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These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
飞利浦 智净家 App（下称“该 App”）允许您随时随地控制、监测和管理您的飞利浦空气净化器和智能自动真空吸尘器（统称为“设备”）（下称“服务”）。 该 App 和设备受 飞利浦（中国）投资有限公司或其任何附属公司或子公司（下称“飞利浦”、“我们的”或“我们”）控制。 我们会处理通过该 App 和/或您决定与该 App 配对的设备收集的个人数据。 本隐私声明适用于设备和/或该 App 收集或处理的个人数据。本隐私声明旨在帮助您在使用该 App 时了解我们的隐私做法，其中包括我们收集的数据内容、我们收集数据的原因、我们如何处理收集到的数据以及您的个人权利。 请同时阅读我们的 Cookie 声明和使用条款。
飞利浦 智净家 App（下称“该 App”）允许您随时随地控制、监测和管理您的飞利浦空气净化器和智能自动真空吸尘器（统称为“设备”）（下称“服务”）。
该 App 和设备受 飞利浦（中国）投资有限公司或其任何附属公司或子公司（下称“飞利浦”、“我们的”或“我们”）控制。 我们会处理通过该 App 和/或您决定与该 App 配对的设备收集的个人数据。
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帐户数据 您可以通过手机号码登录该 App。 我们将收集您的用户名和手机号码用于管理您的App账户，我们会向您的手机号码发送验证码，用于验证您是该手机号码的使用者。
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提供的其他数据 根据您的空气净化器设备模式，该 App 可能会向您显示一个与以下方面相关的小调查问卷：您对室内质量的关注；您是在多久前搬进房子/房间的；您放置设备的房间。 该 App 将使用您的答案来设置较适合您设备的运行模式。
提供的其他数据
根据您的空气净化器设备模式，该 App 可能会向您显示一个与以下方面相关的小调查问卷：您对室内质量的关注；您是在多久前搬进房子/房间的；您放置设备的房间。 该 App 将使用您的答案来设置较适合您设备的运行模式。
Cookie 我们使用 Cookie、标签或类似技术（“Cookie”）来运行、提供、改进、理解和自定义我们的服务。Cookie 使我们能够识别您的移动设备和收集您的个人数据，包括您的唯一用户设备码、移动设备的 IP 地址、您使用的移动互联网浏览器或操作系统的类型、会话和使用数据或服务相关性能的信息等有关您使用该应用程序的信息。
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在我们使用 Cookie用于分析 之前，我们将先征得您的同意。 有关此应用程序中 Cookie 使用的更多信息，请阅读我们的 Cookie 声明，您可在应用程序的隐私设置下找到此声明。 客户支持 当您要求客户支持的时候，我们需要处理该请求有关的具体信息，包括您的客户支持单号，您与我们的互动，以及您的联系信息，同时： 我们使用您的“客户支持”数据来理解并解决您遇到的问题，为您提供您要求的支持，以及在别要的时候联系您。
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客户支持
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综合数据 我们可能会将您的个人数据（包括帐户数据、设备数据、Cookie）与在您互动和使用飞利浦数字渠道（如社交媒体、网站、电子邮件、应用程序和连接的产品，包括您的 IP 地址、Cookie、移动设备信息、您单击或轻击的宣传信息、位置详情以及您访问的网站）期间收集的数据综合在一起。
综合数据
我们可能会将您的个人数据（包括帐户数据、设备数据、Cookie）与在您互动和使用飞利浦数字渠道（如社交媒体、网站、电子邮件、应用程序和连接的产品，包括您的 IP 地址、Cookie、移动设备信息、您单击或轻击的宣传信息、位置详情以及您访问的网站）期间收集的数据综合在一起。
我们会分析综合数据以便为您提供个性化服务。此外，它还有助于我们改进该 App 、设备和服务的内容、功能和使用性，并有助于我们开发新的产品和服务。
如果您选择接收根据您的喜好和上网行为提供的可能与您相关的飞利浦产品、服务、活动和促销宣传，我们可能会通过电子邮件、电话和其他数字渠道（例如移动应用程序和社交媒体）向您发送营销和促销宣传内容。为了能够根据您的喜好和行为量身定制宣传内容并为您提供更密切相关和个性化的体验，我们可能会分析您的综合数据。在向您发送促销宣传内容之前，我们将先征得您的同意。
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1) 一般权限 - 设备配对。 Android 操作系统需要粗略地理位置才能将该 App 连接至设备。iOS 需要访问位置数据才能识别该 App 和设备何时邻近。但飞利浦不会以任何方式处理此类数据。该数据存储在您的移动设备中，飞利浦无法对其进行访问。如果您删除了您的个人资料或该 App，则该数据将从您的设备中删除。 - 查找您附近的飞利浦。如果您启用了该功能，我们会使用位置数据将您指引到您附近的商店或客户服务中心。 2) 空气净化器权限。 您可以随时通过移动设备的设置阻止该 App 的权限。 您可以随时通过移动设备的设置阻止该 App 的权限。 IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}. ${name_app_service} service Providers These providers deliver specific services for ${name_app_service} such as${app_service_providers_purpose}. Payment These providers handle financial data in relation to ${payment_purpose}. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}. ${name_app_service} service Providers These providers deliver specific services for ${name_app_service} such as${app_service_providers_purpose}. Payment These providers handle financial data in relation to ${payment_purpose}. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}. ${name_app_service} service Providers These providers deliver specific services for ${name_app_service} such as${app_service_providers_purpose}. Payment These providers handle financial data in relation to ${payment_purpose}. ${name_app_service} service Providers These providers deliver specific services for ${name_app_service} such as${app_service_providers_purpose}. ${name_app_service} service Providers These providers deliver specific services for ${name_app_service} such as${app_service_providers_purpose}.
1) 一般权限
- 设备配对。 Android 操作系统需要粗略地理位置才能将该 App 连接至设备。iOS 需要访问位置数据才能识别该 App 和设备何时邻近。但飞利浦不会以任何方式处理此类数据。该数据存储在您的移动设备中，飞利浦无法对其进行访问。如果您删除了您的个人资料或该 App，则该数据将从您的设备中删除。
- 查找您附近的飞利浦。如果您启用了该功能，我们会使用位置数据将您指引到您附近的商店或客户服务中心。
2) 空气净化器权限。
您可以随时通过移动设备的设置阻止该 App 的权限。
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您的选择与权力 如果您希望提交请求以访问、纠正、删除、限制或反对对您之前向我们提供的个人数据的处理，或如果您希望提交请求以接收个人数据的电子副本，用于将其传输至另一家公司（在适用法律规定的范围内，为您提供数据可迁移性权利），您可以通过 [email protected] 联系我们。我们将根据适用法律回复您的请求。
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针对家长们的信息
虽然根据适用法律规定，服务不针对儿童，但是飞利浦政策遵循在收集、使用或披露儿童的个人数据前，必须获得家长或监护人许可的法律要求。我们致力于保护儿童的隐私需要且我们强烈建议家长和监护人在其子女的网上活动和兴趣方面起到积极作用。
如果父母或监护人发现其子女未经其同意向我们提供了个人数据，请通过 [email protected] 与我们联系。如果我们发现未成年人向我们提供了个人数据，我们将从我们的文件中删除这些信息。
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