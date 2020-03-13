飞利浦发布2020年度全球睡眠调查报告，为促进有效睡眠建议方法

中国，上海 / 荷兰，阿姆斯特丹 ——近日， 在第二十个“世界睡眠日”到来之际，全球健康科技创新企业荷兰皇家飞利浦发布其年度睡眠调查报告 ——《敲响警钟：全球睡眠满意度趋势》。这是飞利浦第五次为支持“世界睡眠日”进行此项调查。调查在13个国家中的13, 000多名人次中深入了解人们对于睡眠的态度、认知和行为。今年的调查结果表明，全球睡眠满意度仍然很低，焦虑、压力、人际关系和手机使用是妨碍人们获取高质量睡眠的主要因素。
忧虑和压力持续影响夜间睡眠
根据报告显示，只有49%的受访者对其睡眠质量表示满意[1] 。焦虑和压力是影响人们良好睡眠的主要影响因素（33%）。值得关注的是相较于2019年的调查结果，2020年主动采取干预措施改善睡眠的人群比例正在减少，但改善睡眠方法的整体使用率与去年基本持平，2019年的报告显示：39%的受访者认为睡前阅读是最广泛的睡眠改善方法，然而在2020年的报告中，只有28% 的受访者会选择通过阅读以改善睡眠。不同的年龄和性别人群也存在其他非常明显的睡眠相关行为差异。
“虽然全球各地的人普遍表示高度重视睡眠的质量, 但主动采取行动以改善睡眠的人数却在减少，值得警醒的是，睡眠时间的不足正在影响着人们的身心健康。所以，我们需要引导人们利用有效的睡眠促进方法，帮助人们树立自信相信他们的努力将会获得回报。”飞利浦睡眠呼吸关护全球健康行为改善主管Mark Aloia博士说，“在下一个十年里，飞利浦将专注于将健康科技运用到整个睡眠生态系统中，帮助人们充分更好地睡眠、拥有健康优质的生活。”
外部因素和自身机体因素干扰有效睡眠
调查结果显示，妨碍高质量睡眠的因素源于社交和技术干扰。在人际关系方面，36%有伴侣/配偶的受访者表示[1]：他们有时候会与伴侣/配偶分开睡以希望提高睡眠质量；同时30%的受访人表示[1]自己或对方的睡眠问题会影响他们之间的关系。尽管专家建议尽量不要在床上使用手机，但报告显示，仍有将近25%的人会有在睡前或者醒来时使用手机的习惯。
改变外部因素固然可以改善睡眠质量，但来自自身机体的因素却使睡眠质量变得不可控。在2020年的报告中，我们可以发现受访者中因失眠、打鼾、倒班工作的睡眠节律影响睡眠和导致慢性疼痛的比例在降低，但是睡眠呼吸暂停仍然是影响睡眠的因素，未见明显的变化（2019年：10%；2020年：9%）。根据对于存在睡眠呼吸暂停症的受访者中，有51%的人表示他们的睡眠呼吸暂停会影响到其与伴侣的关系。然而，存在睡眠呼吸暂停的受访者中有48%表示，他们觉得虽然有很多应对办法，但是都无法解决他们的睡眠问题。
报告的结论显示人们非常渴望在睡眠方面获得专业的帮助，60%的受访者表示[1]有兴趣了解对于帮助其改善睡眠的新信息或方法。 飞利浦是全球睡眠呼吸领域的领导者，针对OSA、COPD（慢性阻塞性肺疾病）等呼吸疾病拥有全球领先的覆盖诊断、治疗和慢病管理的一体化解决方案，运用35年来在睡眠技术领域深厚的临床专业知识，飞利浦的睡眠解决方案力求解决80%常见的睡眠问题 [2]。如欲了解更多关于全球睡眠调查以及飞利浦在全球睡眠健康领域的解决方案，敬请访问： [1] 表示“比较”或者“完全”同意该说法的净值 [2] 打鼾、短睡眠、失眠症和阻塞性睡眠呼吸暂停
https://www.philips.com.cn/c-e/smartsleep/campaign/world-sleep-day-2020。
报告的结论显示人们非常渴望在睡眠方面获得专业的帮助，60%的受访者表示[1]有兴趣了解对于帮助其改善睡眠的新信息或方法。
飞利浦是全球睡眠呼吸领域的领导者，针对OSA、COPD（慢性阻塞性肺疾病）等呼吸疾病拥有全球领先的覆盖诊断、治疗和慢病管理的一体化解决方案，运用35年来在睡眠技术领域深厚的临床专业知识，飞利浦的睡眠解决方案力求解决80%常见的睡眠问题 [2]。如欲了解更多关于全球睡眠调查以及飞利浦在全球睡眠健康领域的解决方案，敬请访问：
[1] 表示“比较”或者“完全”同意该说法的净值
[2] 打鼾、短睡眠、失眠症和阻塞性睡眠呼吸暂停
更多信息，可登录飞利浦全球网站：www.philips.com; 或飞利浦中国网站：www.philips.com.cn。
荷兰皇家飞利浦公司是一家领先的健康科技公司，致力于在从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。飞利浦凭借先进技术、丰富的临床经验和深刻的消费者洞察，不断推出整合的创新解决方案。公司目前在诊断影像、图像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭护理领域处于领导地位。飞利浦公司总部位于荷兰，2019年销售额达195亿欧元，在全球拥有大约80,000名员工，销售和服务遍布世界100多个国家。飞利浦的愿景是通过有意义的创新，令世界更健康、更可持续的发展，到2030年每年改善30亿人的生活。
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Philips China Corporate Communication Tel.: 0086 21 2412 7368
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