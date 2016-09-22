“飞利浦力争提供最优质的产品和服务。在医疗设备领域，需要遵守的规则和标准更为严苛、更为明确。”

“慢性疾病是全球面临的医疗难题之一，预计这一问题在未来将更为严重。目前，有大约80%的慢性非传染性疾病可以通过简单的干预措施或日常生活习惯的调整加以预防。我们希望让人们认识到，飞利浦可以帮助他们掌控和大大改善自己的健康和身体状况。”

“为完成这一使命，我们推出了一项创新举措：开始为医疗领域设计可穿戴产品和智能手机应用程序。”

“质量工作中有一点非常重要，即随时跟进项目进展。我们的跨学科团队每天早上开会，讨论任务的完成进度，分析面临的问题，商讨需要改进的环节。我们必须确保每个人都清楚项目推进过程中的问题和项目进度，这样我们就能一起寻找解决方案。”

“在飞利浦工作，有一点最让人激动，那就是能够和世界一流的专家和工程师团队交流和合作，他们都是各自领域的佼佼者。飞利浦的品质是每个人用辛勤工作换来的，能与这么多值得依靠和信任的同事一起工作，感觉很棒。”