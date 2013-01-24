飞利浦 GoPure 车载空气净化器有 3 种速度设置：增强、自动和静音模式。（在某些产品中，只有增强模式和静音模式可用）。在增强模式下，电机将设置为高速以加速净化。您可以将速度设置为自动模式或静音模式。在自动模式下，GoPure 车载空气净化器将根据污染程度自动调整电机转速，空气质量良好时，电机转速和声音将自动降低。在静音模式下，空气净化器将调整为低速。