示其领先平台、卓越临床和工作流程创新，如何帮助临床医生和医院提供出色的患者诊断和护理。 在北美放射年会上，飞利浦以综合的企业级成像功能为基础，利用AI技术在包括病理学和基因组学在内的所有患者数据中发掘见解。飞利浦以患者为中心的方法将简化的工作流程、强大的临床功能与AI相结合，提供精准诊断，取得可预测结果的精准治疗。 飞利浦全球精准诊断首席业务负责人Rob Cascella表示：“飞利浦通过在研发和补充收购方面的战略投资，极大地扩展企业级成像产品组合，旨在实现精准诊断。从数据集成和AI功能到跨MRI和CT的全新平台，我们的产品组合以及为满足医疗提供者的需求提供解决方案的能力比以往任何时候都强。” 作为精准诊断的一项重要主题，飞利浦强势首推下一代企业级成像信息化解决方案（Enterprise Diagnostic Informatics）。在对研发、人工智能进行了数年战略投资并补充收购Carestream HCIS企业级成像PACS及VNA之后，IntelliSpace AI人工智能平台自推出之始，就包含了一套覆盖端到端的全影像工作流程的集成平台，旨在连接临床功能，优化患者每个治疗步骤的工作流程，将飞利浦的IntelliSpace AI人工智能平台集成到现有的科室和医院的PACS中并允许医师通过浏览器窗口访问人工智能结果，IntelliSpace AI将人工智能算法无缝嵌入每个操作流程和临床路径中，为现在的高级企业级成像和未来的完全集成精准诊断平台奠定基础。该解决方案将使患者、临床医生和医院管理人员能够充分利用信息，并将其转化为可行的见解，这是推进医疗企业的关键步骤。 飞利浦还推出IntelliSpace AI Workflow Suite，该套件可使医疗提供者将AI人工智能算法应用无缝融入成像工作流程，并为所有现有的和即将到来的人工智能算法开放集成接口，建立人工智能的生态系统。综合AI工作流程套件是飞利浦新的企业级成像信息化解决方案的一部分，提供用于AI算法集成和集中化工作流程管理的全套应用，提升放射科医师针对多模态数据的综合治理能力，建立更好的疾病预测模型，帮助医生节省大量的时间，更多地参与到与患者的互动与管理中。
美国，芝加哥 —— 2019第105届北美放射学年会（RSNA）于12月1日至6日在美国芝加哥顺利举办。本届RSNA主题是“See Possibilities Together” — 共同见证无限可能。荷兰皇家飞利浦携最新的健康科技创新技术和科研成果亮相此次盛会，向业界展示其领先平台、卓越临床和工作流程创新，如何帮助临床医生和医院提供出色的患者诊断和护理。
在北美放射年会上，飞利浦以综合的企业级成像功能为基础，利用AI技术在包括病理学和基因组学在内的所有患者数据中发掘见解。飞利浦以患者为中心的方法将简化的工作流程、强大的临床功能与AI相结合，提供精准诊断，取得可预测结果的精准治疗。
飞利浦全球精准诊断首席业务负责人Rob Cascella表示：“飞利浦通过在研发和补充收购方面的战略投资，极大地扩展企业级成像产品组合，旨在实现精准诊断。从数据集成和AI功能到跨MRI和CT的全新平台，我们的产品组合以及为满足医疗提供者的需求提供解决方案的能力比以往任何时候都强。”
作为精准诊断的一项重要主题，飞利浦强势首推下一代企业级成像信息化解决方案（Enterprise Diagnostic Informatics）。在对研发、人工智能进行了数年战略投资并补充收购Carestream HCIS企业级成像PACS及VNA之后，IntelliSpace AI人工智能平台自推出之始，就包含了一套覆盖端到端的全影像工作流程的集成平台，旨在连接临床功能，优化患者每个治疗步骤的工作流程，将飞利浦的IntelliSpace AI人工智能平台集成到现有的科室和医院的PACS中并允许医师通过浏览器窗口访问人工智能结果，IntelliSpace AI将人工智能算法无缝嵌入每个操作流程和临床路径中，为现在的高级企业级成像和未来的完全集成精准诊断平台奠定基础。该解决方案将使患者、临床医生和医院管理人员能够充分利用信息，并将其转化为可行的见解，这是推进医疗企业的关键步骤。
