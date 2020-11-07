智能科技赋能健康生活，个性化健康管理正当其时

在全球新冠肺炎疫情爆发的影响下，人们更加关注自身及家庭健康管理，对预防性保健和健康生活方式的需求也变得越来越迫切。在此次进博会上，飞利浦为消费者带来一系列搭载了“自适应智能”的健康生活解决方案，覆盖母婴、睡眠、呼吸、口腔、仪容等生活场景。



飞利浦大中华区高级副总裁、健康生活事业群总经理瞿峰先生表示：“飞利浦在‘健康生活 ’领域的价值主张是‘个性化、预防性、主动性和专业性’，依托专业医疗背景，从大数据中获得洞见，并运用‘自适应智能’，赋能消费者在各个生活场景更好地实现自我健康管理，覆盖母婴、睡眠、呼吸、饮食、口腔、仪容等领域，致力于成为人们专业、可靠的‘健康专家’。”



专业、可靠的母乳喂养解决方案





依托在母婴领域超过35年的临床研究，飞利浦新安怡从孕期到新生儿的出生和护理，为新手父母提供了专业的母婴护理解决方案。在中国，母乳喂养的比例还低于世界平均水平。飞利浦始终致力于通过创新帮助更多的年轻妈妈实现安全、专业、可靠、方便的母乳喂养，帮助她们应对母乳喂养对其工作、身体等方面遇到的挑战。



本次进博会，飞利浦带来了最新的哺乳解决方案——飞利浦新安怡心悦盒双边吸乳器。它模仿婴儿自然吸吮频率，特有的亲吮喷乳科技和原生快吸科技，按摩刺激奶阵并配合泌乳模式，深度模拟宝宝吸吮，提高泌乳效率。其亲吮按摩垫适用于99.98%的胸型，无需前倾，为每一位哺乳妈妈带来个性化的舒适体验。



飞利浦在进博会展台现场还原了一间温馨舒适的迷你母婴室，配备齐全、专业的母婴用品，为职场妈妈展示了一个专业的“无忧哺乳”环境，呼吁全社会关爱母婴，支持母乳喂养，促进中国宝宝和妈妈的健康。



智能互联睡眠解决方案，关护国人睡眠质量





飞利浦针对全球包括中国在内的12个国家和地区的成年人，就睡眠态度、认知与习惯进行了研究。结果显示，对于多数受访者而言，如何获得优质睡眠是个难题。飞利浦作为全球睡眠呼吸领域领导者，一直致力于为睡眠呼吸健康领域提供覆盖整个疾病周期的解决方案。



飞利浦 Dream Family是针对睡眠呼吸暂停低通气综合征（简称OSA）的整体解决方案，基于近700名患者的使用体验，并嵌入数字化和人工智能技术，为患者带来能更好融入日常生活、符合个体特征、医患互联的一体化睡眠呼吸治疗及慢病管理方案。飞利浦针对OSA疾病的筛查和精准诊断，提供符合不同场景需求的诊断设备和云端智能服务，使患者在整个疾病周期都能与专业医疗服务提供者建立联系，涵盖治疗规划、后续跟进与自我管理各个环节。



此外，佩戴可穿戴睡眠诊断设备飞利浦Alice NightOne，并连接远程睡眠诊断云，可以为患者提供灵活、便捷、可靠的睡眠疾病诊断解决方案。



聚焦室内外空气质量，关注呼吸健康





环境因素对健康的影响不容忽视。根据世卫组织资料显示，空气污染很大程度上影响到人们的心血管和呼吸系统整体健康。



在本次进博会上，飞利浦带来了最新创新成果—— 飞利浦电动新风口罩成人及儿童系列，搭载突破性创新Air Power新风动力系统，配备 N95 专业防护级过滤网，轻松过滤95%的PM2.5、花粉、粉尘和病菌，为消费者重新定义佩戴口罩的呼吸舒适度，实现“秒换新风”。



此外，飞利浦4000i系列空气净化器采用Aera Sense灵智感应技术，实时动态监测室内空气并滤除99种室内空气污染物，确保居家环境的空气健康。



依托创新科技，关护国民口腔健康





口腔健康一直是全民关注的重点领域。国家卫健委发布的《健康口腔行动方案（2019-2025年）》提出，到2025年，将中国民众口腔健康素养水平和健康行为形成率大幅提升，让口腔健康服务覆盖全人群、全生命周期。飞利浦依托近30年的临床经验，凭借创新技术提供覆盖全人群的口腔护理智能解决方案，提升民众口腔健康意识和行为能力。



在本次进博会上展出的飞利浦Sonicare喷气式冲牙器采用微爆气流技术，可以将气流、水流和口腔冲洗相结合，具有如牙线一样的效果，轻柔有效地去除牙缝深处和牙龈周围的牙菌斑，在两周内即可明显改善牙龈健康，为人们提供专业、可靠的口腔护理。



智能个性化的皮肤健康管理解决方案





健康的皮肤状态和自信的容颜是健康生活的一部分。飞利浦为消费者提供智能的、个性化的皮肤管理解决方案。飞利浦肌能感应9000系列电须刀搭载肌能感应科技Skin IQ，动力自适应科技实时探测胡须密度，自动匹配最佳马达转速，在实现高效剃须的同时，能有效提升男士们的舒适肤感。



年轻力推动健康消费未来发展





在本届进博会上，飞利浦还与“第一财经”联合发布了 “2020年未来健康指数”白皮书，并从“年轻力”的视角解读了后疫情时代及未来大众健康消费的新趋势。调研显示，“年轻力”正在成为健康消费的主流力量，并对未来数字化驱动的个性化健康管理消费具有强大的影响力。针对这一趋势，飞利浦表示将进一步借助大数据平台深度挖掘年轻消费者的个性化健康消费需求，凭借专业背景和数字化创新，加速切入年轻力消费市场。



更多精彩内容，欢迎莅临飞利浦展台——“医疗器械及医疗保健馆”展区 (H8.1 A02-004 和H8.1 C05-002)，并访问飞利浦进博会官方网站。