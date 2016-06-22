Jenny Bruk

我热衷于开发医疗技术，帮助人们改善生活质量。



我喜欢关爱他人，热衷于解决挑战，帮助人们改善生活质量，这也是我在飞利浦的职位和项目如此吸引我的原因之一。

我的主要任务是为一款应用程序编写代码和设计架构，协助放射科医师诊断肺部疾病。这款应用让整个诊断过程更快、更准确，最终提高医师的工作效率。此外，这项技术也能让病人和医疗专业人员倍感安心，在压力重重的医护环境中，这一点十分重要。



无论任何疾病，人们都希望尽早查出，这也是我们对这款产品的期望。我们的团队正在开拓新的领域，实现了令人振奋的医疗科技进步，作为团队的一员，我感到很高兴。我们不断探寻新的机会，力求充分利用编码技能。



我们创造新的产品，为曾经的医学难题提供最为可行的解决方案，帮助人们提升生活品质。我有幸参与此等重要的工作；我们努力确保患者在疾病恶化前得到适当治疗，这种感觉很奇妙。



工作之余，我还在当地学校和飞利浦社区项目做志愿者，我特别注重向青少年女生介绍技术型职业，以及学习STEM（科学、技术、工程、数学）课程的好处。在我接触的年轻女孩中，大多数人并不清楚最适合自己的职业，因此需要建议，帮助她们找到职业目标，激励她们在未来数年为之奋斗。