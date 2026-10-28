Philips Sonicare SDK List

序号：1
SDK 名称：AdobeMobileSDK
SDK 版本：
用途：用于 APP 数据分析
数据类别：流量模式、IP 地址（存储前会替换为通用 IP 地址）、APP 使用数据（包括安装、升级、启动、崩溃、设备及交互信息）
数据元素列表：操作系统版本、设备型号、区域设置、应用程序包及版本、流量模式、IP 地址（存储前会替换为通用 IP 地址）、APP 使用数据（包括安装、升级、启动、崩溃、设备及交互信息）
服务提供商：Adobe
提供商隐私政策链接：https://www.adobe.com/privacy/policy.html
个人身份信息是否跨境传输：是的，匿名数据会传输至海外 IP 地址，个人身份信息不会对外传输
序号：2
SDK 名称：Firebase[中国不适用]
SDK 版本：
用途：用于性能监控、崩溃 / 缺陷监控、向用户发送推送通知以及远程配置管理
数据类别：评估用户如何使用 APP 以及 APP 在其移动设备上的运行表现，包括 APP 崩溃时的情况，以识别并修复问题。还用于分析特定程序流程，评估其性能。
不作为中国地区的初始化内容
数据元素列表：N/A：仅限于APP内部处理
服务提供商：Google
提供商隐私政策链接：https://firebase.google.com/support/privacy/
个人身份信息是否跨境传输：否
序号：3
SDK 名称：Squareup
SDK 版本：
用途：用于调用后端数据库 API 并解析不同的数据模型
数据类别：具有不同用途的网络和开发库集合：(1) Retrofit/OkHttp：用于 API 通信的 HTTP 客户端库，处理包含应用程序代码定义的数据的网络请求；根据同意授权将数据传输至飞利浦后端
数据元素列表：N/A：仅限于APP内部处理
服务提供商：Squareup
提供商隐私政策链接：无正式隐私政策——该开源库托管于 GitHub 平台
个人身份信息是否跨境传输：否
序号：4
SDK 名称：org.apache.commons
SDK 版本：
用途：用于数学运算及扩展 Java API 功能
数据类别：无
数据元素列表：无
服务提供商：Apache
提供商隐私政策链接：无正式隐私政策——该开源库托管于 GitHub 平台
个人身份信息是否跨境传输：否
序号：5
SDK 名称：InflationX
SDK 版本：
用途：用于更简便、快速地为 APP 设置自定义字体
数据类别：无
数据元素列表：无
服务提供商：InflationX
提供商隐私政策链接：无正式隐私政策——该开源库托管于 GitHub 平台
个人身份信息是否跨境传输：否
序号：6
SDK 名称：AndroidX
SDK 版本：
用途：androidx 命名空间包含 Android Jetpack 库。与支持库类似，androidx 命名空间下的库独立于 Android 平台发布，可在不同 Android 版本间提供向后兼容性。
数据类别：androidx 命名空间包含 Android Jetpack 库。与支持库类似，androidx 命名空间下的库独立于 Android 平台发布，可在不同 Android 版本间提供向后兼容性
数据元素列表：N/A：仅限于APP内部处理
服务提供商：Google
提供商隐私政策链接：无正式隐私政策——该开源库托管于 GitHub 平台
个人身份信息是否跨境传输：否
序号：7
SDK 名称：Android
SDK 版本：
用途：Play service：谷歌服务为安卓系统上的大量 SDK 提供支持，助力您构建应用、增强隐私与安全保障、提升用户参与度并拓展业务。
Exoplayer：用于播放第二类文章的视频
Gson：用于解析数据对象
数据类别：Play services：谷歌服务为安卓系统上的大量 SDK 提供支持，助力您构建应用、增强隐私与安全保障、提升用户参与度并拓展业务。
Exoplayer：用于播放第二类文章的视频
Gson：用于解析数据对象
数据元素列表：N/A：仅限于APP内部处理
服务提供商：Google
提供商隐私政策链接：无正式隐私政策——该开源库托管于 GitHub 平台
个人身份信息是否跨境传输：否
序号：8
SDK 名称：GLIDE
SDK 版本：
用途：针对安卓系统的快速高效图像加载库，专注于实现平滑滚动效果。用于显示图像的库。
数据类别：无
数据元素列表：无
服务提供商：Bumptech
提供商隐私政策链接：无正式隐私政策——该开源库托管于 GitHub 平台
个人身份信息是否跨境传输：否
序号：9
SDK 名称：Joda time
SDK 版本：
用途：用于日期和时间管理
数据类别：用于更简便地实现全球化日期与时间管理
数据元素列表：N/A：仅限于APP内部处理
