您的人生中会遇到各种各样的事物——为什么不使用
飞利浦新安怡产品
做好准备呢？
吸乳器
飞利浦新安怡
舒适单边电动吸乳器
SCF332/01
感觉舒适放松时，乳汁更容易流出。这就是为什么我们创造了这款高度舒适的
吸乳器
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飞利浦新安怡
手动吸乳器
SCF330/20
采用独特设计，乳汁会从乳房直接流入奶瓶中，即使坐直时也如此…
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奶瓶和奶嘴
飞利浦新安怡
自然原生系列婴儿奶瓶
SCF693/37
方便的套装，内含 3 个自然原生系列奶瓶。全新设计使奶瓶喂养更加自然，母乳与奶瓶的交互喂养可轻易实现。
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飞利浦新安怡
自然原生系列婴儿奶瓶
SCF621/17
能够提供给您和宝宝更加自然原生的奶瓶喂养。奶嘴采用创新的花瓣形设计，可使宝宝以自然原生的方式进行吸吮。
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飞利浦新安怡
自然原生系列奶嘴
SCF652/27
贴近母乳胸型的宽边奶嘴有利于宝宝以自然原生的方式进行吸吮，母乳与奶瓶的交互喂养可轻易实现。
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飞利浦新安怡
自然原生系列婴儿奶瓶
SCF690/27
先进的防胀气系统和人体工程学形状设计，旨在为您的宝宝带来更加舒适的呵护。
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安抚奶嘴
飞利浦新安怡
夜用式安抚奶嘴
SCF176/18
使用飞利浦新安怡经典夜用式安抚奶嘴，睡觉前安抚宝宝：在黑暗中会发光的把手更易于在夜间找到……
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飞利浦新安怡
迷你奶嘴
SCF151/03
飞利浦新安怡迷你奶嘴可以安抚 2 个月大的婴儿。我们小巧轻便的护罩可让
您的宝宝
倍感舒适，而不会碰到宝宝的鼻子
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基本套装和消毒锅
飞利浦新安怡
3 合 1 电子蒸汽消毒锅
SCF284/01
飞利浦新安怡 3 合 1 电子蒸汽消毒锅占据更少厨房空间，从容收纳您需要消毒的物品……
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飞利浦新安怡
新生儿学习套装
SCD290/01
专为您和您的宝宝设计的新生儿学习套装。自然原生系列奶瓶、吸嘴和吸嘴刷助您立即开始行动！
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