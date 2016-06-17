Maria Zapata Ferrer

我在飞利浦的数字病理部门工作，主要负责开发终端查看软件，实现在电脑上查看切片的数字图像。

目前，大多数病理学家通过实验室的显微镜进行工作；要完成整个诊断过程，需耗费大量的时间。我们所开发的系统，就是将他们分析的对象投影到电脑屏幕上，这会给病理学家和患者带来诸多便利。

当我我意识到编写的软件可以帮助诊断世界各地的患者，这种感觉很美妙。我们在飞利浦做的一切都在改变着世界。我们推动科技创新，推动医疗职业的进步，帮助医生进行有效诊断，最终帮助患者获得适时、准确的治疗。

在这里工作，有一点很了不起，那就是每个人都知道自己正在深刻地改变世界。我们正在开发的技术，会影响到未来医疗专家的工作方式，这使得每个人都卯足干劲，坚持创新。

飞利浦的工作环境充满活力。这里人才济济，我的同事们来自世界各地，既有年长的前辈，也有年轻的同事，他们极富聪明才智与创新精神。公司文化鼓励员工在不同领域发展，找到合适的职业道路，这也体现了飞利浦对员工的真正重视。