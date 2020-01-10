中国，北京 —— 1月9日，在由人民日报健康客户端、健康时报主办的第十二届健康中国论坛上，飞利浦Lumify便携式超声诊断系统荣膺2019年度“十大医疗器械”称号。飞利浦Lumify便携式超声诊断系统集硬件、软件和服务创新于一体，不仅可以提供专业级的高清成像，还能够通过便捷的远程连接，为医生和患者提供远程诊断体验，从而打破使用空间和使用人员的局限。
健康中国年度论坛是我国医药卫生健康界以“健康中国”为主题的论坛中举办最早、影响最大、质量最高、权威性最强的会议之一，已成为各级党和政府、医药卫生健康管理机构，医疗界、医药界、健康界、媒体界共同参与的一个全国性高端论坛。第十二届健康中国论坛产业榜单评选邀请医疗器械、智慧医疗、老龄产业相关领域的政策专家、科研院所、专业协会、媒体领导等50位专家学者，历时三个月，经过名单征集、顾问征询、网友投票、组委会确定等程序，是中国最权威、最客观的健康产业榜单之一。
飞利浦Lumify便携式超声诊断系统通过“探头即超声”的简便应用，可以与手机、平板等设备连接，提供高清图像，为精准诊断提供依据；广泛的应用场景，通过便捷的远程传输，打破医疗关护场所时空上的局限性，实现远程诊断，为中国医疗尤其是基层医疗带来质的突破。在此次评选中，飞利浦Lumify便携式超声诊断系统凭借核心技术上的重大突破，备受业内赞誉，荣获2019年度“十大医疗器械”称号。 飞利浦大中华区副总裁、超声事业部总经理陈小穗女士表示：“飞利浦作为超声解决方案的领导者，一直致力于通过优异的图像，为医生的临床诊断和后期科研提供优化的解决方案。此次Lumify获得年度’十大医疗器械’称号，也印证了行业对于飞利浦超声研发实力和市场洞察的充分肯定。远程医疗必将是大势所趋，我们也将积极推动 5G技术下Lumify远程解决方案的本地化应用，以更好地满足中国市场的实际需求。”
飞利浦Lumify便携式超声诊断系统通过“探头即超声”的简便应用，可以与手机、平板等设备连接，提供高清图像，为精准诊断提供依据；广泛的应用场景，通过便捷的远程传输，打破医疗关护场所时空上的局限性，实现远程诊断，为中国医疗尤其是基层医疗带来质的突破。在此次评选中，飞利浦Lumify便携式超声诊断系统凭借核心技术上的重大突破，备受业内赞誉，荣获2019年度“十大医疗器械”称号。
飞利浦大中华区副总裁、超声事业部总经理陈小穗女士表示：“飞利浦作为超声解决方案的领导者，一直致力于通过优异的图像，为医生的临床诊断和后期科研提供优化的解决方案。此次Lumify获得年度’十大医疗器械’称号，也印证了行业对于飞利浦超声研发实力和市场洞察的充分肯定。远程医疗必将是大势所趋，我们也将积极推动 5G技术下Lumify远程解决方案的本地化应用，以更好地满足中国市场的实际需求。”
飞利浦Lumify 5G远程解决方案，凭借着便携的Lumify和实时优质的 5G “高带宽“、”低时延“、”海量连接“远程平台的加成，可以实现扫查画面和数据的无缝共享与传输，上下级医院或专科联盟间的高清视频通话，将前沿的医疗资源带到每位基层医生身边。 据悉，上海交通大学附属新华医院崇明分院已建立起5G超声诊断培训中心，实现了社区定点会诊、移动超声会诊、专家移动会诊的三大模块会诊体系。通过社区超声医生培训基地的建设来培养新的超声医生，形成崇明社区超声医生再教育模式，可复制、可推广，打造上海地区乃至全国社区超声医生继续教育和远程会诊的范例，而其中Lumify凭借其轻便小巧、操作简单，和优质画面等特点成为了很好的助力，无论是在社区超声医生培训中，还是送医下乡的义诊中，都无需再限于大设备移动不便的制约，从而让培训和指导都更加灵活高效，让义诊活动更便利。
更多信息，可登录飞利浦全球网站：www.philips.com; 或飞利浦中国网站：www.philips.com.cn。
荷兰皇家飞利浦公司是一家秉承创新理念的健康科技公司，致力于在从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。飞利浦将凭借先进技术、丰富的临床经验和深刻的消费者洞察，不断推出整合的创新解决方案。公司目前在诊断影像、影像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭护理领域处于领导地位。飞利浦公司总部位于荷兰，2018年健康科技业务的销售额达181亿欧元，在全球拥有大约77,000名员工，销售和服务遍布世界100多个国家。
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Philips China Corporate Communication Tel.: 0086 21 2412 7368
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