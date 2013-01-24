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汽车空气质量

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了解我们的车载空气净化器系列

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让您在车上自由呼吸新鲜健康的空气

飞利浦 GoPure 车载空气净化器可高效去除车内的过敏原、经空气传播的细菌、尘土、烟气、塑料制品释放的化学物质、尾气及其他有毒污染物。该系列强劲且高效的空气净化器具有自动功能并采用优质、小巧的设计，可快速去除车内空气中的有害颗粒。因此，在每个旅程中，您和您的家人都将自由地呼吸新鲜健康的空气。 

我们配备 SelectFilter、SelectFilter Plus 和 AllergyFilter Plus 的完整系列车载空气净化器已通过 Airmid Healthgroup 认证。
汽车级品质
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  • 为您的家人提供终极污染防护

    飞利浦 GoPure Power 车载空气净化器 GP9301
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  • 我们强大的防污染保护产品之一

    飞利浦 GoPure 车载空气净化器 GP9101
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  • 让您在车上自由呼吸新鲜空气

    飞利浦 GoPure 车载空气净化器 GP7101
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  • 清除 125 种污染物，呼吸新鲜空气

    飞利浦 GoPure 车载空气净化器 GP6201
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  • 可有效清除 100 种污染物，尽享健康空气

    飞利浦 GoPure 车载空气净化器 GP5201
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  • 如清新空气般不可或缺

    飞利浦 GoPure 车载空气净化器 GP3201
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    了解汽车空气质量的驱动因素

     

    在您的车内，空气质量可能比外部的受污染程度高 5 倍，因为微小颗粒、灰尘、花粉、有害气体、病毒和细菌未被过滤掉，而停留在车内。我们推出 GoPure 车载空气净化系统，快速而高效地过滤掉这些污染物，使您不必那么担心家人的健康，尽情享受舒适的驾驶环境。

      • 过敏原：

         

        过敏源可以是来自户外的花粉、尘螨、宠物毛屑（皮肤碎屑）和霉菌芽孢。吸入含有过敏源的颗粒可能会引发哮喘和过敏等过敏性反应。（来自 Airmid 认证的结论）

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      • 细菌和病毒：

         

        吸入有害细菌和病毒可能会导致流感、普通感冒、结核病和其他感染。车载空气净化器配有高效的微粒空气 (HEPA) 过滤器，可通过其作用帮助减少疾病传播。

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      • 颗粒物（PM10、PM2.5、PM1）：

         

        颗粒物 (PM) 是一个用于描述微小空气污染物混合的术语。例如，PM2.5 是指每立方米空气中大小（直径）一般小于 2.5 微米 (µm) 的颗粒的质量。健康研究表明，生活在 PM 2.5 环境中与呼吸和心血管疾病的恶化之间存在重大关联。长期生活在 PM 2.5 环境中可能会引发肺氧化应激和炎症。这种损害与哮喘和慢性阻塞性肺病 (COPD) 的主要发展有关。

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      • 总挥发性有机化合物：

         

        总挥发性有机化合物 (TVOC) 是由在日常产品中发现的多种不同毒素和化学物质（如苯和甲醛）所排放的气体和气味的组合。有毒气体对健康有害，可能导致车内空气污染严重。配备过滤器的车载空气净化器具有快速有效地减少汽车中总挥发性有机物有毒物质含量的技术。

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      • 废气（二氧化硫/二氧化氮）

         

        二氧化硫 (SO2) 和二氧化氮 (NO2) 是人类吸入的高度有害气体，但是，它们在汽车技术中使用的常见化合物（如发动机中）

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      • 臭氧：

         

        臭氧是一种在高层大气和地面（在此成为城市烟雾的重要组成部分）均产生的气体。臭氧水平往往在夏季最高，峰值浓度存在于上午晚些时候到傍晚这段时间。

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        我已了解

      车载空气净化器的优势

      消除有害颗粒
      清除有害气体
      HESA 滤网
      自动净化空气
      高级四维传感器
      智能感应器
      精准的激光传感器
      方便的空气质量显示功能

      比较我们的车载空气净化器系列
      GoPure Power
      Power 系列
      GoPure 9101
      9000 系列
      GoPure 7101
      7000 系列
      GoPure 6201
      6000 系列
      GoPure 5201
      5000 系列
      细小颗粒 (PM2.5) 去除 CADR (m3/hr)*
      60
      30
      22.9
      20
      16
      甲苯去除 CADR (m 3 /hr)*
      30
      15
      11.5
      9.5
      11.3
      总挥发性有机化合物去除 CADR (m3/hr)*
      18
      12.8
      14
      13
      11
      甲醛去除 CADR (m3/hr)*
      25
      11
      7
      6.5
      6
      二氧化氮废气去除 CADR (m3/hr)*
      30
      28
      18
      16
      13.7
      二氧化硫废气去除 CADR (m3/hr)*
      18
      25
      15
      14
      7.9
      污染物去除能力
      125 种
      125 种
      125 种
      125 种
      100 种
      空气质量感应
      气体，PM1，PM10，PM2.5
      PM1，PM10，PM2.5
      PM2.5
      PM2.5
      PM2.5
      桦树花粉去除（经 Airmid 测试）
      复选标记
      复选标记
      复选标记
      复选标记
      复选标记
      空气质量指数 (AQI)
      复选标记
      复选标记
      复选标记
      复选标记
      复选标记
      智能控制（AirMatters 应用程序）
      复选标记
      复选标记
      复选标记
      -
      -
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      根据GB/T18801:2015测试方法由第三方实验室在3立方米仓测试。
      要查看完整系列的车载空气净化器，请浏览我们的目录

