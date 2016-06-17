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招贤纳士
Sarah Jeung

姓名：Sarah Jeung
职位：软件工程师
加入飞利浦时间：2011年6月

作为软件工程师，我的主要工作是与移动应用团队共同开发Lumify。Lumify是飞利浦的创新之作，能让医务人员通过智能设备查看高品质便携式超声影像。而近期我的工作重点是拓展这款产品的互联性，即通过更多方式实现Lumify和其他医疗服务的整合。


正式加入飞利浦之前，我以为自己只会是庞大组织中的普通一员，但事实完全不同。公司极为重视我和同事的工作，作为Lumify团队的一员我深感荣幸；我们紧密合作，取得了不少成绩。


加入公司后我学到很多东西，不仅是对我有直接影响的，还包括飞利浦的整体运营情况。公司开发了许多具有开拓意义的智能化软件，而这也是员工愿意长期在此工作的原因之一。


在参与项目的过程中，最令我难忘的是亲眼看到医生们热情接受这个产品的那一刻。我看着他们的反应，听他们表达被产品的图像质量和整体设计震撼的时候，内心感到无比自豪。


我非常高兴我的工作正在帮助内科和临床医生更加有效地开展工作，我参与研发的产品能够切实改变人们的生活。

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