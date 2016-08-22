作为质量体系经理，日常负责构建和维持飞利浦医疗影像中国的整个质量体系。质量体系是医疗器械生产企业的特色，它保证医疗器械企业在目标国家获得产品准入资格。美国的FDA、中国的CFDA，以及欧盟的相关监管机构都对医疗器械生产商有质量体系的标准和法规， 我们的主要工作就是将这些不同标准或法规融合成一套中国可执行的质量体系，然后成文再去推广执行，并实时监督质量体系执行的符合性和适用性。



这的确是一项极具严谨性和专业性的工作，但我们并没有严格意义的专业背景限制，在目前的团队中，工科、人文科学背景的同事都有，最重要的是要有一颗希望影响行业标准、甚至改变中国的一些行业问题的心。



曾经有人问我做Q&R每天都和质量监管、标准法规打交道，会不会很无趣。其实Q&R是精益求精的部门，虽然严谨却成就感满满。这也潜移默化的让我们成为了十分注重生活品质的人，并且对生活有着很好的规划。有时我们也会感染和影响身边的人，就像我们的工作一样，不断去影响更多人，影响这个行业甚至整个社会，这是我们最为骄傲的地方。



飞利浦就是这样一个可以让人倍感骄傲的大家庭。加入飞利浦质量法规部门，可以接触到行业指标的最前沿，同时又可以做出全世界认可的高质量产品，服务于你周围的人。在这个过程中，推动中国整个行业的进步。