聚焦呼吸健康，改善慢阻肺生活

疫情提升公众对慢阻肺的认知及患者对远程医疗的需求





飞利浦世界慢阻肺日全球性调查报告针对来自中国、印度、俄罗斯和美国的超过4,000名成年受访者进行了调研。报告显示,疫情提升了公众对慢阻肺的认知:近五分之三的受访者表明,相较于疫情前,现在他们对慢阻肺会更为了解。而对于慢阻肺患者来说,COVID-19对公共医疗资源造成的冲击也客观地影响了他们所接受的护理质量及频次:56%的患者表示,疫情使其更难接受到治疗;疫情也给慢阻肺的医护人员带来了挑战,有79%的人指出,疫情影响了他们为慢阻肺患者提供护理的次数。

在这一背景下,探索更为高效的慢阻肺护理及诊疗方式变得迫在眉睫。报告显示,疫情以来,个人护理领域的关注度日益增加,远程医疗就诊的意愿一直在攀升,特别是在健康体检、慢性健康问题的定期复查以及讨论新的健康问题等领域,均有6%-7%的增长。作为全球睡眠与呼吸领域的领导者,飞利浦长期关注呼吸健康,旨在从全球调研大数据出发,依托在传感技术、云解决方案和人工智能等领域的深厚积累,提供完善的呼吸健康整体解决方案,从而为慢性呼吸道疾病患者提供高品质的医疗关护,助力患者长期生活质量的改善。

支持“世界慢阻肺日”,飞利浦在行动

据统计,中国20岁及以上成人的慢阻肺患者人数约有1亿, 60岁以上人群患病率达27.4%,平均每四个老年人中就有一位是慢阻肺患者,慢阻肺已成为我国第三大常见慢性病1。由于公众疾病认知率低、诊断率低及规范诊疗水平低等多方因素,也为我国慢性呼吸道疾病防控体系的完善带来了巨大挑战。今年世界慢阻肺日的主题是“改善慢阻肺生活,无论何人与何地”(Living Well with COPD - Everybody, Everywhere),旨在向患者、医护人员及医疗机构传递一个积极的关键信息:尽管慢阻肺无法治愈,但仍然可以通过多种方法让患者生活得更好。

与今年世界慢阻肺日主题不谋而合的是,飞利浦也一直在倡导关注慢阻肺患者群体,从预防、诊断、治疗到家庭护理的健康关护全程出发,去帮助患者提高生活质量,延长生命。为提高社会各界及患者对慢阻肺的认知,今日飞利浦携手全国105家医院,共同开展慢阻肺日大型系列义诊活动。通过提供一系列具有实际科普及教育意义的服务,包括慢阻肺科普课堂、专家答疑解惑、免费测量肺功能、慢阻肺问卷筛查等,呼吁公众尽早发现,尽早预防,尽早治疗。

飞利浦智联关护慢阻肺患者,提供家庭远程医疗解决方案

作为全球睡眠与呼吸领域的领导者,飞利浦始终专注于在慢性呼吸道疾病的规范诊疗和护理领域,提供覆盖整个疾病周期的解决方案。比如,针对OSA(阻塞性睡眠呼吸暂停)、慢阻肺等呼吸疾病,飞利浦拥有全球领先的覆盖诊断、治疗和慢病管理的一体化解决方案。

今年,飞利浦汇集优质健康管理资源,专门针对慢阻肺患者开发和设计了飞畅远程智能管家,搭建起连接院内治疗和院外康复的桥梁。飞畅远程智能管家利用无线传输技术,通过飞利浦DreamStation家庭无创呼吸机设备,实现慢阻肺患者的远程管理。患者及家属可以通过飞畅远程智能管家掌握家用无创呼吸机的使用情况,可视化的阶段性趋势报告和个性化反馈一目了然。飞畅远程智能管家还联合医生、呼叫中心和服务商,通过患者数据管理平台,提供报告分析解读、远程电话指导、在线咨询等服务。

多年来,飞利浦凭借专业医疗背景、丰富的临床经验及领先的产品,为越来越多的慢性呼吸道疾病患者带来高效的解决方案,惠及了中国的医患。未来,飞利浦将继续通过有意义的创新提升国人的呼吸健康水平,助力中国呼吸健康行业的不断发展。

