Philips Sonicare SDK List

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SDK 名称：Amplitude Android Kotlin

用途：我们会对数据进行处理，用以评估用户的应用使用情况，以及该应用在用户移动设备上的运行表现，包括用户操作问题与技术故障，从而发现并修复问题、优化用户体验，同时了解各项功能的使用活跃度。

数据类别： 使用指标： 页面浏览、功能交互、按钮点击、通知响应、刷牙会话、引导刷牙事件、固件更新流程及其他应用内事件。

页面浏览、功能交互、按钮点击、通知响应、刷牙会话、引导刷牙事件、固件更新流程及其他应用内事件。 设备/系统信息： 手机型号与厂商、移动操作系统版本、语言设置、应用版本，以及由 Amplitude SDK 提供的设备相关标识符。

手机型号与厂商、移动操作系统版本、语言设置、应用版本，以及由 Amplitude SDK 提供的设备相关标识符。 自定义标签： 事件名称、页面名称、错误代码、响应代码、通知名称、许可选择，以及由应用分析映射器传递的其他事件属性。

事件名称、页面名称、错误代码、响应代码、通知名称、许可选择，以及由应用分析映射器传递的其他事件属性。 不采集：广告标识符、城市、经纬度、DMA、以及移动运营商信息。 数据项清单： 操作系统版本、设备型号、设备厂商、语言设置、 IP 地址（服务器获取国家和地区信息后即丢弃该地址；不会从该 IP 地址采集其他信息） 应用使用数据，包括： 应用版本、安装、升级及启动信息

页面导航与当前页面上下文

相关交互信息（例如：已浏览内容、已点击按钮、已授予/已拒绝权限）

通知响应数据（通知名称、响应操作、通知渠道）

牙刷连接与同步事件（电量、固件版本、产品名称、刷牙模式、同步状态）

技术错误（组件、标题、错误详情、响应/错误代码）

许可与身份验证状态

用户属性，如牙刷商用名称、自适应强度、刷动反馈状态 服务提供商：Amplitude 提供商隐私政策链接：https://amplitude.com/privacy 跨境传输个人身份信息：否