飞利浦超声 APP 带来超声诊断应用
通过兼容的智能手机或手持式设备，为您带来出色的诊断能力
通过兼容的智能移动设备或智能手机， Lumify S4-1 相控阵探头可以帮助您检查心脏功能或直接快速执行 FAST 检查。拥有Lumify S4-1探头，您可以在任何地方，获得飞利浦高品质的心脏成像。
在急诊医学和重症监护中，Lumify 可以帮助您通过各种扫描类型进行快速、明确的诊断，例如帮助识别气胸或深部静脉血栓。Lumify L12-4 探头通过非侵入式超声引导，可以在放置中心导管时帮助减少并发症。
通过兼容的智能手机或设备，Lumify C5-2 凸阵探头可以帮助您检查胆结石或快速执行 FAST 检查。凭借高品质图像质量和多种扫描类型，Lumify 可以帮助您在需要超声时提供快速评估。
您购买的 Lumify 不仅仅包括您的手持式超声，它是整个生态系统，致力于为您提供优质关护。
我们的便携式超声探头和应用源自数十年的超声成像专业知识和创新技术，可以帮助您做出快速、明智的诊断决定。
使用手持式超声设备，您可以轻松连接患者 PACS系统，或通过电子邮件或共享网络与同事共享图像、视频和笔记。基于 App 应用的平台允许更广泛地使用兼容设备或智能手机，例如浏览互联网。
随时关注自动应用更新，新功能一经开发即为您推出。
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