飞利浦还推出IntelliSpace AI Workflow Suite，该套件可使医疗提供者将AI人工智能算法应用无缝融入成像工作流程，并为所有现有的和即将到来的人工智能算法开放集成接口，建立人工智能的生态系统。综合AI工作流程套件是飞利浦新的企业级成像信息化解决方案的一部分，提供用于AI算法集成和集中化工作流程管理的全套应用，提升放射科医师针对多模态数据的综合治理能力，建立更好的疾病预测模型，帮助医生节省大量的时间，更多地参与到与患者的互动与管理中。
EPIQ Elite超声系统在北美放射年会上首次亮相，它是新型先进超声系统，结合创新的探头技术和增加最新临床应用功能，提升了超声医生临床诊断信心和优化了超声扫查流程。EPIQ Elite提供一系列针对不同临床领域和医学专业需求的超声解决方案，包括飞利浦首个血管评估和诊断解决方案。飞利浦高级血管超声解决方案，结合3D和4D血管成像、创新简化工作流程以及高级临床定量工具，可有效评估和监测多种血管疾病。 在北美放射学年会上，飞利浦还重点介绍了IntelliSpace精准医学肿瘤解决方案组合，该组合通过肿瘤学路径（由Dana-Farber癌症研究中心提供），临床试验匹配，以及多学科肿瘤管理解决方案，来推动临床诊疗方案选择，以提高医院的临床，运营和财务情况。此外，飞利浦还展示了一体化放射肿瘤产品组合，其中包括IntelliSpace放射肿瘤解决方案，一种智能的患者管理解决方案，可用于管理放疗活动中的流程复杂性，以提高诊疗效率并实现放疗部门的卓越运营。 飞利浦Vereos Digital PET/CT是经过临床验证的全数字化PET / CT解决方案，得到严格的临床证据支持，包括50个月的调查研究和近200项已发表的临床研究。在北美放射年会上，飞利浦展示了利用AI技术实现PET/CT精准诊断的最新成果。基于Vereos Digital PET/CT全数字平台，最大限度地获取纯净原始数据，在此基础上利用AI技术，从扫描参数设置、扫描流程设计、重建参数选择等方面，进行全方位的优化。对于图像质量和定量分析的巨大提升，将对于临床诊断提供信心。 在展台重点展出的还包括根据数字摄影全流程管理理念，针对工作流程、质控和精准诊断三个方面的临床挑战，所打造划时代的“3D标准”DR-DigitalDiagnost C90。 C90搭载双触控系统Double Touch Screens，近台和采集工作站均搭载触控系统，近台触屏随时调整曝光条件，同时具备图像预览功能，技师无须等待，直接在近台确认图像，优化工作流程。同时，近台和工作站均搭载实时监控摄像Double Quality Control，实时监控病人摆位情况，避免重复拍摄，保证正确准直，为摄影规范化提供新工具。C90还配备双影像解决方案Dual Images Solution，一次曝光，两幅图像，智能图像处理，解决骨骼对微小病灶的遮挡，有效提高肺结节的诊断率，显著提升图像质量，提升医生诊断信心。 借助飞利浦划时代的“3D标准”，医生将有更充裕的时间，更多地专注于患者本身，将更多有意义的创新解决方案应用于临床。 具备“3D标准”的划时代DR全流程解决方案 在日益复杂的介入手术过程中，临床医生需要快速轻松地可视化关键解剖结构，并在手术过程中确定患者的状态变化。具有FlexArm的Azurion具有一系列创新功能，可使临床医生更轻松地对整个患者进行2D和3D成像。当临床医生移动系统时，图像光束会自动与患者保持对准，从而实现更一致的可视化，使得医生能够将注意力集中在治疗上。飞利浦高级Azurion平台于2017年2月推出，用于图像引导治疗，已经治疗超过一百万名患者 。
Incisive 极光AI CT现已在北美上市，集成成像、工作流程和生命周期管理方面的创新，帮助医疗提供者改善患者和医护人员的CT体验，实现智能临床决策，提高效率。Incisive 极光AI CT凭借行业创新的vMRC球管技术，依靠稳定、可靠、耐用的性能特点，确保了医院大流通量检查的稳定开展，延长了球管正常运行的时间，也大幅降低了医院的总体运营成本，凭借崭新优势，2019年获得了权威机构“Forst & Sullivan”评选“全球CT最佳客户领袖奖 ” 。
同时，在北美放射年会上，飞利浦推出了IQon Elite Spectral CT和6000 iCT。新产品的创新平台提供了新功能，包括先进的AI智能工作流程、网络安全性，高性能和可靠的软件、硬件系统改进。IQon Elite Spectral CT，作为首款基于光谱探测器的CT系统，向业界展示了优于传统CT的全新解决方案，特别是如光谱钙抑制、光谱电子云密度等Elite光谱新应用。
