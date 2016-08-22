当谈及社会责任感，有些人会有这样的观点：企业要先赚钱盈利，才有本金做好事，承担社会责任。

这不是我所能接受的。也认为，这显然不会是一家有大爱、可持续发展、经得起时间考验的企业能够认同的思维方式和价值观。

因此，我选择加入飞利浦医疗保健。在这里，我们时刻铭记对社会大众的责任，秉承“创新为你”的理念，致力于通过创新让世界更加健康。

身处“后市场监管”部门，我们对人的责任心融入在每一个工作细节中，正确地做事。收到用户反馈后，确保及时响应，遵循“以客户为中心”的服务理念，提高用户满意度。整合了这些反馈的大数据库更是珍贵无比，对于产品的改进和创新必不可少，造福无数病患。与其他部门的合作时，我们更会“多管闲事”，看"

通过对产品的高标准，我们做到了对飞利浦品牌的负责，对我们的使命问心无愧，真正承担起了我们对社会大众的责任。

有趣的是，我生活中的个人性格也非常契合“做正确的事”的理念，习惯于预设事情的导向，然后思考它的流程。

如果出发时选的方向不对，走得再快都会是在错误的路上越走越远，不是吗？如果你也有一颗对社会大众的责任心，快来加入我们飞利浦质量变革者的队伍，在正确的路上，成就了不起的事业，开创品质未来。