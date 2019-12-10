数字化转型赋能精准诊疗， 共创医学技术无限可能

新型计算机断层描平台（CT）

Incisive 极光AI CT现已在北美上市，集成成像、工作流程和生命周期管理方面的创新，帮助医疗提供者改善患者和医护人员的CT体验，实现智能临床决策，提高效率。Incisive 极光AI CT凭借行业创新的vMRC球管技术，依靠稳定、可靠、耐用的性能特点，确保了医院大流通量检查的稳定开展，延长了球管正常运行的时间，也大幅降低了医院的总体运营成本，凭借崭新优势，2019年获得了权威机构“Forst & Sullivan”评选“全球CT最佳客户领袖奖 ” 。



同时，在北美放射年会上，飞利浦推出了IQon Elite Spectral CT和6000 iCT。新产品的创新平台提供了新功能，包括先进的AI智能工作流程、网络安全性，高性能和可靠的软件、硬件系统改进。IQon Elite Spectral CT，作为首款基于光谱探测器的CT系统，向业界展示了优于传统CT的全新解决方案，特别是如光谱钙抑制、光谱电子云密度等Elite光谱新应用。 从MR展示创新领导力

飞利浦提升了MR的扫描速度和工作流程，这也是临床重点关注的领域。压缩感知技术可将检查时间减少50％以上，目前已成功扫描超过一百万例患者。最新的工作流程解决方案与压缩感知结合，嵌入了包括VitalEye和SmartExam 在内的AI算法，实现了参数 辅助设置和扫描自动化，简化了工作流程，节省了操作时间，缓解了人员压力。



在北美放射年会上，飞利浦重点展示Ingenia Ambition 无液氦MR，真正让我们看到了未来MR的样子，突破了液氦对于传统MR的桎梏。Ambition彻底重塑磁体，仅需7L液氦，就能获得稳定的静态磁场。采用Blue Seal的黑科技将液氦完全封装。正是由于这一主要改变，Ambition无需失超管，整机重量缩减至2300kg，几乎可以安装在任何楼层和任何科室，让我们看到了未来MR无比广阔的应用场景。

提高临床诊断信心和优化超声扫查流程 EPIQ Elite超声系统在北美放射年会上首次亮相，它是新型先进超声系统，结合创新的探头技术和增加最新临床应用功能，提升了超声医生临床诊断信心和优化了超声扫查流程。EPIQ Elite提供一系列针对不同临床领域和医学专业需求的超声解决方案，包括飞利浦首个血管评估和诊断解决方案。飞利浦高级血管超声解决方案，结合3D和4D血管成像、创新简化工作流程以及高级临床定量工具，可有效评估和监测多种血管疾病。 端到端肿瘤学解决方案 在北美放射学年会上，飞利浦还重点介绍了IntelliSpace精准医学肿瘤解决方案组合，该组合通过肿瘤学路径（由Dana-Farber癌症研究中心提供），临床试验匹配，以及多学科肿瘤管理解决方案，来推动临床诊疗方案选择，以提高医院的临床，运营和财务情况。此外，飞利浦还展示了一体化放射肿瘤产品组合，其中包括IntelliSpace放射肿瘤解决方案，一种智能的患者管理解决方案，可用于管理放疗活动中的流程复杂性，以提高诊疗效率并实现放疗部门的卓越运营。



利用AI技术助力PET/CT精准诊断 飞利浦Vereos Digital PET/CT是经过临床验证的全数字化PET / CT解决方案，得到严格的临床证据支持，包括50个月的调查研究和近200项已发表的临床研究。在北美放射年会上，飞利浦展示了利用AI技术实现PET/CT精准诊断的最新成果。基于Vereos Digital PET/CT全数字平台，最大限度地获取纯净原始数据，在此基础上利用AI技术，从扫描参数设置、扫描流程设计、重建参数选择等方面，进行全方位的优化。对于图像质量和定量分析的巨大提升，将对于临床诊断提供信心。 具备“3D标准”的划时代DR全流程解决方案 在展台重点展出的还包括根据数字摄影全流程管理理念，针对工作流程、质控和精准诊断三个方面的临床挑战，所打造划时代的“3D标准”DR-DigitalDiagnost C90。

