拥抱数字化，年轻力正在推动健康医疗系统加速向“价值型”模式转型

第一财经总编辑杨宇东表示：“2020年是‘健康中国2030’规划纲要的第一个节点，又遭遇了一场影响全人类的疫情。健康医疗成为全社会关注最多的领域。白皮书独特的研究角度以及诸多有价值的数据都能够从实证的角度为突破现有医疗系统的短板、引领健康消费发展提供有力的决策依据。新技术代表未来，年轻人也代表未来。希望该报告呈现的结果和分析，能够帮助年轻医生坚定职业理想，找到更好的成长路径；同时，报告对年轻化健康消费行为、需求和趋势的解读也能为健康产业各利益相关群体提供有价值的参考。”



中国年轻医生认同“价值型医疗”，积极拥抱“数字化转型”，并掌握了非临床技能，为迎接新型医疗环境做好了充分的准备



白皮书指出，后疫情时代医疗健康产业的迫切任务是从疫情带来的短期影响中尽快走出来，并为恢复正常后的新图景做好准备。整个社会正在认真反思如何才能提高公共卫生系统的整体效率、质量以及面对紧急状况的应急能力。在这样的背景下，健康医疗系统必须加快面向“价值型”模式转型。



传统的医疗模式围绕疾病、医院和医生展开， 将接诊量作为重要指标；而“价值型医疗”的目标是以更低的成本为患者提供更好的诊疗效果。因此，在“价值型医疗”模式中，一是要以“患者”为中心，提高院内诊疗实际效果；二是要体现主动和预防，将医疗健康服务在场所上从医院延伸到院外，覆盖“全生命周期”，即为所有人群、在各个场景提供持续的健康医疗护理，并实现健康医疗数据的持续连通和整合。



“2020未来健康指数”显示，40%的中国年轻医生对“价值型”医疗模式十分了解，高度认同。根据飞利浦在其他14个国家对年轻医生的调查，这个比例远高于其他国家。这也意味着，中国很有可能在“价值医疗”转型方面实现“蛙跳式”突破。



中国年轻医生接受数字化等新技术的意愿非常强烈。 95%接受调查者表示，他们所在的医院非常倾向于采用新的数字化技术，提高医院的管理水平，为患者提供更好的服务。 中国年轻医生高度认同数字化、人工智能、5G互联等技术能极大地推动“价值医疗”，例如：远程医疗能在未来五年内为患者提供更好的关护，并改善治疗效果；人工智能能够有效辅助诊断，提高医生诊断信心、工作效率和职业满意度。在拥抱新技术的同时，中国年轻医生也在受访中提到平台间的壁垒是推动数字化转型的瓶颈，而互联互通是确保最大程度利用医疗健康数据的重要因素。



医疗行业正在发生深刻的变革。对于医生来说，除了临床技能外，商务、金融、行政管理、数据分析等非临床技能已经成为医生职业发展中不可或缺的知识和技能。调查显示：中国年轻医疗专业人士在非临床技能方面的能力表现出色，超过三分之二的调查者表示医学教育已让他们为大多数非临床技能的学习和使用做足了准备。与其他国家的大多数同行相比，中国的年轻一代专业人士更加善于应用包括非临床技能在内的新技术，对于未来的医疗环境准备也更为充分。



飞利浦大中华区影像引导治疗业务事业群总经理刘炜烨表示：“我们正处在健康医疗系统转型的关键时刻。 人口增长、老龄化以及劳动力的日益缺乏，为健康医疗系统带来了前所未有的挑战。当下新生代医疗专业人士将很快成为大部分医疗工作岗位的‘主力军’，他们有责任、有资源推动必要的变革，加快转型，以确保医疗健康系统能够满足多样复杂的需求，提高人们的健康水平，改善患者体验，提高医护人员满意度并降低关护成本。”



“年轻力”正在推动数字化健康消费



除了在健康医疗供给侧对“年轻医生”开展调查外，“2020未来健康指数”还从需求侧对年轻群体进行了了解。 调查显示：“年轻力”正在成为推动“健康消费”的主流力量。比起父辈，他们更早地开始关注健康，并且希望能够获得主动、个性和专业化的健康管理解决方案。 而且随着疫情的爆发，这种意愿变得更为强烈和迫切。



年轻大众对“价值型”的健康医疗模式同样表示认同，对健康医疗的关注点从“疾病诊疗”开始向健康管理和疾病预防延伸，并对数字化技术的引入表示欢迎。



飞利浦大中华区健康生活事业群总经理瞿峰表示：“年轻力对健康消费的未来发展具有很强的影响力。不仅作为个体，当他们成家立业，成为年轻的父母，他们会开始关注孕期、母婴、育儿、家庭的健康；随着他们责任感的提升，他们会成为家庭的支柱，开始关心父母的健康，由于工作繁忙，他们会希望通过更多智能化的手段帮助他们更好地照顾父母…….他们对新技术、新手段的认同、应用和渴望，对于培育整个‘数字化’驱动的个性化健康市场都具有非常重要的意义。”



《2020年未来健康指数报告》已正式上线，敬请点击下载。



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