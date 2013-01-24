当应用程序出于服务目的需要权限以访问您移动设备的传感器（例如摄像头、Wi-Fi、地理位置或蓝牙）或其他数据（例如照片）时，我们将先征得您的同意。我们仅在因向您提供服务而确有需要时或在您同意后使用此类数据。

一般权限

Wi-Fi。设置您设备的配对。

摄像头。扫描二维码以启动设备配对。

照片。启用照片共享功能 - 该功能允许您针对室内或室外空气质量拍摄快照，并通过短信/微信或其他社交渠道进行分享。

通话。允许您通过该 App 致电飞利浦客户服务中心。

粗略地理位置和位置。

设备配对。Android 操作系统需要粗略地理位置才能将该 App 连接至设备。iOS 需要访问位置数据才能识别该 App 和设备何时邻近。但飞利浦不会以任何方式处理此类数据。该数据存储在您的移动设备中，飞利浦无法对其进行访问。如果您删除了您的个人资料或该 App，则该数据将从您的设备中删除。

查找您附近的飞利浦设施。如果您启用了该功能，我们会使用位置数据将您指引到您附近的门店或客户服务中心。

文件。该 App 需要访问移动设备的文件以存储该 App 用于操作的语言配置和其他文件（例如，图形、媒体文件或其他大程序核心文件）。如果您删除了该 App，则该数据将从移动设备中删除。

空气净化器权限。

天气和空气质量信息。如果启用了该权限，则该 App 将与我们的服务提供商之一共享您的匿名位置数据（城市级别），以便在该 App 主页中为您提供具有空气质量信息的位置地图。

您可以随时通过移动设备的设置阻止该 App 的权限。

将同哪些人共享您的个人数据

根据本隐私声明和/或适用法律，飞利浦可向第三方服务提供商、业务合作伙伴或其他第三方披露您的个人数据。

服务提供商

我们与第三方服务提供商协同工作，以帮助我们运行、提供、改进、理解、自定义、支持和推广我们的服务。

我们可能与以下服务提供商共享您的个人数据：

IT 和云提供商

这些服务提供商提供运行应用程序或提供服务所需的必要硬件、软件、网络、存储、交易服务和/或相关技术。

分析和用户参与提供商

这些提供商为该 App 提供特定的服务，例如应用程序分析、应用程序内和推送通知信息。

飞利浦要求其服务提供商为您的个人数据提供与我们所提供级别类似的足够保护。我们要求我们的服务提供商仅按照我们的说明处理您的个人数据且仅出于上述特定目的访问他们用于提供特定服务所需的最小数据量，并为您个人数据提供保护。

其他第三方

飞利浦还可能会与出于自身目的处理您个人数据的第三方合作。如果飞利浦与将您的个人数据用于其自身目的的第三方共享个人数据，飞利浦将确保在我们共享您的个人数据前，根据适用法律通知您且/或征得您的同意。在这种情况下，请仔细阅读其隐私声明，因为此类声明将说明其隐私惯例，包括他们收集的个人数据的类型，以及他们如何使用、处理和保护个人数据。

飞利浦有时会向另一家公司出售事业部或事业部的一部分。该等所有权转让可能包括将直接与该事业部相关的您的个人数据转让给购买公司。根据我们的隐私声明，我们的所有权利和义务均可由飞利浦以合并、收购、重组、售卖资产、通过法律运作或其他方式自由转让给我们的任何附属公司，且我们可以将您的个人数据转让给我们的任何附属公司、继承人实体或新所有者。

Amazon Alexa

在一些国家/地区，我们支持飞利浦空气净化器技能。如果您启用了此技能，您可以通过 Amazon Alexa 控制您的设备。当您启用 Amazon Alexa 时，Amazon 将向您提供其服务。我们恳请您阅读 Amazon Alexa 的条款和条件以及隐私声明。

天猫精灵

在中国，我们在 Tmall Genie 应用程序中支持 Philips Air 技能。如果您启用了该技能，则可以通过 Tmall Genie 控制您的设备。在这种情况下，Tmall Genie 将向您提供其服务，我们恳请您阅读 Tmall Genie 的条款和条件及隐私声明。