C90搭载双触控系统Double Touch Screens，近台和采集工作站均搭载触控系统，近台触屏随时调整曝光条件，同时具备图像预览功能，技师无须等待，直接在近台确认图像，优化工作流程。同时，近台和工作站均搭载实时监控摄像Double Quality Control，实时监控病人摆位情况，避免重复拍摄，保证正确准直，为摄影规范化提供新工具。C90还配备双影像解决方案Dual Images Solution，一次曝光，两幅图像，智能图像处理，解决骨骼对微小病灶的遮挡，有效提高肺结节的诊断率，显著提升图像质量，提升医生诊断信心。 借助飞利浦划时代的“3D标准”，医生将有更充裕的时间，更多地专注于患者本身，将更多有意义的创新解决方案应用于临床。 具备“3D标准”的划时代DR全流程解决方案

在展台重点展出的还包括根据数字摄影全流程管理理念，针对工作流程、质控和精准诊断三个方面的临床挑战，所打造划时代的“3D标准”DR-DigitalDiagnost C90。

C90搭载双触控系统Double Touch Screens，近台和采集工作站均搭载触控系统，近台触屏随时调整曝光条件，同时具备图像预览功能，技师无须等待，直接在近台确认图像，优化工作流程。同时，近台和工作站均搭载实时监控摄像Double Quality Control，实时监控病人摆位情况，避免重复拍摄，保证正确准直，为摄影规范化提供新工具。C90还配备双影像解决方案Dual Images Solution，一次曝光，两幅图像，智能图像处理，解决骨骼对微小病灶的遮挡，有效提高肺结节的诊断率，显著提升图像质量，提升医生诊断信心。

借助飞利浦划时代的“3D标准”，医生将有更充裕的时间，更多地专注于患者本身，将更多有意义的创新解决方案应用于临床。 具备“3D标准”的划时代DR全流程解决方案

在展台重点展出的还包括根据数字摄影全流程管理理念，针对工作流程、质控和精准诊断三个方面的临床挑战，所打造划时代的“3D标准”DR-DigitalDiagnost C90。

C90搭载双触控系统Double Touch Screens，近台和采集工作站均搭载触控系统，近台触屏随时调整曝光条件，同时具备图像预览功能，技师无须等待，直接在近台确认图像，优化工作流程。同时，近台和工作站均搭载实时监控摄像Double Quality Control，实时监控病人摆位情况，避免重复拍摄，保证正确准直，为摄影规范化提供新工具。C90还配备双影像解决方案Dual Images Solution，一次曝光，两幅图像，智能图像处理，解决骨骼对微小病灶的遮挡，有效提高肺结节的诊断率，显著提升图像质量，提升医生诊断信心。

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在展台重点展出的还包括根据数字摄影全流程管理理念，针对工作流程、质控和精准诊断三个方面的临床挑战，所打造划时代的“3D标准”DR-DigitalDiagnost C90。

C90搭载双触控系统Double Touch Screens，近台和采集工作站均搭载触控系统，近台触屏随时调整曝光条件，同时具备图像预览功能，技师无须等待，直接在近台确认图像，优化工作流程。同时，近台和工作站均搭载实时监控摄像Double Quality Control，实时监控病人摆位情况，避免重复拍摄，保证正确准直，为摄影规范化提供新工具。C90还配备双影像解决方案Dual Images Solution，一次曝光，两幅图像，智能图像处理，解决骨骼对微小病灶的遮挡，有效提高肺结节的诊断率，显著提升图像质量，提升医生诊断信心。

借助飞利浦划时代的“3D标准”，医生将有更充裕的时间，更多地专注于患者本身，将更多有意义的创新解决方案应用于临床。 具备“3D标准”的划时代DR全流程解决方案

在展台重点展出的还包括根据数字摄影全流程管理理念，针对工作流程、质控和精准诊断三个方面的临床挑战，所打造划时代的“3D标准”DR-DigitalDiagnost C90。

