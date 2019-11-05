中国，上海 —— 荷兰皇家飞利浦携最新健康科技创新成果参加“第二届中国国际进口博览会”。飞利浦是“医疗器械及医药保健区”展区面积最大的展商之一。在本次进博会期间，飞利浦将向参观者重点展示代表全球最高技术水平的放射影像设备和智能化信息系统。 飞利浦是一家历史悠久的专业健康科技企业，尤其是在医疗影像领域的成就举世瞩目，拥有超声、CT、MR、X-ray、PET/CT、血管机等丰富的诊断治疗影像产品组合。基于丰富深入的临床洞见，飞利浦将人工智能模块置入设备，成为放射科医生的“第三双眼睛”，帮助放射医生通过一次性扫描获得高质量的影像，帮助医生在疑难杂症等极具挑战性的情况下，提高诊断信心、提高工作效率。 飞利浦正在向“整体解决方案”转型，以客户需求为中心，集成智能设备、系统、软件和服务，满足专业客户的临床需求，解决其管理痛点，从而帮助医疗系统实现四重目标——提升患者体验、改善临床结果、提升医护人员满意度、降低关护成本。健康科技行业正日益成为“软件和数字化创新实力 ”的较量。作为全球五大医疗健康IT公司之一，飞利浦还带来了针对临床各个场景的信息化解决方案，为客户提供决策支持和流程改进。 全球首台以光谱探测为成像基础的IQon CT是当今世界上第一款也是唯一一款光谱探测CT。不用于传统CT的黑白图像，光谱CT的成像是彩色的，一次扫描不仅能提供更清晰的影像信息，还能通过不同的颜色显示不同的物质，可以对物质成分进行多种定量分析，因此很多疾病可以通过这种定量信息做更早期诊断。根据目前的应用成果， 彩色CT在早期肿瘤诊断方面优势非常明显，另外在微小肺栓塞、早期心肌梗塞等常规CT容易误诊漏诊的疾病方面也有非常突出的优势。因此，使用光谱CT进行扫描，可以获得更多的诊断信息，为临床医生提供更多的诊断、治疗依据，从而减少近45%的重复的影像学检查。飞利浦IQon 光谱CT在去年进博会上首度亮相，赢得了广发关注。作为最前沿的技术， 光谱CT在科研领域有很大的价值。因为与传统CT的原理不同，IQon CT为科研带来了新的思路和方法。国内一些顶级医院基于光谱CT一年来成就和很多科研成果，有的还发表在一些放射学领域的顶级国际期刊上。 飞利浦超清探头级便携超声系统Lumify突破传统技术，通过“探头即超声”的简便应用，可以与手机、平板等设备连接，提供与传统超声相比不妥协的清晰图像，为精准诊断提供依据。Lumify 的应用场景广泛，可以通过便捷的远程传输，打破医疗关护场所时空上的局限性，实现远程诊断。Lumify在中国上市将为中国医护人员和患者带来全新的诊断体验。飞利浦正在积极推动5G技术下Lumify远程解决方案的本地化应用，以更好地满足中国市场的实际需求。例如：在‘健康关护全程’中，Lumify能促进院前急救、院内和院后的连接，并在分级诊疗的大背景下，与远程医疗结合，为基层、县域以及、边远地区等提供诊断支持。 Ingenia CX光速智能磁共振命性地在扫描速度和高质量成像之间实现了完美平衡。它具备80/200的Alpha智能梯度、全身压缩感知成像CS SENSE，既能大幅度提升全身30多种临床与科研序列的扫描速度，提升扫描的流通量；其随机采样，迭代重建的设计理念还能确保图像的精华。因此，Ingenia CX光速CT在业务被誉为“一台顶两台”，能大幅提升中国医院核磁扫描的诊断效率，减少患者等候时间。 Vereos全数字PET/CT是全球首台全数字PET/CT，从源头进行数字化采集。Vereos不仅扫描剂量减少一半，而且能提供不妥协的可检测性和量化，可以在十分之一的时间内检测到病变，增加了小病灶的可检测性，对于肿瘤、心脏和神经等医学领域重大疾病的早期发现和治疗起到了至关重要的作用，开创双向测距的技术时代。 飞利浦Azurion平台是影像引导治疗整体解决方案的核心，由飞利浦与该领域的重要临床合作伙伴密切合作，历经多年开发而成，主要应用于介入手术室，为血管、非血管、心脏、神经病学、肿瘤学和复合常规及复杂手术的诊断、介入和微创手术提供影像引导。它利用不同来源（例如：成像系统、介入设备、导航工具和病人健康记录）的重要手术信息，为介入手术室医护人员提供必要的整合信息和直观操控，使临床医生能更好地实施介入手术室内的大量常规和复杂手术。Azurion平台配备实时多工作点Connect OS技术，优化工作流程，提高手术室工作效率，帮助医院更好地管理流程、控制成本，提高医疗服务水平，改善医患体验。中国作为全球心、脑血管和肿瘤疾病患者人数最多的国家，介入微创治疗的需求日益增加。飞利浦提供由介入影像技术、规划与导航软件、介入治疗设备（血管内超声和准分子激光等）和大量服务构成的整体解决方案，帮助临床医生提高工作效率，为患者提供更高水准的医疗服务。