飞利浦提升了MR的扫描速度和工作流程，这也是临床重点关注的领域。压缩感知技术可将检查时间减少50％以上，目前已成功扫描超过一百万例患者。最新的工作流程解决方案与压缩感知结合，嵌入了包括VitalEye和SmartExam 在内的AI算法，实现了参数 辅助设置和扫描自动化，简化了工作流程，节省了操作时间，缓解了人员压力。
在北美放射年会上，飞利浦重点展示Ingenia Ambition 无液氦MR，真正让我们看到了未来MR的样子，突破了液氦对于传统MR的桎梏。Ambition彻底重塑磁体，仅需7L液氦，就能获得稳定的静态磁场。采用Blue Seal的黑科技将液氦完全封装。正是由于这一主要改变，Ambition无需失超管，整机重量缩减至2300kg，几乎可以安装在任何楼层和任何科室，让我们看到了未来MR无比广阔的应用场景。
在展台重点展出的还包括根据数字摄影全流程管理理念，针对工作流程、质控和精准诊断三个方面的临床挑战，所打造划时代的“3D标准”DR-DigitalDiagnost C90。
C90搭载双触控系统Double Touch Screens，近台和采集工作站均搭载触控系统，近台触屏随时调整曝光条件，同时具备图像预览功能，技师无须等待，直接在近台确认图像，优化工作流程。同时，近台和工作站均搭载实时监控摄像Double Quality Control，实时监控病人摆位情况，避免重复拍摄，保证正确准直，为摄影规范化提供新工具。C90还配备双影像解决方案Dual Images Solution，一次曝光，两幅图像，智能图像处理，解决骨骼对微小病灶的遮挡，有效提高肺结节的诊断率，显著提升图像质量，提升医生诊断信心。
借助飞利浦划时代的“3D标准”，医生将有更充裕的时间，更多地专注于患者本身，将更多有意义的创新解决方案应用于临床。 具备“3D标准”的划时代DR全流程解决方案
在展台重点展出的还包括根据数字摄影全流程管理理念，针对工作流程、质控和精准诊断三个方面的临床挑战，所打造划时代的“3D标准”DR-DigitalDiagnost C90。
C90搭载双触控系统Double Touch Screens，近台和采集工作站均搭载触控系统，近台触屏随时调整曝光条件，同时具备图像预览功能，技师无须等待，直接在近台确认图像，优化工作流程。同时，近台和工作站均搭载实时监控摄像Double Quality Control，实时监控病人摆位情况，避免重复拍摄，保证正确准直，为摄影规范化提供新工具。C90还配备双影像解决方案Dual Images Solution，一次曝光，两幅图像，智能图像处理，解决骨骼对微小病灶的遮挡，有效提高肺结节的诊断率，显著提升图像质量，提升医生诊断信心。
借助飞利浦划时代的“3D标准”，医生将有更充裕的时间，更多地专注于患者本身，将更多有意义的创新解决方案应用于临床。 具备“3D标准”的划时代DR全流程解决方案
在展台重点展出的还包括根据数字摄影全流程管理理念，针对工作流程、质控和精准诊断三个方面的临床挑战，所打造划时代的“3D标准”DR-DigitalDiagnost C90。
C90搭载双触控系统Double Touch Screens，近台和采集工作站均搭载触控系统，近台触屏随时调整曝光条件，同时具备图像预览功能，技师无须等待，直接在近台确认图像，优化工作流程。同时，近台和工作站均搭载实时监控摄像Double Quality Control，实时监控病人摆位情况，避免重复拍摄，保证正确准直，为摄影规范化提供新工具。C90还配备双影像解决方案Dual Images Solution，一次曝光，两幅图像，智能图像处理，解决骨骼对微小病灶的遮挡，有效提高肺结节的诊断率，显著提升图像质量，提升医生诊断信心。
借助飞利浦划时代的“3D标准”，医生将有更充裕的时间，更多地专注于患者本身，将更多有意义的创新解决方案应用于临床。 具备“3D标准”的划时代DR全流程解决方案
在展台重点展出的还包括根据数字摄影全流程管理理念，针对工作流程、质控和精准诊断三个方面的临床挑战，所打造划时代的“3D标准”DR-DigitalDiagnost C90。