服务提供商：Joda time
提供商隐私政策链接：无正式隐私政策——该开源库托管于 GitHub 平台
个人身份信息是否跨境传输：否
序号：10
SDK 名称：KOIN
SDK 版本：
用途：用于依赖管理
数据类别：无
数据元素列表：无
服务提供商：KOIN
提供商隐私政策链接：无正式隐私政策——该开源库托管于 GitHub 平台
个人身份信息是否跨境传输：否
序号：11
SDK 名称：Contentful
SDK 版本：
用途：用于内容管理
数据类别：无
数据元素列表：无
服务提供商：Contentful
提供商隐私政策链接：https://www.contentful.com/legal/privacy-at-contentful/privacy-notice/2017-03-15/
个人身份信息是否跨境传输：否
序号：12
SDK 名称：Eventbus
SDK 版本：
用途：用于简化组件间的通信
数据类别：无
数据元素列表：无
服务提供商：Eventbus
提供商隐私政策链接：无正式隐私政策——该开源库托管于 GitHub 平台
个人身份信息是否跨境传输：否
序号：13
SDK 名称：RxJava
SDK 版本：
用途：Java 响应式扩展
数据类别：无
数据元素列表：无
服务提供商：ReactiveX
提供商隐私政策链接：无正式隐私政策——该开源库托管于 GitHub 平台
个人身份信息是否跨境传输：否
序号：14
SDK 名称：Gson
SDK 版本：
用途：用于将 Java 对象生成 JSON 格式数据，以及将 JSON 格式数据解析为 Java 对象
数据类别：无
数据元素列表：无
服务提供商：Google
提供商隐私政策链接：无正式隐私政策——该开源库托管于 GitHub 平台
个人身份信息是否跨境传输：否
序号：15
SDK 名称：Google.Guava
SDK 版本：
用途：谷歌核心库，用于支持架构组件
数据类别：无
数据元素列表：无
服务提供商：Google
提供商隐私政策链接：无正式隐私政策——该开源库托管于 GitHub 平台
个人身份信息是否跨境传输：否
序号：16
SDK 名称：Kotlin
SDK 版本：
用途：Kotlin 开发工具包（JDK）及协程
数据类别：无
数据元素列表：无
服务提供商：Kotlin
提供商隐私政策链接：https://kotlin.net.cn/privacy
个人身份信息是否跨境传输：否
序号：17
SDK 名称：Googlecode.libphonenumber
SDK 版本：
用途：用于解析、格式化及验证国际电话号码的 JavaScript 库
数据类别：无
数据元素列表：无
服务提供商：Google
提供商隐私政策链接：无正式隐私政策——该开源库托管于 GitHub 平台
个人身份信息是否跨境传输：否
序号：18
SDK 名称：Install Referrer [中国不适用]
SDK 版本：
用途：用于深层链接引导
数据类别：追踪应用安装归因数据，包括推荐来源和时间戳。用途如下：(1) 衡量营销活动效果；(2) 将安装行为与特定获客渠道关联；(3) 记录安装时间戳及推荐参数。可能会处理设备安装数据和活动标识，以将安装行为与营销活动进行关联。
第三方说明：谷歌应用商店提供推荐数据，该数据在本地进行处理。
数据元素列表：未在中国使用
服务提供商：Google
提供商隐私政策链接：无正式隐私政策——该开源库托管于 GitHub 平台
个人身份信息是否跨境传输：否
序号：19
SDK 名称：zetetic
SDK 版本：
用途：基于 SQLCipher 的安卓 SQLite 接口
数据类别：无
数据元素列表：无
服务提供商：zetetic
提供商隐私政策链接：无正式隐私政策——该开源库托管于 GitHub 平台
个人身份信息是否跨境传输：否
序号：20
SDK 名称：Apptentive-kit
SDK 版本：
用途：收集用户反馈，以提高应用商店评分与评论数量、明确用户期望的功能，同时在不干扰移动用户体验的前提下响应客户反馈
数据类别：Alchemer（平台）：收集分析数据，用于改进产品及为用户提供支持。
数据元素列表：-调研数据、用户生成内容。
-应用的整体访问量及使用模式。
-用户设备相关信息（如设备厂商、型号及操作系统）。
-用户向飞利浦（Philips）提供的信息（如调研回复或反馈）。
-用户的 “匿名 IP 地址”。
-Apptentive 安装标识【仅与特定安装行为相关】。在线健康社区（OHC）中未启用可收集电子邮箱地址的消息服务。
服务提供商：Alchemer Mobile ( Apptentive)
提供商隐私政策链接：https://www.alchemer.com/privacy/
个人身份信息是否跨境传输：是。匿名数据会传输至海外 IP 地址，个人身份信息不会对外传输。
序号：21
SDK 名称：pyTorch
SDK 版本：
用途：用于ML算法
数据类别：无
数据元素列表：无
服务提供商：Facebook