中国，上海 —— 荷兰皇家飞利浦携最新健康科技创新成果参加“第二届中国国际进口博览会”。飞利浦是“医疗器械及医药保健区”展区面积最大的展商之一。在本次进博会期间，飞利浦将向参观者重点展示代表全球最高技术水平的放射影像设备和智能化信息系统。
飞利浦是一家历史悠久的专业健康科技企业，尤其是在医疗影像领域的成就举世瞩目，拥有超声、CT、MR、X-ray、PET/CT、血管机等丰富的诊断治疗影像产品组合。基于丰富深入的临床洞见，飞利浦将人工智能模块置入设备，成为放射科医生的“第三双眼睛”，帮助放射医生通过一次性扫描获得高质量的影像，帮助医生在疑难杂症等极具挑战性的情况下，提高诊断信心、提高工作效率。
飞利浦正在向“整体解决方案”转型，以客户需求为中心，集成智能设备、系统、软件和服务，满足专业客户的临床需求，解决其管理痛点，从而帮助医疗系统实现四重目标——提升患者体验、改善临床结果、提升医护人员满意度、降低关护成本。健康科技行业正日益成为“软件和数字化创新实力 ”的较量。作为全球五大医疗健康IT公司之一，飞利浦还带来了针对临床各个场景的信息化解决方案，为客户提供决策支持和流程改进。
全球首台以光谱探测为成像基础的IQon CT是当今世界上第一款也是唯一一款光谱探测CT。不用于传统CT的黑白图像，光谱CT的成像是彩色的，一次扫描不仅能提供更清晰的影像信息，还能通过不同的颜色显示不同的物质，可以对物质成分进行多种定量分析，因此很多疾病可以通过这种定量信息做更早期诊断。根据目前的应用成果， 彩色CT在早期肿瘤诊断方面优势非常明显，另外在微小肺栓塞、早期心肌梗塞等常规CT容易误诊漏诊的疾病方面也有非常突出的优势。因此，使用光谱CT进行扫描，可以获得更多的诊断信息，为临床医生提供更多的诊断、治疗依据，从而减少近45%的重复的影像学检查。飞利浦IQon 光谱CT在去年进博会上首度亮相，赢得了广发关注。作为最前沿的技术， 光谱CT在科研领域有很大的价值。因为与传统CT的原理不同，IQon CT为科研带来了新的思路和方法。国内一些顶级医院基于光谱CT一年来成就和很多科研成果，有的还发表在一些放射学领域的顶级国际期刊上。
飞利浦超清探头级便携超声系统Lumify突破传统技术，通过“探头即超声”的简便应用，可以与手机、平板等设备连接，提供与传统超声相比不妥协的清晰图像，为精准诊断提供依据。Lumify 的应用场景广泛，可以通过便捷的远程传输，打破医疗关护场所时空上的局限性，实现远程诊断。Lumify在中国上市将为中国医护人员和患者带来全新的诊断体验。飞利浦正在积极推动5G技术下Lumify远程解决方案的本地化应用，以更好地满足中国市场的实际需求。例如：在‘健康关护全程’中，Lumify能促进院前急救、院内和院后的连接，并在分级诊疗的大背景下，与远程医疗结合，为基层、县域以及、边远地区等提供诊断支持。
Ingenia CX光速智能磁共振命性地在扫描速度和高质量成像之间实现了完美平衡。它具备80/200的Alpha智能梯度、全身压缩感知成像CS SENSE，既能大幅度提升全身30多种临床与科研序列的扫描速度，提升扫描的流通量；其随机采样，迭代重建的设计理念还能确保图像的精华。因此，Ingenia CX光速CT在业务被誉为“一台顶两台”，能大幅提升中国医院核磁扫描的诊断效率，减少患者等候时间。
Vereos全数字PET/CT是全球首台全数字PET/CT，从源头进行数字化采集。Vereos不仅扫描剂量减少一半，而且能提供不妥协的可检测性和量化，可以在十分之一的时间内检测到病变，增加了小病灶的可检测性，对于肿瘤、心脏和神经等医学领域重大疾病的早期发现和治疗起到了至关重要的作用，开创双向测距的技术时代。
