该 App 和设备受 Philips Consumer Lifestyle B.V. 或其任何附属公司或子公司（下称“飞利浦”、“我们的”或“我们”）控制。我们会处理通过该 App 和/或您决定与该 App 配对的设备收集的个人数据。
本隐私声明适用于设备和/或该 App 收集或处理的个人数据。本隐私声明旨在帮助您在使用该 App 时了解我们的隐私做法，其中包括我们收集的数据内容、我们收集数据的原因、我们如何处理收集到的数据以及您的个人权利。
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帐户数据
您可以使用 MyPhilips 帐户或使用您的社交媒体个人资料登录该 App。中国用户也能使用他们的电话号码登录。
我们使用您的帐户数据创建和管理您的帐户。由于我们使用您的帐户数据提供服务，我们认为这种处理是履行您作为缔约方的合同所需的，而且符合欧盟 2016 年第 679 号条例 (Regulation (EU) 2016/679) 第 6.1. (b) 条的规定。
设备数据
您对设备与该 App 配对时，我们会收集以下信息：
(I) 设备数据，其中包括设备 ID、运行模式、开机/关机、模式、风速、调度程序和控制命令。
(II) 一般空气质量数据，其中包括室内过敏原指数、PM2.5、温度、气体水平和湿度。
(I) 设备数据，其中包括设备 ID、调度程序数据、循环次数和清洁时长。
我们也会收集连接您设备的路由器的 IP 地址。
我们使用该数据来提供服务；让设备更加了解其环境；改善我们的设备和服务；以及让您对设备及其服务有更好的了解。
由于您的设备数据仅会在您选择将设备与应用程序配对时出于服务目的进行处理，我们认为这种处理是履行您作为缔约方的合同所需的，而且符合欧盟 2016 年第 679 号条例 (Regulation (EU) 2016/679) 第 6.1. (b) 条的规定。
提供的其他数据
根据您的空气净化器设备模式，该 App 可能会向您显示一个与以下方面相关的小调查问卷：您对室内质量的关注；您是在多久前搬进房子/房间的；您放置设备的房间。该 App 将使用您的答案来设置较适合您设备的运行模式。
由于您提供的其他数据仅会在您选择将设备与应用程序配对时出于服务目的进行处理，我们认为这种处理是履行您作为缔约方的合同所需的，而且符合欧盟 2016 年第 679 号条例 (Regulation (EU) 2016/679) 第 6.1. (b) 条的规定。
客户查询
如果您需要客户支持,我们会处理您的案例细节信息，包括您的案例号码、您和我们的互动以及您的联系信息。此外：
我们使用您的客户支持数据来了解和解决您遇到的问题，提供所需的支持，并在必要时与您联系。
我们处理您的客户支持数据是履行合同所需的，而且符合欧盟 2016 年第 679 号条例 (Regulation (EU) 2016/679) 第 6.1. (b) 条的规定。在某些情况下，我们根据欧盟 2016 年第 679 号条例 (Regulation (EU) 2016/679) 第 6.1. (c) 条规定的法律义务处理您的个人信息。
综合数据
我们可能会将您的个人数据（包括帐户数据、设备数据、Cookie）与在您互动和使用飞利浦数字渠道（如社交媒体、网站、电子邮件、应用程序和连接的产品，包括您的 IP 地址、Cookie、移动设备信息、您单击或轻击的宣传信息、位置详情以及您访问的网站）期间收集的数据综合在一起。
我们会分析综合数据以便为您提供个性化服务。此外，它还有助于我们改进该 App 的内容、功能和使用性以及设备和服务，并有助于我们开发新的产品和服务。在这种情况下，我们认为处理您的综合数据是基于飞利浦的合法权益，而且符合欧盟 2016 年第 679 号条例 (Regulation (EU) 2016/679) 第 6.1. (f) 条的规定。
如果您选择加入根据您的偏好和上网行为接收可能与您相关的飞利浦产品、服务、活动和促销有关的促销宣传，我们可能会通过电子邮件、电话以及移动应用程序和社交媒体等其他数字渠道向您发送营销和促销宣传内容。为了能够根据您的偏好和行为量身定制宣传内容并为您提供更密切相关和个性化的体验，我们可能会分析您的综合数据。在向您发送任何促销宣传内容之前，我们将先征得您的同意。
当应用程序出于服务目的需要权限以访问您移动设备的传感器（例如摄像头、Wi-Fi、地理位置或蓝牙）或其他数据（例如照片）时，我们将先征得您的同意。我们仅在因向您提供服务而确有需要时或在您同意后使用此类数据。
您可以随时通过移动设备的设置阻止该 App 的权限。
将同哪些人共享您的个人数据
根据本隐私声明和/或适用法律，飞利浦可向第三方服务提供商、业务合作伙伴或其他第三方披露您的个人数据。
服务提供商
我们与第三方服务提供商协同工作，以帮助我们运行、提供、改进、理解、自定义、支持和推广我们的服务。
我们可能与以下服务提供商共享您的个人数据：
这些服务提供商提供运行应用程序或提供服务所需的必要硬件、软件、网络、存储、交易服务和/或相关技术。