提供商隐私政策链接：无正式隐私政策——该开源库托管于 GitHub 平台
个人身份信息是否跨境传输：否
序号：22
SDK 名称：AndroidX Compose
SDK 版本：
用途：借助 Jetpack Compose，更快构建更优质的应用
数据类别：无
数据元素列表：无
服务提供商：Google
提供商隐私政策链接：无正式隐私政策——该开源库托管于 GitHub 平台
个人身份信息是否跨境传输：否
序号：23
SDK 名称：AndroidX Life cycle
SDK 版本：
用途：Compose 生命周期感知组件
数据类别：无
数据元素列表：无
服务提供商：Google
提供商隐私政策链接：无正式隐私政策——该开源库托管于 GitHub 平台
个人身份信息是否跨境传输：否
序号：24
SDK 名称：Google
SDK 版本：
用途：Material 主题适配器
数据类别：无
数据元素列表：无
服务提供商：Google
提供商隐私政策链接：无正式隐私政策——该开源库托管于 GitHub 平台
个人身份信息是否跨境传输：否
序号：25
SDK 名称：JetBrains
SDK 版本：
用途：用于创建异步客户端与服务器应用程序
数据类别：无
数据元素列表：无
服务提供商：JetBrains
提供商隐私政策链接：无正式隐私政策——该开源库托管于 GitHub 平台
个人身份信息是否跨境传输：否
序号：26
SDK 名称：Napier
SDK 版本：
用途：适用于 Kotlin 多平台的日志库
数据类别：无
数据元素列表：无
服务提供商：Kotlin
提供商隐私政策链接：无正式隐私政策——该开源库托管于 GitHub 平台
个人身份信息是否跨境传输：否
序号：27
SDK 名称：Google
SDK 版本：
用途：数据库
数据类别：无
数据元素列表：无
服务提供商：Google
提供商隐私政策链接：无正式隐私政策——该开源库托管于 GitHub 平台
个人身份信息是否跨境传输：否
序号：28
SDK 名称：Google
SDK 版本：
用途：Jetpack
数据类别：无
数据元素列表：无
服务提供商：Google
提供商隐私政策链接：无正式隐私政策——该开源库托管于 GitHub 平台
个人身份信息是否跨境传输：否
序号：29
SDK 名称：Data binding
SDK 版本：
用途：数据绑定库
数据类别：无
数据元素列表：无
服务提供商：Google
提供商隐私政策链接：无正式隐私政策——该开源库托管于 GitHub 平台
个人身份信息是否跨境传输：否
序号：30
SDK 名称：Dagger hilt
SDK 版本：
用途：依赖注入
数据类别：无
数据元素列表：无
服务提供商：Google
提供商隐私政策链接：无正式隐私政策——该开源库托管于 GitHub 平台
个人身份信息是否跨境传输：否
序号：31
SDK 名称：HSDP IAM
SDK 版本：
用途：API-关联系统：HSP 身份与访问管理系统
用户授权
数据类别：用户账户数据
数据元素列表：用户账户数据 [使用登录（身份验证）返回的身份验证令牌，该令牌进一步用于向后端发送数据时的授权]
服务提供商：HSDP
提供商隐私政策链接：无正式隐私政策——该开源库托管于 GitHub 平台
个人身份信息是否跨境传输：否
序号：32
SDK 名称：DART[在中国不适用]
SDK 版本：
用途：API-关联系统：Amazon DRS, AlexaSubscription / replenishment
数据类别：DART 未在中国使用
数据元素列表：/
服务提供商：Alexa / Amazon
提供商隐私政策链接：
个人身份信息是否跨境传输：否
序号：33
SDK 名称：Appauth
SDK 版本：
用途：用于与 OAuth 2.0 和 OpenID Connect 提供商进行通信
数据类别：Philips：应用内部的身份验证库。无外部处理活动。
数据元素列表：用户账户数据：用于登录和身份验证成功后，将用户从浏览器重定向到应用程序。该模块接收令牌，以便在未来的应用使用过程中使用。这是一个辅助模块，用于为身份验证提供数据结构支持
服务提供商：APACHE 2.0
提供商隐私政策链接：无正式隐私政策——该开源库托管于 GitHub 平台
个人身份信息是否跨境传输：否
序号：34
SDK 名称：WeChat OpenSDK
SDK 版本：
用途：允许安卓应用集成微信登录功能。
数据类别：Philips: 用于与微信应用进行身份验证，用户可通过其微信账号登录本应用，从而简化注册与登录流程。
数据元素列表：微信认证成功后的手机号码和验证码
服务提供商：Tencent
提供商隐私政策链接：无正式隐私政策——该开源库托管于 GitHub 平台
个人身份信息是否跨境传输：否
序号：35
SDK 名称：Volley
SDK 版本：
用途：适用于安卓系统的 HTTP 网络库
数据类别：Philips: 应用开发所用的编程语言。无外部处理活动。
数据元素列表：N/A：仅限于APP内部处理
