Jelte Peter Vink

我叫Jelte，是数字病理部门的一名系统架构师。我主要负责飞利浦公司病理切片扫描仪的技术工作，同时也为产品的进一步开发与完善提供支持。

我所在的部门致力于提高病理学家的工作效率，具体而言，主要是开发扫描仪解决方案，协助病理学家对用来诊断疾病的显微组织切片进行扫描，并将图像数字化。我们正努力推动病理学跨入数字时代。我们的解决方案能帮助病理学家更方便地向同行咨询，这将缩短患者等待诊断的时间。

我们是一个相对较小的团队，而我也认为这是一件好事。我们熟悉各自的优势，并且由于大部分同事在同一个办公室工作，我们可以快速推进业务流程。

包括我在内，许多同事的职责并无固定的范围。也就是说，我们的工作方式非常自由。每个人都需要贡献思路，然后合作完成每一个项目。能参与这样一个优秀的系统，我深感荣幸。

我喜欢开发尖端技术，并用这些技术来完善开发的产品。病理学界正进行着翻天覆地的数字革命，能置身这场变革的前沿，妙不可言。不仅如此，我还深知我们的工作最终能够拯救生命。

在医疗保健领域，技术进步日新月异，对此我们倍感振奋。我们始终注重精益求精，不断完善产品设计的每一个细节。有些新产品的研发周期很短，意味着我们要对产品进行快速的升级换代。