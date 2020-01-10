飞利浦Lumify便携式超声诊断系统通过“探头即超声”的简便应用，可以与手机、平板等设备连接，提供高清图像，为精准诊断提供依据；广泛的应用场景，通过便捷的远程传输，打破医疗关护场所时空上的局限性，实现远程诊断，为中国医疗尤其是基层医疗带来质的突破。在此次评选中，飞利浦Lumify便携式超声诊断系统凭借核心技术上的重大突破，备受业内赞誉，荣获2019年度“十大医疗器械”称号。





飞利浦大中华区副总裁、超声事业部总经理陈小穗女士表示：“飞利浦作为超声解决方案的领导者，一直致力于通过优异的图像，为医生的临床诊断和后期科研提供优化的解决方案。此次Lumify获得年度’十大医疗器械’称号，也印证了行业对于飞利浦超声研发实力和市场洞察的充分肯定。远程医疗必将是大势所趋，我们也将积极推动 5G技术下Lumify远程解决方案的本地化应用，以更好地满足中国市场的实际需求。”