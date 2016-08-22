作为一名产品注册专员，我和团队里其他同事有机会造福无数病患和他们的亲人。我们负责在前期进行无数次测试验证，专注于产品的质量，确保它们符合国家、国际安全法规，才放心地让它进入产品线，最终上市。想到它们能给医生、病患带来的益处，减少痛苦，增加快乐，我感觉到自己的工作是真正有意义的，也让我尝到了真正的幸福感。

去年新的法律法规的实施，是一次医疗器械法律法规体系的大转型。这给中国所有的产品注册人员，飞利浦整个质量法规部门，还有我个人，都带来了巨大的挑战。没有面对困难的退缩，没有一丝胆怯，没有忧虑的苦恼，我们团队积极地参加培训、宣贯会，努力正确地理解法律法规的内涵，思考需要做出哪些调整，更会想要有创新，努力提供每件事更好、更合适、更简化的解决方法。有任何问题，或者看到了什么新闻消息，我们都会在我们集思广益取名为“智无境，新飞扬”的微信群上分享，生活上也会互相鼓励，分享乐事。面临挑战，迎难而上，还有贴心靠谱的队友一起奋斗的感觉，是人生中很难得可以收获到的一种快乐，很值得我珍惜。

这些精神上的满足感，也建立在飞利浦对员工身体健康的人性关怀基础上。我亲身体验到这种理念是扎根在飞利浦的，并且得以践行。在我怀孕期间，我们搬过一次办公室，新的装修环境加上高温天气，我们都享有在家办公的灵活度。在飞利浦北京的每一张办公桌上，都有一台空气净化器，这些小细节都让我觉得宝宝和自己的健康得到了保证，很暖心。

显然，飞利浦的大门掩不住我们这么多满溢出来的幸福，我想我们注定会实现愿景，在2025年改善全球30亿人的生活，把幸福传递到世界的每一个角落。