飞利浦发布2020年度全球睡眠调查报告，为促进有效睡眠建议方法

外部因素和自身机体因素干扰有效睡眠



调查结果显示，妨碍高质量睡眠的因素源于社交和技术干扰。在人际关系方面，36%有伴侣/配偶的受访者表示[1]：他们有时候会与伴侣/配偶分开睡以希望提高睡眠质量；同时30%的受访人表示[1]自己或对方的睡眠问题会影响他们之间的关系。尽管专家建议尽量不要在床上使用手机，但报告显示，仍有将近25%的人会有在睡前或者醒来时使用手机的习惯。



改变外部因素固然可以改善睡眠质量，但来自自身机体的因素却使睡眠质量变得不可控。在2020年的报告中，我们可以发现受访者中因失眠、打鼾、倒班工作的睡眠节律影响睡眠和导致慢性疼痛的比例在降低，但是睡眠呼吸暂停仍然是影响睡眠的因素，未见明显的变化（2019年：10%；2020年：9%）。根据对于存在睡眠呼吸暂停症的受访者中，有51%的人表示他们的睡眠呼吸暂停会影响到其与伴侣的关系。然而，存在睡眠呼吸暂停的受访者中有48%表示，他们觉得虽然有很多应对办法，但是都无法解决他们的睡眠问题。