过敏原：
过敏源可以是来自户外的花粉、尘螨、宠物毛屑（皮肤碎屑）和霉菌芽孢。吸入含有过敏源的颗粒可能会引发哮喘和过敏等过敏性反应。（来自 Airmid 认证的结论）
在您的车内，空气质量可能比外部的受污染程度高 5 倍，因为微小颗粒、灰尘、花粉、有害气体、病毒和细菌未被过滤掉，而停留在车内。我们推出 GoPure 车载空气净化系统，快速而高效地过滤掉这些污染物，使您不必那么担心家人的健康，尽情享受舒适的驾驶环境。
过敏源可以是来自户外的花粉、尘螨、宠物毛屑（皮肤碎屑）和霉菌芽孢。吸入含有过敏源的颗粒可能会引发哮喘和过敏等过敏性反应。（来自 Airmid 认证的结论）
点击链接，您将离开皇家飞利浦医疗科技（“飞利浦”）官方网站。本网站上出现的任何第三方网站链接仅为提供便利，并不代表对这些链接网站上提供的信息具有任何从属关系或认可。飞利浦不能代表或保证任何第三方网站或其中包含的信息。我已了解
吸入有害细菌和病毒可能会导致流感、普通感冒、结核病和其他感染。车载空气净化器配有高效的微粒空气 (HEPA) 过滤器，可通过其作用帮助减少疾病传播。
点击链接，您将离开皇家飞利浦医疗科技（“飞利浦”）官方网站。本网站上出现的任何第三方网站链接仅为提供便利，并不代表对这些链接网站上提供的信息具有任何从属关系或认可。飞利浦不能代表或保证任何第三方网站或其中包含的信息。我已了解
颗粒物 (PM) 是一个用于描述微小空气污染物混合的术语。例如，PM2.5 是指每立方米空气中大小（直径）一般小于 2.5 微米 (µm) 的颗粒的质量。健康研究表明，生活在 PM 2.5 环境中与呼吸和心血管疾病的恶化之间存在重大关联。长期生活在 PM 2.5 环境中可能会引发肺氧化应激和炎症。这种损害与哮喘和慢性阻塞性肺病 (COPD) 的主要发展有关。
点击链接，您将离开皇家飞利浦医疗科技（“飞利浦”）官方网站。本网站上出现的任何第三方网站链接仅为提供便利，并不代表对这些链接网站上提供的信息具有任何从属关系或认可。飞利浦不能代表或保证任何第三方网站或其中包含的信息。我已了解
总挥发性有机化合物 (TVOC) 是由在日常产品中发现的多种不同毒素和化学物质（如苯和甲醛）所排放的气体和气味的组合。有毒气体对健康有害，可能导致车内空气污染严重。配备过滤器的车载空气净化器具有快速有效地减少汽车中总挥发性有机物有毒物质含量的技术。
点击链接，您将离开皇家飞利浦医疗科技（“飞利浦”）官方网站。本网站上出现的任何第三方网站链接仅为提供便利，并不代表对这些链接网站上提供的信息具有任何从属关系或认可。飞利浦不能代表或保证任何第三方网站或其中包含的信息。我已了解
二氧化硫 (SO2) 和二氧化氮 (NO2) 是人类吸入的高度有害气体，但是，它们在汽车技术中使用的常见化合物（如发动机中）
点击链接，您将离开皇家飞利浦医疗科技（“飞利浦”）官方网站。本网站上出现的任何第三方网站链接仅为提供便利，并不代表对这些链接网站上提供的信息具有任何从属关系或认可。飞利浦不能代表或保证任何第三方网站或其中包含的信息。我已了解
臭氧是一种在高层大气和地面（在此成为城市烟雾的重要组成部分）均产生的气体。臭氧水平往往在夏季最高，峰值浓度存在于上午晚些时候到傍晚这段时间。
点击链接，您将离开皇家飞利浦医疗科技（“飞利浦”）官方网站。本网站上出现的任何第三方网站链接仅为提供便利，并不代表对这些链接网站上提供的信息具有任何从属关系或认可。飞利浦不能代表或保证任何第三方网站或其中包含的信息。我已了解
|
|
GoPure Power
|
GoPure 9101
|
GoPure 7101
|
GoPure 6201
|
GoPure 5201
|
细小颗粒 (PM2.5) 去除 CADR (m3/hr)*
|
60
|
30
|
22.9
|
20
|
16
|
甲苯去除 CADR (m 3 /hr)*
|
30
|
15
|
11.5
|
9.5
|
11.3
|
总挥发性有机化合物去除 CADR (m3/hr)*
|
18
|
12.8
|
14
|
13
|
11
|
甲醛去除 CADR (m3/hr)*
|
25
|
11
|
7
|
6.5
|
6
|
二氧化氮废气去除 CADR (m3/hr)*
|
30
|
28
|
18
|
16
|
13.7
|
二氧化硫废气去除 CADR (m3/hr)*
|
18
|
25
|
15
|
14
|
7.9
|
污染物去除能力
|
125 种
|
125 种
|
125 种
|
125 种
|
100 种
|
空气质量感应
|
气体，PM1，PM10，PM2.5
|
PM1，PM10，PM2.5
|
PM2.5
|
PM2.5
|
PM2.5
|
桦树花粉去除（经 Airmid 测试）
|
|
|
|
|
|
空气质量指数 (AQI)
|
|
|
|
|
|
智能控制（AirMatters 应用程序）
|
|
|
|
-
|
-
点击链接，您将离开皇家飞利浦医疗科技（“飞利浦”）官方网站。本网站上出现的任何第三方网站链接仅为提供便利，并不代表对这些链接网站上提供的信息具有任何从属关系或认可。飞利浦不能代表或保证任何第三方网站或其中包含的信息。我已了解
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。