我不是“码农”，而是未来科技的架构师。我们的终极目标就是打造互联互通。与纯互联网企业不同的是，飞利浦有全套的硬件产品，具备形成闭环生态圈的得天独厚的优势。



在飞利浦，由云计算、智能、大数据构建的“HSDP”就是极客的梦工厂。HSDP（HealthSuite Digital Platform）是飞利浦正在建构的数字健康平台，未来，医院、社区、家庭将借此实现无缝智能连接。好比iOS系统与android系统的区别。在HSDP平台上，飞利浦的硬件设备可以无缝连接，用户体验能够做到最好。而开放平台上各厂商都想把自己的权限放到最大，体验反倒会有问题。



我们永远是不安分的那一群人。在飞利浦China Digital Innovation部门做工程师，基本功是“软硬兼施”。练硬功夫的第一要诀是DIY。我和同事们都是“强拆党”，我们喜爱通过反向工程去研究喜欢的产品。极客的精神就是DIY，不管有没有卖的，都不如自己动手研究来得有成就感。



飞利浦从内到外都在推崇创新。比如说每年一次的创意工坊挑战赛，公司都在鼓励我们通过自己的兴趣去做一些概念上的探索。