C90搭载双触控系统Double Touch Screens，近台和采集工作站均搭载触控系统，近台触屏随时调整曝光条件，同时具备图像预览功能，技师无须等待，直接在近台确认图像，优化工作流程。同时，近台和工作站均搭载实时监控摄像Double Quality Control，实时监控病人摆位情况，避免重复拍摄，保证正确准直，为摄影规范化提供新工具。C90还配备双影像解决方案Dual Images Solution，一次曝光，两幅图像，智能图像处理，解决骨骼对微小病灶的遮挡，有效提高肺结节的诊断率，显著提升图像质量，提升医生诊断信心。
借助飞利浦划时代的“3D标准”，医生将有更充裕的时间，更多地专注于患者本身，将更多有意义的创新解决方案应用于临床。 具备“3D标准”的划时代DR全流程解决方案
在展台重点展出的还包括根据数字摄影全流程管理理念，针对工作流程、质控和精准诊断三个方面的临床挑战，所打造划时代的“3D标准”DR-DigitalDiagnost C90。
C90搭载双触控系统Double Touch Screens，近台和采集工作站均搭载触控系统，近台触屏随时调整曝光条件，同时具备图像预览功能，技师无须等待，直接在近台确认图像，优化工作流程。同时，近台和工作站均搭载实时监控摄像Double Quality Control，实时监控病人摆位情况，避免重复拍摄，保证正确准直，为摄影规范化提供新工具。C90还配备双影像解决方案Dual Images Solution，一次曝光，两幅图像，智能图像处理，解决骨骼对微小病灶的遮挡，有效提高肺结节的诊断率，显著提升图像质量，提升医生诊断信心。
借助飞利浦划时代的“3D标准”，医生将有更充裕的时间，更多地专注于患者本身，将更多有意义的创新解决方案应用于临床。 具备“3D标准”的划时代DR全流程解决方案
在展台重点展出的还包括根据数字摄影全流程管理理念，针对工作流程、质控和精准诊断三个方面的临床挑战，所打造划时代的“3D标准”DR-DigitalDiagnost C90。
C90搭载双触控系统Double Touch Screens，近台和采集工作站均搭载触控系统，近台触屏随时调整曝光条件，同时具备图像预览功能，技师无须等待，直接在近台确认图像，优化工作流程。同时，近台和工作站均搭载实时监控摄像Double Quality Control，实时监控病人摆位情况，避免重复拍摄，保证正确准直，为摄影规范化提供新工具。C90还配备双影像解决方案Dual Images Solution，一次曝光，两幅图像，智能图像处理，解决骨骼对微小病灶的遮挡，有效提高肺结节的诊断率，显著提升图像质量，提升医生诊断信心。
借助飞利浦划时代的“3D标准”，医生将有更充裕的时间，更多地专注于患者本身，将更多有意义的创新解决方案应用于临床。• 利用AI技术助力PET/CT精准诊断
飞利浦Vereos Digital PET/CT是世界上首个且唯一经过临床验证的全数字化PET / CT解决方案，得到严格的临床证据支持，包括50个月的调查研究和近200项已发表的临床研究。在北美放射年会上，飞利浦展示了利用AI技术实现PET/CT精准诊断的最新成果。基于Vereos Digital PET/CT全数字平台，最大限度的获取纯净原始数据，在此基础上利用AI技术，从扫描参数设置、扫描流程设计、重建参数选择等方面，进行全方位的优化。对于图像质量和定量分析的巨大提升，将对于临床诊断提供信心。• 利用AI技术助力PET/CT精准诊断
飞利浦Vereos Digital PET/CT是世界上首个且唯一经过临床验证的全数字化PET / CT解决方案，得到严格的临床证据支持，包括50个月的调查研究和近200项已发表的临床研究。在北美放射年会上，飞利浦展示了利用AI技术实现PET/CT精准诊断的最新成果。基于Vereos Digital PET/CT全数字平台，最大限度的获取纯净原始数据，在此基础上利用AI技术，从扫描参数设置、扫描流程设计、重建参数选择等方面，进行全方位的优化。对于图像质量和定量分析的巨大提升，将对于临床诊断提供信心。
EPIQ Elite超声系统在北美放射年会上首次亮相，它是新型先进超声系统，结合创新的探头技术和增加最新临床应用功能，提升了超声医生临床诊断信心和优化了超声扫查流程。EPIQ Elite提供一系列针对不同临床领域和医学专业需求的超声解决方案，包括飞利浦首个血管评估和诊断解决方案。飞利浦高级血管超声解决方案，结合3D和4D血管成像、创新简化工作流程以及高级临床定量工具，可有效评估和监测多种血管疾病。
