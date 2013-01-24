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在您的智能设备上体验 优越的便携式超声

 

飞利浦超声 APP 带来超声诊断应用
通过兼容的智能手机或手持式设备，为您带来出色的诊断能力

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这是什么意思？

Lumify 尊享荣耀：

红点设计奖
威比奖
Aunt 奖
IF 奖

Discover the world's first truly integrated tele-ultrasound solution - Lumify with Reacts
Live communications support better, more meaningful collaborations, especially at the moment when needed.Explore how Lumify with integrated Reacts capability brings professionals, places and patients together to make a real difference.
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基于 App 应用的超声，随时准备为您提供服务
拥有 Lumify，您几乎可以在任何地方使用高质量的便携式超声。只需要下载Lumify App，连接探头，然后注册，即可完成配置。此后您就可以在需要的地点和时刻进行快速超声扫查诊断。在医护站接待患者，加快诊断速度，并在需要时提供护理。
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下载应用

 

可在兼容的智能设备上通过应用商店获取强大的 Lumify 应用。

 

或使用兼容的智能设备直接访问该页面并下载安装文件包(V1.7.2）

Lumify 显示屏幕
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连接 Lumify 探头

通过简单的连接，为您的智能设备提供创新的便携式超声技术。
Lumify 显示屏幕
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开始扫描

现在，您可以通过兼容的智能设备开始快速、高品质的飞利浦影像扫描。
检查预设
Lumify
S4-1

S4-1 便携式超声探头支持多达 5 种检查类型

 

通过兼容的智能移动设备或智能手机， Lumify S4-1 相控阵探头可以帮助您检查心脏功能或直接快速执行 FAST 检查。拥有Lumify S4-1探头，您可以在任何地方，获得飞利浦高品质的心脏成像。

肺
心脏
心脏
腹部
腹部
妇产科
妇产科
FAST 检查
FAST 检查
S4-1
L12-4

L12-4 探头支持多达 5 种检查类型

 

在急诊医学和重症监护中，Lumify 可以帮助您通过各种扫描类型进行快速、明确的诊断，例如帮助识别气胸或深部静脉血栓。Lumify L12-4 探头通过非侵入式超声引导，可以在放置中心导管时帮助减少并发症。

肺
血管
血管
软组织
软组织
肌肉骨骼
肌肉骨骼
浅表
浅表
L12-4
C5-2

C5-2 探头支持多达 4 种检查类型

 

通过兼容的智能手机或设备，Lumify C5-2 凸阵探头可以帮助您检查胆结石或快速执行 FAST 检查。凭借高品质图像质量和多种扫描类型，Lumify 可以帮助您在需要超声时提供快速评估。

肺
腹部
腹部
胆囊
胆囊
妇产科
妇产科
C5-2
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显示较少功能

Lumify 解决方案

 

您购买的 Lumify 不仅仅包括您的手持式超声，它是整个生态系统，致力于为您提供优质关护。

高品质

高品质图像

 

我们的便携式超声探头和应用源自数十年的超声成像专业知识和创新技术，可以帮助您做出快速、明智的诊断决定。

安全性

健康保险流通与责任法案（HIPAA）符合性和数据加密

 

Lumify 应用新的加密和数据安全系统兼容，能够符合企业数据安全策略。更多信息，请查阅Lumify 系统和数据安全文档。

共享

简单共享和多任务执行

 

使用手持式超声设备，您可以轻松连接患者 PACS系统，或通过电子邮件或共享网络与同事共享图像、视频和笔记。基于 App 应用的平台允许更广泛地使用兼容设备或智能手机，例如浏览互联网。

更新

实时更新到您的平板电脑中

 

随时关注自动应用更新，新功能一经开发即为您推出。

支持

产品支持时时进行

 

Lumify 产品支持 页面包括常见问题解答（FAQ）和产品说明书，为您解决困惑。此外，Lumify 客户可以直接访问飞利浦客户服务。

发现更多 Lumify 临床解决方案的相关信息

Lumify 新闻

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