这些提供商为该 App 提供特定的服务，例如应用程序分析、应用程序内和推送通知信息。
飞利浦要求其服务提供商为您的个人数据提供与我们所提供级别类似的足够保护。我们要求我们的服务提供商仅按照我们的说明处理您的个人数据且仅出于上述特定目的访问他们用于提供特定服务所需的最小数据量，并为您个人数据提供保护。
其他第三方
飞利浦还可能会与出于自身目的处理您个人数据的第三方合作。如果飞利浦与将您的个人数据用于其自身目的的第三方共享个人数据，飞利浦将确保在我们共享您的个人数据前，根据适用法律通知您且/或征得您的同意。在这种情况下，请仔细阅读其隐私声明，因为此类声明将说明其隐私惯例，包括他们收集的个人数据的类型，以及他们如何使用、处理和保护个人数据。
飞利浦有时会向另一家公司出售事业部或事业部的一部分。该等所有权转让可能包括将直接与该事业部相关的您的个人数据转让给购买公司。根据我们的隐私声明，我们的所有权利和义务均可由飞利浦以合并、收购、重组、售卖资产、通过法律运作或其他方式自由转让给我们的任何附属公司，且我们可以将您的个人数据转让给我们的任何附属公司、继承人实体或新所有者。
Amazon Alexa
在一些国家/地区，我们支持飞利浦空气净化器技能。如果您启用了此技能，您可以通过 Amazon Alexa 控制您的设备。当您启用 Amazon Alexa 时，Amazon 将向您提供其服务。我们恳请您阅读 Amazon Alexa 的条款和条件以及隐私声明。
天猫精灵
在中国，我们在 Tmall Genie 应用程序中支持 Philips Air 技能。如果您启用了该技能，则可以通过 Tmall Genie 控制您的设备。在这种情况下，Tmall Genie 将向您提供其服务，我们恳请您阅读 Tmall Genie 的条款和条件及隐私声明。
如果您位于 EEA，可能会将您的个人数据传输至位于由欧盟委员会认可的非 EEA 国家/地区的附属公司或服务提供商，它们根据标准提供足够的数据保护（可从此处 http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm 查看这些国家/地区的完整列表）。对于从 EEA 传输至未由欧盟委员会认可合适的国家/地区（如美国），我们已采取由欧盟委员会采纳的适当措施来保护您的个人数据，这些措施包括我们针对客户、供应商和业务合作伙伴数据的具有约束力的公司规定和/或标准合同条款。您可以通过访问上述链接或联系我们此处 来获得这些措施的副本。
我们会将您的数据保留多长时间？
根据收集该数据用途的需要或许可，我们将尽可能长时间的保留您的个人数据。我们用于确定保留时间的条件包括：(i) 您使用应用程序和服务的时间长短；(ii) 是否存在我们应承担的法律义务或 (iii) 鉴于我们的法律地位，是否建议保留（如相关适用法定时效、诉讼或监管调查）。
如果您希望提交请求以访问、纠正、擦除、限制或反对对您之前向我们提供的个人数据的处理，或如果您希望提交请求以接收个人数据的电子副本，用于将其传输至另一家公司（在适用法律规定的范围内，为您提供数据可迁移性权利），您可以联系我们此处。我们将根据适用法律回复您的请求。
在您的请求中，请阐明您希望访问、纠正、擦除、限制或反对对其进行处理的具体个人数据内容。出于对您的保护，我们仅执行与您的帐户、电子邮件地址或其他帐户信息（您使用其向我们发送请求）关联的个人数据相关的请求，且我们可能需要在执行您的请求之前验证您的身份。我们将尽可能在合理可行的情况下尽快按照您的请求操作。
如我们依赖于您的同意来收集和/或处理您的个人数据，您可以随时撤回同意，但这不影响在撤回同意之前根据同意所进行的处理的合法性。
请注意，如果您使用（某些）选择和权利，则可能无法使用我们的全部或部分服务。
当我们负有法律义务处理您的个人信息（包括当您与我们互动行使您的任何权利）时，我们认为处理是合法的并符合欧盟 2016 年第 679 号条例 (Regulation (EU) 2016/679) 第 6.1. (c) 条的规定。
我们负责保护您的个人资料
我们将认真履行保护您的个人数据的责任，以避免对您托付给飞利浦的个人数据造成意外或未经授权的更改、丢失、误用、披露或访问。飞利浦运用多种安全技术、技术和组织措施以帮助保护您的数据。出于此目的，除此之外，我们实施了访问控制、使用防火墙和安全协议。
根据《加利福尼亚州民法典》第 1798.83 条的规定，加利福尼亚州用户有权每年一次向我们免费请求获取相关信息，以了解我们在上一历年出于直接营销目的向第三方披露的个人数据（如果有）。如果适用，此信息将包含已分享的个人数据类别列表，以及我们在上一历年与其分享该信息的所有第三方的名称和地址。如果您是加利福利亚居民并且希望提出此请求，请访问我们的隐私网站：http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html
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