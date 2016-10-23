Genuine replacement filter NanoProtect HEPA
让您呼吸到健康、清新的空气
NanoProtect HEPA 可确保您不会受到来自病毒、细菌、花粉、灰尘、PM2.5 和宠物皮屑的伤害。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Genuine replacement filter NanoProtect HEPA
让您呼吸到健康、清新的空气
完美契合原装飞利浦过滤网
- 使用寿命长达 24 个月
- 过滤 99.97% 0.003μm 微粒
完美契合，始终如一的高性能
原装飞利浦过滤网与设备本身一起设计，确保完美契合，使设备能够持续平稳运行。
飞利浦过滤网可确保您的设备高效工作
飞利浦空气过滤网在出厂前经过一套强制且严格的检测测试。经过严格的寿命和耐久性测试，可全天候持续运行。我们过滤网的设计目的是在其整个使用寿命期间为您的飞利浦净化器提供最佳性能。
可去除多达 99.9% 的病毒
净化器可捕获气溶胶，其中包括可能含有呼吸道病毒的气溶胶。经独立测试，可去除空气中多达 99.9% 的病毒和气溶胶。此外，还针对冠状病毒 (8) 进行了测试。
使用时间长达 24 个月
飞利浦 NanoProtect HEPA 过滤网可提供一致的保护，并保证可在长达 2 年内提供最佳过滤。(1)
按照设备上的智能过滤状态指示灯进行操作
飞利浦设备会通知您何时清洁预过滤网以及何时更换过滤网。更换可在一分钟内完成。设备维护简单，确保您始终享受清洁、健康的空气。
NanoProtect HEPA 过滤网清洁速度比 H13 快 (4)
NanoProtect HEPA 过滤网的低阻纤维可最大限度地提高气流。静电电荷可吸附小至 0.003 微米的颗粒，吸附效率达 99.98%，使得该过滤网比医用 HEPA H13 过滤网的空气清洁速度更快 (4)
技术规格
-
重量和尺寸
- 产品尺寸（长 x 宽 x 高）
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43*254*280
mm
- 包装尺寸（长x宽x高）
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52*270*296
mm
- 产品重量
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0.218
kg
- 重量（含包装）
-
0.396
kg
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设计和外观
- 颜色
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白色、灰色
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替换件
- 适用于飞利浦空气净化器
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DE5205
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性能
- 颗粒物过滤
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99.97%（0.003 微米）
- 过敏原过滤
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99.99%
- 病毒和气溶胶过滤
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99.9%
-
维护
- 在水中清洗
-
否
- 使用刷子进行清洁
-
否
- 使用化学品进行清洁
-
否
- (1) 建议的使用寿命是根据飞利浦用户的平均使用时间和世界卫生组织 (WHO) 城市室外污染水平数据计算的。实际使用寿命受使用环境和频率的影响。
- (2) 仅适用于具有连接的选定型号
- (3) 仅适用于有飞利浦专卖店的国家/地区
- (4) NanoProtect HEPA 过滤网材料的气流阻力比 HEPA H13 过滤网材料的低，使采用 NanoProtect 的飞利浦空气净化器能够提供比同等尺寸的经认证 HEPA H13 过滤网更高的洁净空气量 (CADR)
- (5) 在可通过过滤网的对流空气中，由 iUTA 根据 DIN71460-1 标准采用 NaCl 气溶胶进行测试。
- (6) 取决于与 AC1711 或 1715 飞利浦净化器搭配使用的过滤网。
- (7) 微生物去除率测试由 Airmid Healthgroup Ltd. 在 28.5 立方米的实验室里进行，室内空气受流感病毒 A(H1N1) 污染，该病毒通过空气传播。
- (8) 微生物去除率测试在外部实验室中进行，采用飞利浦 HEPA NanoProtect 过滤网，在受禽冠状病毒 (IBV) 污染的实验室里进行。
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