飞利浦Azurion平台是影像引导治疗整体解决方案的核心，由飞利浦与该领域的重要临床合作伙伴密切合作，历经多年开发而成，主要应用于介入手术室，为血管、非血管、心脏、神经病学、肿瘤学和复合常规及复杂手术的诊断、介入和微创手术提供影像引导。它利用不同来源（例如：成像系统、介入设备、导航工具和病人健康记录）的重要手术信息，为介入手术室医护人员提供必要的整合信息和直观操控，使临床医生能更好地实施介入手术室内的大量常规和复杂手术。Azurion平台配备实时多工作点Connect OS技术，优化工作流程，提高手术室工作效率，帮助医院更好地管理流程、控制成本，提高医疗服务水平，改善医患体验。中国作为全球心、脑血管和肿瘤疾病患者人数最多的国家，介入微创治疗的需求日益增加。飞利浦提供由介入影像技术、规划与导航软件、介入治疗设备（血管内超声和准分子激光等）和大量服务构成的整体解决方案，帮助临床医生提高工作效率，为患者提供更高水准的医疗服务。
飞利浦图像引导治疗平台Azurion 飞利浦 EPIQ 7C智i超声平台搭载第二代Echo Navigator技术，创新性将实时超声和X线影像这两种不同影像学实时融合，更为精准观察介入装置与周围软组织的空间关系，更好的指引介入装置的放置和疗效评估。 飞利浦星云三维影像数据中心9.0 （IntelliSpace Portal 9.0, 简称ISP）可以实现不同品牌、不同种类影像设备的图像融合，提供多模态影像的高级可视化处理和疾病影像特征挖掘、病灶的纵向追踪及高级特征描述功能，辅助临床医生基于影像，做出快速、精准的临床诊断和决策，规划个体化治疗方案，跟进疾病治疗，通过更精简的工作流程优化患者护理。 飞利浦星云探索平台3.0（IntelliSpace Discovery，简称ISD）是一个综合性的开放平台，支持放射学临床科研和转化医学，提供全面的数据开发能力。 ISD是一个经过验证的科研平台，支持全球50多家医院和学术机构开发用于图像勾画、分割和量化等的放射学应用程序。该平台为放射科医生提供各种应用程序和工具，帮助其收集、规范化和匿名可视化数据集，并对数据集进行“训练”，并验证深度学习算法。基于ISD平台，放射医生可以方便地将这些算法作为插件应用部署到研究工作流程中，以分析新的数据集，并促进放射学、肿瘤、神经学和心脏病学领域的科研成果尽快转化临床应用。 飞利浦Pinnacle3多模态智慧型治疗计划系统为放射治疗提供了一套智能化工具。医生仅需点击几下鼠标，系统即可自动对器官组织进行识别，完成靶区勾画，并根据肿瘤病灶的位置、形态、分期等，精准计算出放射量，自动生成一个临床可执行的计划，且可通过直观的评分卡图表对治疗计划与临床目标进行比对，进行质量评估。系统配备了智慧型的步进式算法模型，仅通过一次优化即可获得高质量的计划，而无需花费大量的时间在重复的工作上，大大减少了物理师的工作量，提升了放疗的效率和疗效。 飞利浦星影智能系统(IntelliSpace Cardiovascular, 简称ISCV)是一个基于网络的多模态心血管影像和信息管理系统，提供了多种协作工具可以集成医院现有的EMR电子病历系统、HIS /PACS病人管理系统，按照时间轴在同一界面整合疾病治疗周期所有多模态影像数据，内置Qlab强大的超声影像后处理软件，支持各种测量数据的导出。 飞利浦Carestream Vue 解决方案涵盖了全面的专业影像处理和流程管理应用，为医院影像科室提供一站式全Web工作平台，满足从科室影像管理系统、全院信息平台、区域医疗协同，到云服务平台的需求，为医疗机构的发展提供多层次解决方案。这也是在飞利浦收购锐珂医疗旗下医疗信息化业务后，Carestream Vue首次作为飞利浦健康医疗信息化系统家族的重要成员进行展示。 更多精彩内容，欢迎莅临飞利浦展台——医疗器械及医药保健区7.1H，并访问飞利浦进博会官方网站。
飞利浦图像引导治疗平台Azurion
飞利浦 EPIQ 7C智i超声平台搭载第二代Echo Navigator技术，创新性将实时超声和X线影像这两种不同影像学实时融合，更为精准观察介入装置与周围软组织的空间关系，更好的指引介入装置的放置和疗效评估。
