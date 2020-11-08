数字化医疗赋能新常态下的“精准防疫”

践行三重责任，以科技创新驰援抗疫



作为与疫情救治紧密相关的企业，飞利浦致力于践行三重责任——保护员工安全、确保业务持续运营、满足关键客户需求。疫情一爆发，飞利浦第一时间迅速反应，充分调动本地和全球资源，精准驰援一线医护救治患者。



飞利浦基金会向武汉雷神山医院捐赠了总价值超过1500万元的医疗设备和急需物资，包括：Incisive极光CT、超声、呼吸机、患者监护仪、除颤仪、智能信息化系统、空气净化器等。其中Incisive极光CT也成为了雷神山医院安装调试完毕并投入使用的第一台CT，从运抵到安装仅仅花了48小时。



飞利浦临床科学团队和武汉协和医院合作开展临床科研，早在今年3月就已归纳出轻症患者从发病到转归的全程CT影像学特征，为早期分辨轻重症及追踪病情发展提供了依据，为及时对症施药提供了参考。



人工智能、互联、云等数字化技术与医疗设备、医护智慧和经验相结合，在很多疫情防控的应用场景中能有效提高效率、减少差错。疫情时期的CT检查是诊疗过程的关键性环节，针对新冠疑似/确诊患者的影像诊断不能出差错，而且必须第一时间给出结果。飞利浦依托与神州医疗和数坤科技的战略合作，凝聚三方的技术创新优势和“本地生态系统”协同创新的力量，无缝集成CT 、AI、Cloud，为放射科提供了集硬件、软件和云平台一体的整体解决方案，减少患者接触，把医生从一些重复劳动中解放出来，为患者争取时间，也让医护人员能将宝贵的时间花在重症化预判和针对重症患者强化治疗上。



“年轻力”正在成为推动未来医疗行业数字化转型的主流力量





在新冠疫情的背景下，飞利浦调查了500名来自中国、法国、德国、新加坡和美国的40岁以下年轻医生，了解疫情之下“新生代”医生的从业态度以及他们对疫情下医疗系统发展趋势的看法。



调研显示，疫情在给医护人员带来挑战和压力的同时，也让他们从心态和技能上获得了非常难得的历练。中国的年轻医生普遍认为疫情推动了数字化医疗的发展进程，而且随着这波“红利”，未来的发展会更快、更广泛，患者的接受度也会更高。



数据显示：中国年轻医生发现远程医疗（72%）比人工智能（66%）更能帮助他们提高工作效率和改善工作体验；几乎全数中国年轻医生（98%）都认同数据整合互通的价值，普遍认为中国现有的健康数据尚未发挥其最大潜力及价值，非常希望院内和院间数据能更好地整合互通，这将大大提升医疗系统的效率和服务质量，并助力医生的临床与科研。此项“后疫情时代年轻力报告”显示了当下“新生代”医护人员对数字化医疗积极拥抱的态度，彰显了“年轻力”对于未来医疗行业数字化转型的影响力。

更多精彩内容，欢迎莅临飞利浦展台——“医疗器械及医疗保健馆”展区 (H8.1 A02-004 和H8.1 C05-002)，并访问飞利浦进博会官方网站。