服务提供商：Google
提供商隐私政策链接：无正式隐私政策——该开源库托管于 GitHub 平台
个人身份信息是否跨境传输：否
序号：36
SDK 名称：Mobile Core, Identity, Analytics
SDK 版本：
用途：支持 Adobe Experience Platform的应用集成
数据类别：Philips: 用于收集用户分析数据的库
数据元素列表：操作系统版本、设备型号、区域设置、应用程序包名及版本、流量模式、IP地址（存储前替换为通用IP地址）、应用使用数据（包括安装、升级、启动、崩溃、设备及交互信息）。
服务提供商：Adobe
提供商隐私政策链接：https://www.adobe.com/privacy/policy.html
个人身份信息是否跨境传输：否
序号：37
SDK 名称：SpotBugs, FindSecBugs
SDK 版本：
用途：通过插件支持 Java 和 Kotlin 的静态分析工具，在 Android 开发中常用，能够在应用运行前、编译阶段检测代码中的漏洞及代码质量问题
数据类别：Philips: 用于在编译阶段检测漏洞及代码质量问题
数据元素列表：N/A：仅限于APP内部处理
服务提供商：
提供商隐私政策链接：无正式隐私政策——该开源库托管于 GitHub 平台
个人身份信息是否跨境传输：否
序号：38
SDK 名称：com.google.crypto.tink:tink-android
SDK 版本：
用途：Android Secure Crypto implementations
数据类别：无
数据元素列表：无
服务提供商：Google
提供商隐私政策链接：无正式隐私政策——该开源库托管于 GitHub 平台
个人身份信息是否跨境传输：否
序号：39
SDK 名称：com.google.errorprone:error_prone_annotations
SDK 版本：
用途：Code annotation provider
数据类别：无
数据元素列表：无
服务提供商：Google
提供商隐私政策链接：无正式隐私政策——该开源库托管于 GitHub 平台
个人身份信息是否跨境传输：否
序号：40
SDK 名称：com.soywiz.korlibs.klock:klock
SDK 版本：
用途：Time calculations
数据类别：无
数据元素列表：无
服务提供商：Soywiz
提供商隐私政策链接：无正式隐私政策——该开源库托管于 GitHub 平台
个人身份信息是否跨境传输：否
序号：41
SDK 名称：com.airbnb.android:lottie-compose
SDK 版本：
用途：Animation Framework
数据类别：无
数据元素列表：无
服务提供商：Airanb
提供商隐私政策链接：无正式隐私政策——该开源库托管于 GitHub 平台
个人身份信息是否跨境传输：否
序号：42
SDK 名称：io.coil-kt:coil
SDK 版本：
用途：Image loading library for Android
数据类别：无
数据元素列表：无
服务提供商：io.coil-kt
提供商隐私政策链接：无正式隐私政策——该开源库托管于 GitHub 平台
个人身份信息是否跨境传输：否
序号：43
SDK 名称：Volley
SDK 版本: 1.2.1
用途：一个能让安卓应用的网络操作更简便、更高效的库
数据类别：不适用
数据元素列表：无
服务提供商：Google
提供商隐私政策链接：无正式隐私政策– 托管在GitHub的开源库 (https://github.com/google/volley)
个人身份信息是否跨境传输：否
序号：44 数据项清单： 操作系统版本、设备型号、设备厂商、语言设置、 IP 地址（服务器获取国家和地区信息后即丢弃该地址；不会从该 IP 地址采集其他信息） 应用使用数据，包括： 服务提供商：Amplitude 提供商隐私政策链接：https://amplitude.com/privacy 跨境传输个人身份信息：否
SDK 名称：Amplitude Android Kotlin
用途：我们会对数据进行处理，用以评估用户的应用使用情况，以及该应用在用户移动设备上的运行表现，包括用户操作问题与技术故障，从而发现并修复问题、优化用户体验，同时了解各项功能的使用活跃度。
数据类别：
序号：44
数据项清单：
操作系统版本、设备型号、设备厂商、语言设置、
IP 地址（服务器获取国家和地区信息后即丢弃该地址；不会从该 IP 地址采集其他信息）
应用使用数据，包括：
服务提供商：Amplitude
提供商隐私政策链接：https://amplitude.com/privacy
跨境传输个人身份信息：否
You are about to visit a Philips global content pageContinue
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。