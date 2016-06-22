我从未学过医学，但是飞利浦将医学和软件科学巧妙地融为一体，让软件工程师自带神功，这在圈外人听来有些匪夷所思。



刚加入飞利浦时，我听说我的团队研发的心电分析算法首次上阵，就抓出一个潜在的心梗病人时，我感到特别的鼓舞人心。救下病人的是飞利浦业界有名的DXL心电分析算法，它将采集到的心电图转化为数据，通过一些特征值来判断。病人起先不信，医生坚持飞利浦软件的算法原则一向保守，说有问题那是真的有问题。深入检查后，果然验证了系统的判断。



在进入飞利浦监护治疗及临床信息系统(Patient Care and Monitoring Solutions)部门之前，我曾为公司做过工位排位系统，也为澳门赌场做过IT系统，可是越做越找不到工作的意义。给员工上班安排座位对社会的意义不大,赌场就更别提了。但是医疗系统不同，也许有一天就会帮助到你身边的亲人，这个意义是真实存在的。



正因为早前的这些工作经历,我对使命感看得如此重要。江湖上都说IT吃的是青春饭，年过三十不学艺。我已过不惑之年，可是我认为一个靠谱的企业应该不是靠拼体力。在美国，有不少工程师工作到六十多岁，在四五十岁年纪写程序的也很多。



飞利浦有良好的工程师文化，这种文化首先来自管理层。我们的上级会带领团队做很多科研探索，有前瞻性，特别鼓舞人心。我们团队还参与全球项目协作，相互间的交流和切磋不仅增广见识，还能不断地证实自己的实力。



探索是一种美德。为了让客户的使用体验更好，我的团队正在将基于电脑的医用操作系统转移至移动设备，但这不是简单的搬家，而是将检验报告转化成数据分析模型，给出疾病预测，便于医生在各种终端随时查看。





我的工作就像是为了帮助我年迈的父母，我编写的代码就像隐形医生，代我们去救死扶伤，这就是我工作的意义。