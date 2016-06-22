我以飞利浦为圆心，绕了大半个地球。在这大半个地球的行程中，我逐渐意识到，我正处于全球研发的前沿 – 飞利浦借助于大数据和智能技术来预测、监测疾病。

2014年，我从美国东北大学计算机专业硕士毕业。在LinkedIn上给飞利浦投了简历后获得了面试的机会。飞利浦细节处的温暖深深吸了我：飞利浦Andover园区安静而美丽，面试官也是亲切友善。我与其中一位同为软件工程师的面试官相见恨晚，相互讨论技术一发不可收拾。

自从接触飞利浦后，幸运星就不断地降落。入职后，我发现投契的面试官不仅是我的上司，而且还是公司分配予我的职场伙伴。职场伙伴是飞利浦为每位新人的职场过渡期而做的准备。他对我的帮助可谓耳提面命，从专业技术教到职场技能，还根据我的特点来制定职业规划，帮助我在人生的第一站就找准了自己的发展方向。

半年之后项目结束，我考虑回国发展。机缘巧合，我再次回到了飞利浦。我发现，与美国注重产品开发不同的是，中国团队更为注重创新能力的培养，重视发掘不同的想法，并且鼓励我们尝试。

目前，我所在的团队负责一个肝癌项目，从全新的概念构想开始，我与研发中心的科学家一起为医生提供病人从入院开始的全过程数据管理，便于医生汇诊或回访，这一概念如今已经进入原型设计阶段，再一次从“0”向“1”发起挑战。

我们组里已经有不少人获得了专利，有些牛人甚至获得了好几个。在飞利浦，工程师和发明家没有什么区别，只要你想，就会有人鼓励你干，哪怕是稀奇古怪的想法。