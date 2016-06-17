Rashmi Rao

刚来到飞利浦的时候，我和很多软件工程师一样，完全不知道所从事的工作会给自己和他人创造怎样的价值。一段时间以后，我意识到自己的工作目标，了解了我编写的代码将如何改变他人，工作环境又如何影响着我。

作为飞利浦的移动应用开发人员，我的任务是参与开发一款名为“Sonicare”的移动应用，为用户使用飞利浦蓝牙电动牙刷提供支持。这款应用能与蓝牙牙刷实时同步，家长可以在手机操作界面对孩子进行刷牙教学，按照牙医推荐培养孩子的刷牙习惯，并对学习成果进行追踪。它还会推送刷牙提醒、赠送礼物和颁发奖品，鼓励孩子坚持刷牙。

98%接受采访的家长认为，这款应用巧妙无比、别出心裁，让很多孩子爱上了刷牙，延长了刷牙时间，提高了刷牙质量。在飞利浦工作让我每天充满微笑，因为我目睹了自己编写的代码能够切实影响他人的生活，这也鼓励我在日常工作中力求完美，打造卓越的产品。

参与开发一个革命性产品并不容易。有时候，由于时间紧迫，我不得不长时间连续工作。如果你想取得非凡的成绩，就必须要着眼长远，保持专注，忘掉暂时的困难和挫折，直至实现目标。但有一天，当有人赞赏你创造了一款实用的产品，你就会觉得所有的努力有了回报，你就会在意自己编写的每一行代码。

有一句话我永远铭记在心：“精诚所至，金石为开。”不过，要把想法变为现实，就需要有利的环境来激发创造力。飞利浦给了我这个环境。飞利浦提供了透明的渠道，方便员工和领导层进行沟通；还打造了对话平台，倾听每一位员工的声音。虽然刚在这里工作了一年半，我却目睹了自己编写的代码正影响着他人，尤其是孩子。和其他软件公司不同，飞利浦没有许多的条条框框来束缚你，反而鼓励每一位员工展现创造力，并通过代码来解决实际问题。

飞利浦为创新提供了源源不断的动力，它在创造革命性的产品的同时，也促进员工个人成长和职业发展，培育了令人惊叹的工作文化。借助飞利浦这个平台，你可以用优质的产品来改善他人的生活。正是在飞利浦的启发下，我开始用全新的视角来看待我的编码，因为它们能为他人生活带来改变。对我而言，我写的代码即是为了人类健康的关爱编码。