在北美放射学年会上，飞利浦还重点介绍了IntelliSpace精准医学肿瘤解决方案组合，该组合通过肿瘤学路径（由Dana-Farber癌症研究中心提供），临床试验匹配，以及多学科肿瘤管理解决方案，来推动临床诊疗方案选择，以提高医院的临床，运营和财务情况。此外，飞利浦还展示了一体化放射肿瘤产品组合，其中包括IntelliSpace放射肿瘤解决方案，一种智能的患者管理解决方案，可用于管理放疗活动中的流程复杂性，以提高诊疗效率并实现放疗部门的卓越运营。
飞利浦Vereos Digital PET/CT是经过临床验证的全数字化PET / CT解决方案，得到严格的临床证据支持，包括50个月的调查研究和近200项已发表的临床研究。在北美放射年会上，飞利浦展示了利用AI技术实现PET/CT精准诊断的最新成果。基于Vereos Digital PET/CT全数字平台，最大限度地获取纯净原始数据，在此基础上利用AI技术，从扫描参数设置、扫描流程设计、重建参数选择等方面，进行全方位的优化。对于图像质量和定量分析的巨大提升，将对于临床诊断提供信心。
在展台重点展出的还包括根据数字摄影全流程管理理念，针对工作流程、质控和精准诊断三个方面的临床挑战，所打造划时代的“3D标准”DR-DigitalDiagnost C90。
C90搭载双触控系统Double Touch Screens，近台和采集工作站均搭载触控系统，近台触屏随时调整曝光条件，同时具备图像预览功能，技师无须等待，直接在近台确认图像，优化工作流程。同时，近台和工作站均搭载实时监控摄像Double Quality Control，实时监控病人摆位情况，避免重复拍摄，保证正确准直，为摄影规范化提供新工具。C90还配备双影像解决方案Dual Images Solution，一次曝光，两幅图像，智能图像处理，解决骨骼对微小病灶的遮挡，有效提高肺结节的诊断率，显著提升图像质量，提升医生诊断信心。
借助飞利浦划时代的“3D标准”，医生将有更充裕的时间，更多地专注于患者本身，将更多有意义的创新解决方案应用于临床。 具备“3D标准”的划时代DR全流程解决方案
在日益复杂的介入手术过程中，临床医生需要快速轻松地可视化关键解剖结构，并在手术过程中确定患者的状态变化。具有FlexArm的Azurion具有一系列创新功能，可使临床医生更轻松地对整个患者进行2D和3D成像。当临床医生移动系统时，图像光束会自动与患者保持对准，从而实现更一致的可视化，使得医生能够将注意力集中在治疗上。飞利浦高级Azurion平台于2017年2月推出，用于图像引导治疗，已经治疗超过一百万名患者 。
荷兰皇家飞利浦公司是一家秉承创新理念的健康科技公司，致力于在从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。飞利浦将凭借先进技术、丰富的临床经验和深刻的消费者洞察，不断推出整合的创新解决方案。公司目前在诊断影像、影像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭护理领域处于领导地位。飞利浦公司总部位于荷兰，2018年健康科技业务的销售额达181亿欧元，在全球拥有大约77,000名员工，销售和服务遍布世界100多个国家。 更多信息，可登录飞利浦全球网站：www.philips.com; 或飞利浦中国网站：www.philips.com.cn。
荷兰皇家飞利浦公司是一家秉承创新理念的健康科技公司，致力于在从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。飞利浦将凭借先进技术、丰富的临床经验和深刻的消费者洞察，不断推出整合的创新解决方案。公司目前在诊断影像、影像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭护理领域处于领导地位。飞利浦公司总部位于荷兰，2018年健康科技业务的销售额达181亿欧元，在全球拥有大约77,000名员工，销售和服务遍布世界100多个国家。
更多信息，可登录飞利浦全球网站：www.philips.com; 或飞利浦中国网站：www.philips.com.cn。
Philips China Corporate Communication Tel.: 0086 21 2412 7368
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