      比较我们的车载空气净化器系列

      Power 系列

      GoPure 9301
       

      • 2 分钟即可畅享洁净空气*
      • 智能控制（AirMatters 应用程序）
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      9000 系列

      GoPure 9101

      • 4 分钟即可畅享洁净空气*
      • 智能控制（AirMatters 应用程序）
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      7000 系列

      GoPure 7101
       

      • 6 分钟即可畅享洁净空气*
      • 智能控制（AirMatters 应用程序）
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      6000 系列

      GoPure 6201
       

      • 6 分钟即可畅享洁净空气*
      • 可清除多达 125 种污染物
      查看产品
      5000 系列

      GoPure 5201
       

      • 8 分钟即可畅享洁净空气*
      • 可清除多达 100 种污染物
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      根据GB/T18801:2015测试方法由第三方实验室在3立方米仓测试, 依据为颗粒过滤速度去除 >50% 的污染物。

      AirMatters 应用程序

      随时随地控制您的汽车空气质量

      AirMatters QR
      下载适用于 7000 系列、9000 系列和 GoPure Power 系列的 Air Matters 应用程序
      app store 图标
      tencent 图标
      air matters

      Frequently Asked Questions (FAQ)

      为什么飞利浦 GoPure 车载空气净化器无法启动？
      请检查 12 伏电源是否已打开。检查电源连接并确保插座正确插入。确保已按下顶盖以正确锁定。再次按下电源按钮。如果您的设备仍未重新启动，请联系您的零售商。
      为什么某些车辆在发动机关闭时继续为 12 伏插座供电？
      为避免耗尽电池电量，飞利浦 GoPure 车载空气净化器将在连续运行两小时后自动关闭。要重新启动设备，请按电源按钮。
      更换滤网后，为什么滤网更换指示灯在重新启动时保持红色？
      未正确按下电源按钮。重复用户手册第 5.2 节中的重置步骤。如果滤网更换指示灯熄灭，则表示设备已正确重置。
      为什么电机会短暂停止运行？
      这是正常现象：设备具有电压保护。有时，来自车辆的供电电压可能会变化和波动，在这些情况下，设备将自动关闭。轻触电源按钮可重新启动设备。
      为什么健康空气指示灯在很长一段时间内不会改变？
      这可能只是表明空气质量稳定。它也可能表示进气槽受阻或污染。确保设备周围的空气循环通畅。重新启动设备。如果问题仍然存在，请联系您的零售商。
      为什么健康空气指示灯会频繁变化？
      这是正常现象，设备工作正常。当空气质量较差时，设备将执行净化过程。但是，健康空气指示灯反映设备周围的空气质量。有时，这可能会导致频繁的空气质量显示变化。让 GoPure 车载空气净化器执行其净化过程。当空气质量达到良好时，健康空气指示灯将变为蓝色，如上所述。
      为什么健康空气指示灯显示蓝色指示灯，但车内仍有异味？
      飞利浦 GoPure 健康空气指示灯仅反映汽车内与灰尘相关的污染。它并不指示化学污染。但是，飞利浦 GoPure 车载空气净化器在运行时仍可去除灰尘和化学污染物。让设备执行清洁过程，空气质量将迅速改善。
      车载空气净化器已经运行很长时间，但我的新车仍然发出难闻的气味。原因是什么？
      新车中的一些难闻气味可能由从多种来源不断产生。GoPure 车载空气净化器设备将持续净化空气。但是，某些气味可能会持续产生。GoPure 车载空气净化器可显著减少空气污染。为加快新汽车的空气净化过程，您可以通过 APP 连接在“新汽车”模式下运行 GoPure 车载空气净化器。
      智能手机上的应用程序无法连接 GoPure 车载空气净化器。如何解决此问题？
      确保 GoPure 车载空气净化器正常连接至电源，设备与智能手机之间的距离必须小于 5 米，设备已在其蓝牙设置中成功与 Android 设备配对。但由于装有 Android 系统的手机型号种类繁多，我们无法保证所有型号都能使用每个应用程序功能。
      为什么车载空气净化器有时会发出噪音？
      飞利浦 GoPure 车载空气净化器有 3 种速度设置：增强、自动和静音模式。（在某些产品中，只有增强模式和静音模式可用）。在增强模式下，电机将设置为高速以加速净化。您可以将速度设置为自动模式或静音模式。在自动模式下，GoPure 车载空气净化器将根据污染程度自动调整电机转速，空气质量良好时，电机转速和声音将自动降低。在静音模式下，空气净化器将调整为低速。
      HESA过滤网技术专利号：CN205042325U，实用新型专利。

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