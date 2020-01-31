飞利浦基金会捐赠价值人民币1500万医疗设备和空气净化器

2020年1月31日，中国，上海 ——飞利浦基金会今日宣布，将在飞利浦中国的帮助下通过武汉市青少年发展基金会捐赠总价值1500万元人民币（200万欧元）的医疗设备和空气净化器。此举旨在凭借飞利浦在健康科技领域的专业技能和经验，全力以赴支持湖北省抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情。
此次紧急捐赠包括用以快速确诊病情的CT、用于快速评估肺炎并发症，并能实现院内及跨院高清互联，进行危重病例远程会诊的超声解决方案、用于重症护理与监护的无创呼吸机和患者监护设备、实施急救护理的除颤仪以及用于病房及医护人员办公室空气过滤及除菌的飞利浦空气净化器。
飞利浦大中华区总裁何国伟表示：“我们正在全面调动本地和全球资源，全力以赴与医护共同奋战，为打赢这场疫情攻坚战贡献我们的力量。”
飞利浦基金会的使命是提供优质的健康关护服务，帮助弱势群体改善生活，减少医疗服务的不平等性。飞利浦基金会总监Margot Cooijmans表示：“考虑到医疗设备可以在第一时间在抗击疫情中发挥作用，我们非常快速地行动实现了这笔捐赠。在健康医疗领域的创新和合作是我们和飞利浦共同秉承的一贯理念。”
在中国，飞利浦将继续竭尽所能为疫情防控提供支援，与医务工作者一起并肩作战，为患者护航，众志成城，抗击疫情。
飞关于飞利浦基金会
飞利浦基金会是一家成立于2014年7月的注册慈善机构，是飞利浦践行企业社会责任活动的主要平台。基金会致力于实现联合国两大可持续发展目标（目标3：让不同年龄段的所有的人过上健康的生活，提高他们的福祉）和（目标17：加强执行手段，恢复可持续发展全球伙伴关系的活力），其使命是利用飞利浦长期积累的创新知识、技术和解决方案，提供高质量的健康服务以减少医疗保健不平等，改善弱势群体的生活。在全球范围内，我们与主要合作伙伴合作以及为合作活动提供财务支持来实现这一目标。更多关于飞利浦基金会的信息，敬请访问www.philips-foundation.com获取。
更多信息，可登录飞利浦全球网站：www.philips.com; 或飞利浦中国网站：www.philips.com.cn。
荷兰皇家飞利浦公司是一家秉承创新理念的健康科技公司，致力于在从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。飞利浦将凭借先进技术、丰富的临床经验和深刻的消费者洞察，不断推出整合的创新解决方案。公司目前在诊断影像、影像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭护理领域处于领导地位。飞利浦公司总部位于荷兰，2018年健康科技业务的销售额达181亿欧元，在全球拥有大约77,000名员工，销售和服务遍布世界100多个国家。
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Philips China Corporate Communication Tel.: 0086 21 2412 7368
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