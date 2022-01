我们会分析综合数据以便为您提供个性化服务。此外,它还有助于我们改进该 App 、设备和服务的内容、功能和使用性,并有助于我们开发新的产品和服务。



如果您选择接收根据您的喜好和上网行为提供的可能与您相关的飞利浦产品、服务、活动和促销宣传,我们可能会通过电子邮件、电话和其他数字渠道(例如移动应用程序和社交媒体)向您发送营销和促销宣传内容。为了能够根据您的喜好和行为量身定制宣传内容并为您提供更密切相关和个性化的体验,我们可能会分析您的综合数据。在向您发送促销宣传内容之前,我们将先征得您的同意。