关护“睡眠健康”飞利浦携手中国医师协会共同启动全国大型义诊

中国，北京 —— 3月20日，在第十九个“世界睡眠日”到来之际，全球健康科技领导企业荷兰皇家飞利浦，在“中国医师协会2019年世界睡眠日新闻发布会暨全国大型义诊活动启动仪式 ”上，发布了年度全球睡眠调查报告——《全球向往更健康的睡眠》。每年，飞利浦都会为支持“世界睡眠日”进行此项调查。此次，飞利浦在包括中国在内的12个国家和地区，就成年人对于睡眠的态度、认知与习惯进行了研究。结果显示，虽然人们逐渐意识到睡眠对整体健康的影响，但对全球多数受访者而言，如何获得优质睡眠仍然是个难题。 飞利浦全球睡眠调查显示人们希望实现更高质量的睡眠 根据调查，尽管有超过77%的受访者意识到睡眠对身体健康有影响，但只有62%的受访者表示自己睡眠质量尚可，而44%的受访者则表示他们在过去五年的睡眠质量每况愈下。本次调查由咨询公司KJT Group代表飞利浦公司开展，对来自澳大利亚、巴西、加拿大、中国、法国、德国、印度、日本、荷兰、新加坡、韩国、美国的11, 006名受访者进行了调研。结果显示，大多数受访者对于睡眠相关问题，宁愿咨询互联网而不是医生。全球80%的受访者希望改善睡眠质量，但大多数人（60%）并未寻求过专业医疗帮助。遇到睡眠问题时，受访者坦言搜索网络相关信息基本是其首选。更令人担忧的是，65%患有睡眠呼吸暂停症的受访者从未进行过或不再进行相关治疗。该数据表明人们正逐渐认识到睡眠的重要性，但对大多数人而言，实现高质量的睡眠仍遥不可及。 睡眠问题极易引发慢性疾病，及时有效诊治刻不容缓 人的一生有三分之一的时间是在睡眠中度过。广义地讲，睡眠质量决定了生活质量。这不仅是因为睡眠时间占人生时间的比重很高，还因为睡眠问题可导致人体免疫力下降、内分泌失调和生物钟紊乱，加速人体衰老过程，诱发和加重多种躯体疾病。困扰人类的睡眠疾病有近百种之多，但大多数人对此类疾病缺乏认知。 以中年男性当中常见的打鼾为例。严重的打鼾，在医学上被称为“阻塞性睡眠呼吸暂停”（以下简称OSA），是影响睡眠和健康的重要隐形杀手。OSA患者表面症状只是严重的打鼾，然而实际上OSA患者每晚可以发生多达数百次的呼吸暂停， 每次持续数秒至数分钟不等，严重情况下会导致患者全身缺氧，影响患者心脏和大脑功能。OSA对健康的影响，还体现在与各类慢性疾病的显著相关性上。有研究显示，我国3000万顽固性高血压患者同时合并有OSA的人群约为70%，冠心病患者中合并OSA的比例近30%；此外，在针对1亿名II型糖尿病患者调查研究显示，他们中同时患有OSA的概率不低于20%。 因此，及时有效诊治OSA等睡眠呼吸类疾病可显著降低心脑血管等慢性疾病的罹患风险。据统计，中国有睡眠呼吸障碍的患者高达5000万人，但真正接受治疗的不足1%。大众对睡眠呼吸障碍类疾病的认知程度和重视程度低，造成此类疾病整体的诊断率偏低。 飞利浦基于云端的智能互联睡眠解决方案 飞利浦是全球睡眠呼吸领域的领导者，针对OSA、COPD（慢性阻塞性肺疾病）等呼吸疾病拥有全球领先的覆盖诊断、治疗和慢病管理的一体化解决方案。2018年7月，飞利浦在中国正式发布针对OSA疾病的“Dream Family 睡眠健康智能解决方案”。该解决方案研发历时5年，通过对近700名睡眠呼吸疾病患者进行使用体验调研，并嵌入数字化和人工智能技术，为患者带来能更好融入日常生活、符合个体特征、医患互联的一体化睡眠呼吸治疗及慢病管理方案，旨在保障治疗效果，提升患者的治疗依从性，提高长期治疗的成功率。 飞利浦致力于为睡眠呼吸健康领域提供覆盖整个疾病周期的解决方案。除了旨在提升OSA疾病诊治效果的“Dream Family 睡眠健康智能解决方案”，飞利浦在OSA疾病的筛查和精准诊断方面，也通过打造符合不同场景需求的诊断设备和云端智能服务，使患者在“健康关护全程”与专业医疗服务提供者建立联系，涵盖治疗规划、后续跟进与自我管理各个环节。 飞利浦睡眠呼吸业务大中华区总经理孙亮表示：“睡眠呼吸是飞利浦重点关注的四大健康领域之一，在中国睡眠管理市场，飞利浦的OSA解决方案始终处于领先地位。通过与本地生态系统的紧密合作，我们希望加强睡眠呼吸疾病的公众教育，让更多患者获得高质量的诊治，改善健康状况，降低罹患心脑血管等疾病的风险。除了针对OSA患者的Dream Family睡眠健康智能解决方案，我们还将针对轻度打鼾、短睡眠、慢性失眠等睡眠问题和困扰带来创新的助眠产品和解决方案。我们的愿景是为那些长期饱受各种睡眠问题困扰的人们提供解决方案，让他们获得更健康的睡眠，远离慢病。” 作为全球健康科技行业的领导者，飞利浦凭借丰富的医疗经验与卓越技术，引领着中国睡眠健康诊疗等诸多研究，为越来越多的睡眠疾病患者及其家人带来高质量的睡眠体验和高质量的生活方式。通过启动全国睡眠健康大型义诊活动，飞利浦愿与中国医师协会携手社会各界力量，协力推动全民静享睡眠，健康生活。