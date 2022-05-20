15. 1995 年私人证券诉讼改革法案的前瞻性声明（美国）



本网站上的信息可能包含特定的前瞻性声明，涉及飞利浦的财务状况、运营状况和业务情况，以及飞利浦关于这些项目的一些计划和目标。 我们提醒阅读者，前瞻性声明并不能保证以后的绩效，实际结果与前瞻性声明中包含的结果可能会有较大出入。 我们在政策、销售增长预估、未来 EBITA 和成本节省、有机业务的未来发展以及未来收购活动的益处和资本情况方面所发表的声明都是前瞻性声明的例子。 从本质上说，前瞻性声明存在着风险和不确定性，因为它们涉及到将来的事件和情况，有许多因素都可能导致实际结果和发展情况与这些前瞻性声明中所明示或暗示的发生较大偏差。 前瞻性声明像其它事情一样，要受到诸多我们无法控制的因素制约，这些因素包括：国内及全球经济和商业环境，我们的战略是否能够成功实施，我们成功地确定和完成收购活动并将收购业务融入现有业务的能力，客户对我们的现有产品和新产品的偏好，我们开发和推出新产品的能力，我们从该战略中实现利润的能力，政府和法律机构的政策和措施，立法的变更和竞争的影响，等等。 因此，我们将来的实际结果可能与此类前瞻性声明中设定的计划、目标、期望值发生较大偏差。 其它风险和因素在我们最近提交或提供给 美国证券交易委员会（“EC”）的 Form 20-F 年度报告所含的文档中作了鉴定（可在 SEC 的网站 www.sec.gov 上找到）。 我们作出或发表的任何前瞻性声明仅表明其作出时的情况。 我们没有责任更新前瞻性声明以反映相关期望值的任何变动，或反映此类声明所基于的事件、条件和情况的变化。 不过，读者应参考我们在已经或可能向 SEC 提交的文档中公布的任何其它事项。

