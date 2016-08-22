我们所做的一切都是为了客户。客户决定了我们的成功，因此我们的首要任务是打造能充分满足客户需求的解决方案。我们之所以建立并改善质量监管体系基础建设，就是为了确保飞利浦能在未来长期引领医疗行业的发展。

质量对我个人而言非常重要，对于整个医疗服务行业来说也至关重要。它对企业长期战略的成功至关重要，因此我认为整个医疗行业都应该更加重视质量问题。飞利浦了解并认同监管工作的必要性，并且认识到质量问题压倒一切，牵涉公司经营的方方面面。

医疗设备与改善人们的健康生活品质息息相关，因此我认为它具有非常重大的价值。我们要确保按照最严格的标准，来打造每一个产品的每一处细节。正因如此，我一直非常喜欢质量监管项目。

飞利浦在公司的每一个层面都倡导质量理念。对于飞利浦品牌来说，质量最为重要，我们必须加以维护。它关乎我们如何为客户创造价值，以及如何践行公司使命，改善人们的生活质量。当前，我们正在进行端到端的公司转型，这既将改善我们的工作方式，也将真正凸显质量监管专家对于飞利浦未来的重要性。

每一天，我都努力运用我们团队的知识和专长，将正确的合规方案引入每一个业务领域。挑战之一就是如何让解决方案符合监管要求，同时又能满足业务发展的需要。这种平衡通常难以拿捏，但却非常必要。

我相信，要想在飞利浦取得职业成功，你必须拥有追求质量品质的激情。如果你想实现真正的影响力，你自然要发挥领导力，因为同事会向你寻求建议和支持。如果你愿意努力工作，也愿意利用每一个学习和进步的机会，那么你在飞利浦便能获得近乎无限的职业发展路径。我们正在引领和推动积极的变革，而我们的员工将在其中发挥关键作用。