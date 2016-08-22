对于我来说，质量和监管工作非常理想；我比较细心，喜欢解决问题，特别适合处理工作中遇到的难题。对工作保持热情极其重要；能够找到自己真心喜欢的工作让我感觉非常幸运。



我在工作中充分展现了个性。我总是非常缜密，重视细节。比如出差在外时，我一定要列好清单，做足功课，把重要情况了解清楚，知道如何克服可能出现的困难。

我每天的工作内容都不尽相同，我喜欢这种多样性及工作中需要时刻走动的状态。自加入飞利浦以来，我获得了许多方面的技能，比如学会了管理团队成员；与顾客、同事和上级沟通；写作和编辑；实施培训项目；评估和分析；流程改进和项目管理等。我相信以后自己还会不断成长。



如果你想为能够挽救生命的产品出一份力，能够并且愿意迎接挑战，渴望站在医疗技术重要变革的前沿，那么飞利浦将为你提供绝佳的环境。如果你想继续了解和学习这个有趣而令人兴奋的行业，那么飞利浦也是极好的选择。