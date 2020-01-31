飞利浦基金会捐赠价值人民币1500万医疗设备和空气净化器



2020年1月31日，中国，上海 ——飞利浦基金会今日宣布，将在飞利浦中国的帮助下通过武汉市青少年发展基金会捐赠总价值1500万元人民币（200万欧元）的医疗设备和空气净化器。此举旨在凭借飞利浦在健康科技领域的专业技能和经验，全力以赴支持湖北省抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情。



此次紧急捐赠包括用以快速确诊病情的CT、用于快速评估肺炎并发症，并能实现院内及跨院高清互联，进行危重病例远程会诊的超声解决方案、用于重症护理与监护的无创呼吸机和患者监护设备、实施急救护理的除颤仪以及用于病房及医护人员办公室空气过滤及除菌的飞利浦空气净化器。



飞利浦大中华区总裁何国伟表示：“我们正在全面调动本地和全球资源，全力以赴与医护共同奋战，为打赢这场疫情攻坚战贡献我们的力量。”



飞利浦基金会的使命是提供优质的健康关护服务，帮助弱势群体改善生活，减少医疗服务的不平等性。飞利浦基金会总监Margot Cooijmans表示：“考虑到医疗设备可以在第一时间在抗击疫情中发挥作用，我们非常快速地行动实现了这笔捐赠。在健康医疗领域的创新和合作是我们和飞利浦共同秉承的一贯理念。”



在中国，飞利浦将继续竭尽所能为疫情防控提供支援，与医务工作者一起并肩作战，为患者护航，众志成城，抗击疫情。