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借助飞利浦划时代的“3D标准”，医生将有更充裕的时间，更多地专注于患者本身，将更多有意义的创新解决方案应用于临床。 具备“3D标准”的划时代DR全流程解决方案

在展台重点展出的还包括根据数字摄影全流程管理理念，针对工作流程、质控和精准诊断三个方面的临床挑战，所打造划时代的“3D标准”DR-DigitalDiagnost C90。

C90搭载双触控系统Double Touch Screens，近台和采集工作站均搭载触控系统，近台触屏随时调整曝光条件，同时具备图像预览功能，技师无须等待，直接在近台确认图像，优化工作流程。同时，近台和工作站均搭载实时监控摄像Double Quality Control，实时监控病人摆位情况，避免重复拍摄，保证正确准直，为摄影规范化提供新工具。C90还配备双影像解决方案Dual Images Solution，一次曝光，两幅图像，智能图像处理，解决骨骼对微小病灶的遮挡，有效提高肺结节的诊断率，显著提升图像质量，提升医生诊断信心。

借助飞利浦划时代的“3D标准”，医生将有更充裕的时间，更多地专注于患者本身，将更多有意义的创新解决方案应用于临床。 具备“3D标准”的划时代DR全流程解决方案

在展台重点展出的还包括根据数字摄影全流程管理理念，针对工作流程、质控和精准诊断三个方面的临床挑战，所打造划时代的“3D标准”DR-DigitalDiagnost C90。

C90搭载双触控系统Double Touch Screens，近台和采集工作站均搭载触控系统，近台触屏随时调整曝光条件，同时具备图像预览功能，技师无须等待，直接在近台确认图像，优化工作流程。同时，近台和工作站均搭载实时监控摄像Double Quality Control，实时监控病人摆位情况，避免重复拍摄，保证正确准直，为摄影规范化提供新工具。C90还配备双影像解决方案Dual Images Solution，一次曝光，两幅图像，智能图像处理，解决骨骼对微小病灶的遮挡，有效提高肺结节的诊断率，显著提升图像质量，提升医生诊断信心。

借助飞利浦划时代的“3D标准”，医生将有更充裕的时间，更多地专注于患者本身，将更多有意义的创新解决方案应用于临床。• 利用AI技术助力PET/CT精准诊断

飞利浦Vereos Digital PET/CT是世界上首个且唯一经过临床验证的全数字化PET / CT解决方案，得到严格的临床证据支持，包括50个月的调查研究和近200项已发表的临床研究。在北美放射年会上，飞利浦展示了利用AI技术实现PET/CT精准诊断的最新成果。基于Vereos Digital PET/CT全数字平台，最大限度的获取纯净原始数据，在此基础上利用AI技术，从扫描参数设置、扫描流程设计、重建参数选择等方面，进行全方位的优化。对于图像质量和定量分析的巨大提升，将对于临床诊断提供信心。• 利用AI技术助力PET/CT精准诊断

飞利浦Vereos Digital PET/CT是世界上首个且唯一经过临床验证的全数字化PET / CT解决方案，得到严格的临床证据支持，包括50个月的调查研究和近200项已发表的临床研究。在北美放射年会上，飞利浦展示了利用AI技术实现PET/CT精准诊断的最新成果。基于Vereos Digital PET/CT全数字平台，最大限度的获取纯净原始数据，在此基础上利用AI技术，从扫描参数设置、扫描流程设计、重建参数选择等方面，进行全方位的优化。对于图像质量和定量分析的巨大提升，将对于临床诊断提供信心。 具有FlexArm的Azurion未来图像引导手术的新标准 在日益复杂的介入手术过程中，临床医生需要快速轻松地可视化关键解剖结构，并在手术过程中确定患者的状态变化。具有FlexArm的Azurion具有一系列创新功能，可使临床医生更轻松地对整个患者进行2D和3D成像。当临床医生移动系统时，图像光束会自动与患者保持对准，从而实现更一致的可视化，使得医生能够将注意力集中在治疗上。飞利浦高级Azurion平台于2017年2月推出，用于图像引导治疗，已经治疗超过一百万名患者 。