飞利浦星云三维影像数据中心9.0 （IntelliSpace Portal 9.0, 简称ISP）可以实现不同品牌、不同种类影像设备的图像融合，提供多模态影像的高级可视化处理和疾病影像特征挖掘、病灶的纵向追踪及高级特征描述功能，辅助临床医生基于影像，做出快速、精准的临床诊断和决策，规划个体化治疗方案，跟进疾病治疗，通过更精简的工作流程优化患者护理。
飞利浦星云探索平台3.0（IntelliSpace Discovery，简称ISD）是一个综合性的开放平台，支持放射学临床科研和转化医学，提供全面的数据开发能力。 ISD是一个经过验证的科研平台，支持全球50多家医院和学术机构开发用于图像勾画、分割和量化等的放射学应用程序。该平台为放射科医生提供各种应用程序和工具，帮助其收集、规范化和匿名可视化数据集，并对数据集进行“训练”，并验证深度学习算法。基于ISD平台，放射医生可以方便地将这些算法作为插件应用部署到研究工作流程中，以分析新的数据集，并促进放射学、肿瘤、神经学和心脏病学领域的科研成果尽快转化临床应用。
飞利浦Pinnacle3多模态智慧型治疗计划系统为放射治疗提供了一套智能化工具。医生仅需点击几下鼠标，系统即可自动对器官组织进行识别，完成靶区勾画，并根据肿瘤病灶的位置、形态、分期等，精准计算出放射量，自动生成一个临床可执行的计划，且可通过直观的评分卡图表对治疗计划与临床目标进行比对，进行质量评估。系统配备了智慧型的步进式算法模型，仅通过一次优化即可获得高质量的计划，而无需花费大量的时间在重复的工作上，大大减少了物理师的工作量，提升了放疗的效率和疗效。
飞利浦星影智能系统(IntelliSpace Cardiovascular, 简称ISCV)是一个基于网络的多模态心血管影像和信息管理系统，提供了多种协作工具可以集成医院现有的EMR电子病历系统、HIS /PACS病人管理系统，按照时间轴在同一界面整合疾病治疗周期所有多模态影像数据，内置Qlab强大的超声影像后处理软件，支持各种测量数据的导出。
飞利浦Carestream Vue 解决方案涵盖了全面的专业影像处理和流程管理应用，为医院影像科室提供一站式全Web工作平台，满足从科室影像管理系统、全院信息平台、区域医疗协同，到云服务平台的需求，为医疗机构的发展提供多层次解决方案。这也是在飞利浦收购锐珂医疗旗下医疗信息化业务后，Carestream Vue首次作为飞利浦健康医疗信息化系统家族的重要成员进行展示。
更多精彩内容，欢迎莅临飞利浦展台——医疗器械及医药保健区7.1H，并访问飞利浦进博会官方网站。
荷兰皇家飞利浦公司是一家秉承创新理念的健康科技公司，致力于在从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。飞利浦将凭借先进技术、丰富的临床经验和深刻的消费者洞察，不断推出整合的创新解决方案。公司目前在诊断影像、影像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭护理领域处于领导地位。飞利浦公司总部位于荷兰，2018年健康科技业务的销售额达181亿欧元，在全球拥有大约77,000名员工，销售和服务遍布世界100多个国家。 更多信息，可登录飞利浦全球网站：www.philips.com; 或飞利浦中国网站：www.philips.com.cn。
荷兰皇家飞利浦公司是一家秉承创新理念的健康科技公司，致力于在从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。飞利浦将凭借先进技术、丰富的临床经验和深刻的消费者洞察，不断推出整合的创新解决方案。公司目前在诊断影像、影像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭护理领域处于领导地位。飞利浦公司总部位于荷兰，2018年健康科技业务的销售额达181亿欧元，在全球拥有大约77,000名员工，销售和服务遍布世界100多个国家。
更多信息，可登录飞利浦全球网站：www.philips.com; 或飞利浦中国网站：www.philips.com.cn。
Philips China Corporate Communication Tel.: 0086 21 2412 7368
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