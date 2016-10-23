飞利浦过滤网可确保您的设备高效工作

飞利浦空气过滤网在出厂前经过一套强制且严格的检测测试。经过严格的寿命和耐久性测试，可全天候持续运行。我们过滤网的设计目的是在其整个使用寿命期间为您的飞利浦净化器提供最佳性能。